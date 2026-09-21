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Cómo les fue a los mexicanos en el medio maratón del Mundial de Running 2026

Entre los resultados destaca Laura Galván, quien terminó en el puesto 40 con 1:10:57

Los resultados mexicanos en el medio maratón del Mundial de Running incluyeron participaciones en las ramas femenil y varonil (AP Foto/Fernando Vergara)
Los resultados mexicanos en el medio maratón del Mundial de Running incluyeron participaciones en las ramas femenil y varonil (AP Foto/Fernando Vergara)
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Los resultados mexicanos en el medio maratón del Mundial de Running incluyeron participaciones en las ramas femenil y varonil, con ocho corredores registrados en la clasificación final.

En la competencia femenil, Laura Galván terminó en el puesto 40 con 1:10:57, seguida por Adela Honorato, quien ocupó la posición 49 con 1:11:36. Daniela Torres fue 88 con 1:18:01 y Brenda Flores concluyó en el lugar 90 tras registrar 1:18:23.

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La actuación mexicana en el medio maratón tuvo como mejor ubicación la de Marcelo Laguera, que finalizó 32 en la rama varonil. Laura Galván obtuvo el mejor puesto entre las mujeres, mientras que el resto de los representantes nacionales completó la prueba dentro de sus respectivas clasificaciones.

Laura Galván es la máxima exponente de las carreras de fondo a nivel nacional
Laura Galván buscará hacer historia como corredora de fondo nuevamente en los Juegos Olímpicos´, ahora en los de París 2024.|Foto: Conade

José Santana cruzó la meta en el puesto 63 con 1:03:06. Cruz Gómez se ubicó en la posición 82 con 1:04:14.

Ayrton Ledesma cerró la participación varonil mexicana en el lugar 101, con un tiempo de 1:06:40.

Rama femenil

  • Laura Galván 40° 1:10:57
  • Adela Honorato 49° 1:11:36
  • Daniela Torres 88° 1:18:01
  • Brenda Flores 90° 1:18:23

Rama varonil

  • Marcelo Laguera 32° 1:01:41
  • José Santana 63° 1:03:06
  • Cruz Gómez 82° 1:04:14
  • Ayrton Ledesma 101° 1:06:40
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Marathon Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Mexico's Marcelo Laguera reacts after crossing the finish line during the men's marathon final REUTERS/Aleksandra Szmigiel
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Marathon Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Mexico's Marcelo Laguera reacts after crossing the finish line during the men's marathon final REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Dinamarca: sede del Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta

Copenhague, Dinamarca, fue sede el sábado 19 y domingo 20 de septiembre del Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta 2026, una de las últimas citas internacionales de la temporada. La competencia reunió a 496 atletas de 85 federaciones, además del Equipo de Atletas Refugiados de World Athletics, en pruebas de milla, 5 kilómetros y medio maratón.

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La lista de participantes incluyó a figuras de primer nivel, como el ugandés Joshua Cheptegei y el noruego Jakob Ingebrigtsen, ambos campeones olímpicos. También compitió la keniana Agnes Ngetich, plusmarquista mundial y una de las principales referencias en las pruebas de fondo.

La representación latinoamericana contó con la uruguaya Julia Paternain, medallista de bronce en maratón en el Mundial de Atletismo, y la mexicana Laura Galván, campeona panamericana y triple monarca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. España tuvo entre sus atletas a Marta García, doble medallista europea.+

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Ganador del Campeonato Mundial de Atletismo

Andreas Almgren obtuvo su primer oro mundial al imponerse en el medio maratón masculino del Campeonato Mundial de Carreras en Ruta de Copenhague 2026, donde además rebajó el récord europeo con un tiempo de 58:06.

El atleta sueco superó por cinco segundos al keniano Nicholas Kipkorir, que llegó segundo, mientras que el ugandés Joshua Cheptegei completó el podio. La definición se produjo en el tramo final del recorrido, cerca del estadio Parken.

Andreas Almgren ganó el título mundial de medio maratón el 20 de septiembre en Copenhague con una marca de 58:06. El registro le permitió mejorar en 35 segundos el récord europeo que ya poseía y conseguir la primera medalla de oro global de su carrera.

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