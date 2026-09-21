A un año del ataque en el CCH Sur, el asesino de Jesús Israel no tiene sentencia

Estudiantes, familiares y docentes de la comunidad de CCH Sur colocaron un memorial para el alumno que fue asesinado. (Cuartoscuro)

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El 22 de septiembre se cumplirá un año del ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), aquel día un joven de 19 años identificado como Lex Ashton ingresó armado al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesinó al alumno Jesús Israel.

Desde entonces, este evento marcó a la comunidad estudiantil así como a las autoridades del CCH Sur, se implementaron una serie de medidas de seguridad en los accesos de la escuela, además, se llevaron a cabo jornadas de salud mental.

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En contraste, Lex Ashton ‘N’ permanece en el Reclusorio Oriente, hoy con 20 años de edad está a la espera de la resolución de su caso; cabe recordar que fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado contra Jesús Israel, de 16 años, y por tentativa de homicidio contra un trabajador administrativo del CCH Sur.

La familia de la víctima participarán en jornadas de prevención y cultura de paz en el plantel, además, pidieron a las autoridades de la UNAM no revictimizar al joven.

¿Qué ha pasado con el caso de Lex Ashton ‘N’, el agresor de CCH Sur?

La situación jurídica de Lex Ashton se encuentra en la etapa intermedia del proceso judicial (Cuartoscuro)

La situación jurídica de Lex Ashton se encuentra en la etapa intermedia del proceso judicial, fase en la que la Fiscalía y la defensa presentan sus pruebas ante el juez de control. En esta instancia, el juzgador determina cuáles elementos son legales y válidos para el juicio y cuáles deben descartarse. También se analiza si los dictámenes psiquiátricos pueden establecer que el joven es inimputable.

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El joven que en aquel entonces tenía 19 años ingresó al penal el 10 de octubre de 2025, se mantiene en prisión preventiva. Aunque su defensa ha intentado revocar esta condición, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negaron su traslado a un hospital psiquiátrico por calificarlo como un “peligro para la sociedad”.

De acuerdo con el abogado de Lex, será el próximo 30 de septiembre que se lleve a cabo la audiencia intermedia del caso, está programada a las 11:00 horas en las salas del Poder Judicial de la CDMX. Se espera que la defensa de las víctimas presenten pruebas contra el acusado que permitan reconstruir los hechos ocurridos en el CCH Sur, los videos que circularon en redes sociales evidenciaron momentos de cómo fue el ataque y cómo un trabajador de la UNAM detuvo al joven.

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La defensa de Lex Ashton ha intentado modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (IG/momazos_cch_sur)

Si los peritajes no determinan la inimputabilidad de Ashton, el juez dictará el auto de apertura a juicio oral, con lo que se convocará a las partes a la etapa definitiva del proceso, en la que se emitirá una sentencia. En caso de ser hallado culpable, el joven podría recibir una condena superior a 70 años de cárcel.

La defensa de Lex Ashton ha intentado modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero un juez de control rechazó la solicitud para trasladarlo a un hospital especializado en salud mental. Sus abogados argumentaron que la prisión preventiva es “inconvencional” y señalaron que el joven padece un cuadro de depresión grave y probable sociopatía. Según la defensa, Ashton recibía atención en la Facultad de Psicología desde 2021.

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Antes del ataque, Lex Ashton documentó parte de su preparación en redes sociales. En esas publicaciones mostró un arsenal que incluía cuchillos, gas pimienta y la guadaña con la que mató al estudiante Jesús Israel, de 16 años. El agresor también fue vinculado con grupos de ideología “incel”, término utilizado para referirse a los célibes involuntarios, y expresó su resentimiento social en mensajes publicados en Facebook, donde afirmó que tenía la misión de “recoger la basura”.

Minutos antes de la agresión, la madre del joven habría llamado al 911 para advertir que su hijo había salido armado de su casa con dirección al plantel.

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