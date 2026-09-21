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Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

La Jornada 8 cerrará con cuatro encuentros este lunes

En total, habrá 4 partidos de la Liga Mx Femenil que se disputarán este lunes 21 de septiembre (Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
En total, habrá 4 partidos de la Liga Mx Femenil que se disputarán este lunes 21 de septiembre (Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
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Toluca recibe a Tigres este lunes 21 de septiembre con la opción de mover el segundo puesto del Grupo A en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Amazonas suman 18 puntos y las Diablas llegan con 16, por lo que el resultado modifica la pelea detrás de Rayadas, líder del sector con 21 unidades.

La Jornada 8 cerrará con cuatro encuentros este lunes. Además del juego en Toluca, Atlante enfrenta a Querétaro, León recibe a Juárez y Santos Laguna juega ante Cruz Azul. Los ocho equipos involucrados pertenecen al Grupo A.

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Estos fueron los resultados de la J2 de la Liga Mx Femenil. (Instagram: Rayadas)
Estos fueron los resultados de la J2 de la Liga Mx Femenil. (Instagram: Rayadas)

Cabe recordar que la clasificación se juega bajo un formato de dos sectores. Los primeros cuatro lugares de cada grupo obtienen el pase a la liguilla, por lo que los resultados de la fecha tienen efectos directos tanto en la zona de clasificación como en la parte baja.

Tigres y Toluca disputan el segundo lugar del Grupo A

Tigres ocupa el segundo sitio del Grupo A con 18 puntos. Toluca es tercero con 16, una diferencia que permite a las mexiquenses superar a las regiomontanas si consiguen la victoria en casa.

Rayadas encabeza el sector con 21 unidades. El duelo entre Toluca y Tigres también puede permitir que alguna de las dos escuadras reduzca distancia frente al conjunto de Monterrey.

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ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Juárez inicia la jornada en el cuarto puesto con 15 puntos. Las Bravas visitan a León, que tiene 12 unidades y necesita sumar para alcanzar los lugares de liguilla.

Cruz Azul también suma 12 puntos y aparece en la sexta posición del grupo. La Máquina visita a Santos Laguna, que ocupa el séptimo sitio con nueve unidades. Una victoria cementera le permitiría acercarse a la zona de clasificación.

(Instagram / @ligafemenilbbva)
(Instagram / @ligafemenilbbva)

Querétaro llega al compromiso frente a Atlante con seis puntos, mientras las Potras tienen tres y se encuentran en el último lugar del Grupo A. El encuentro se juega en las instalaciones del CAR Atlante.

América lidera el Grupo B con 22 puntos

La clasificación del Grupo B tiene a América en el primer puesto con 22 unidades. Las Águilas empataron 2-2 ante Atlas y dejaron atrás su racha de siete victorias consecutivas, aunque conservan el liderato y el invicto.

Chivas ocupa el segundo lugar con 15 puntos. Atlético San Luis y Pumas comparten 12 unidades en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, dentro de los lugares de acceso a la fase final.

Atlas tiene ocho puntos después de su empate ante América. Pachuca suma siete, Tijuana cuenta con seis, Puebla registra tres y Necaxa permanece sin unidades tras las primeras fechas del torneo.

(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

La actividad de este lunes no modifica las posiciones del Grupo B, pero define movimientos en el Grupo A y deja en juego el segundo lugar, el cuarto puesto y la distancia entre los clubes que buscan entrar a la liguilla.

Transmisiones de los partidos de la Liga Mx Femenil de este 21 de septiembre

La jornada de este lunes incluye cuatro partidos de Liga MX Femenil, con transmisiones en televisión abierta, plataformas digitales y streaming.

  • 15:45 horas | Atlante vs Querétaro Transmisión: Caliente TV, Liga BBVA MX Femenil y YouTube.
  • 17:00 horas | León vs Juárez Transmisión: Tubi y Fox One. Momios mostrados: León +128, empate 270, Juárez +178.
  • 18:00 horas | Toluca vs Tigres UANL Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil y YouTube.
  • 19:06 horas | Santos Laguna vs Cruz Azul Transmisión: Caliente TV, Tubi y Fox One.

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