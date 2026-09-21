Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Elvis Guerra diseñó el vestido que usó la presidenta Sheinbaum durante el Grito de Independencia. Foto: Facebook / Elvis Guerra

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Elvis Guerra, diseñadora muxe, detalló que las amenazas en su contra y el ataque armado en su domicilio de Oaxaca comenzaron con el cobro de una extorsión de 200 mil pesos que le exigieron desde principios del mes de agosto.

La artesana, que se encuentra notablemente afectada, explicó que las amenazas en su contra ya tenían tiempo de realizarse, pero se intensificaron a partir del 8 de agosto con la exigencia del dinero “sin margen de negociación”.

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En entrevista con Azucena Uresti, señaló que la extorsión se cometió a través de mensajes de WhatsApp, ya que es el método de comunicación que mantiene como parte de sus labores como artesana, y fue el medio por el que la contactaron.

“Empezaron a pedirme ya cierta cantidad de dinero, sin margen de negociaciones”, contó.

El ataque armado que se cometió en el marco de su cumpleaños

(Instagram/Morena)

Días después de las exigencias, Guerra viajó cerca de 10 días a Europa para presentar un libro en Portugal, pero a su regreso a Juchitán de Zaragoza las amenazas incrementaron con el ataque armado a su domicilio.

La diseñadora explicó que inauguró un salón de eventos para celebrar su cumpleaños y, al día siguiente, hombres armados dispararon contra la fachada de su vivienda.

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“Me mandan un mensaje para decirme que ese era mi regalo de cumpleaños y que tenía que pagar”, relató Guerra, al tiempo que dijo que la cantidad solicitada era de 200 mil pesos.

Tras los hechos, y luego de solicitar el apoyo tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, la artesana informó que ya cuenta con escoltas que le fueron proporcionados por las autoridades estatales.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum se comunicó con ella para decirle que no habrá impunidad y que actuarán para garantizar su seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comunicaron con Elvis Guerra tras el ataque armado a su domicilio en Juchitán de Zaragoza. Video: Facebook

Atacantes fueron identificados por las autoridades

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el ataque, registrado la noche del 18 de septiembre, derivó de un intento de extorsión contra la diseñadora textil.

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Un equipo ministerial se desplegó en el lugar de los hechos e inspeccionó la vivienda. Durante ese procesamiento, los peritos aseguraron tres elementos balísticos.

Además, con imágenes obtenidas en las primeras diligencias y labores de inteligencia, la Fiscalía del Estado identificó plenamente a los dos presuntos agresores: un hombre y una mujer que huyeron a bordo de una motocicleta tras disparar contra la fachada, por lo que se encuentran trabajando para dar con su paradero.

El ataque ocurrió la noche del pasado 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra

Guerra dijo que la agresión no se limita a su papel en la confección del vestido que usó la presidenta Sheinbaum durante el Grito de Independencia, sino que su taller textil, llamado Biulú, y el salón de eventos que acababa de inaugurar la pusieron en la mira de los extorsionadores.

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“El taller de Biulú y el salón, pues me pusieron en el ojo y eso hizo que me volvieran a atacar”, señaló. A pesar del riesgo, aseguró que ambos espacios continúan operando con normalidad y que no dejará Juchitán de Zaragoza.

Finalmente, la diseñadora describió el desgaste que le ha implicado el enfrentar amenazas y ataques armados, así como hablar de los hechos, además de que admitió sentir miedo.

“Tengo miedo, sí tengo miedo, pero en este momento yo sé que el miedo no tiene y no debe rebasarme”, sostuvo.

(gobierno de mexico/IG)

Más tarde, en sus redes sociales hizo un llamado a los habitantes de Juchitán de Zaragoza a unirse, denunciar y tomar las calles sin miedo.

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“Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo (...) Unámonos como sociedad. Estoy haciendo la parte que me toca, estoy poniendo mi voz, mi cuerpo, mi seguridad, mi integridad, les pido que como sociedad apoyen, que como sociedad hagamos equipo: denunciemos, salgamos a la calle, que no nos gane el miedo. Si no es ahora ¿cuándo?“, escribió.