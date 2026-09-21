100 frases para dedicar junto a las flores amarillas este 21 de septiembre

Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en uno de los regalos más compartidos entre parejas, amigos y familiares en México, aunque la tradición nació en Argentina, país donde esa fecha coincide con el inicio de la primavera.

En territorio mexicano, ubicado en el hemisferio norte, el cambio de estación ocurre alrededor del 21 de marzo; sin embargo, la viralidad de la fecha ha hecho que aquí también se adopte la práctica de dar flores amarillas este día.

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Es así que cada 21 de septiembre, las redes sociales llenan la jornada de fotografías de ramos, mensajes románticos y referencias para expresar afecto, acompañados de la icónica canción de la novel argentina Floricienta que lleva el mismo título “Flores Amarillas”.

La costumbre se extendió desde naciones sudamericanas hacia otras regiones de América Latina, donde el calendario estacional es distinto.

El color amarillo suele asociarse con felicidad, energía, optimismo, creatividad y nuevos comienzos. Por ello, un ramo puede entregarse como deseo de prosperidad, renovación o alegría ante una etapa que comienza.

(Imagen Ilustrativa: Infobae México)

La tradición surgió con la primavera del hemisferio sur

En Argentina, Chile y Uruguay, septiembre marca la llegada de la primavera. La estación se relaciona culturalmente con el renacimiento de la naturaleza y el comienzo de un nuevo ciclo, lo que convirtió a las flores amarillas en un detalle para celebrar la temporada.

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La tendencia surgió debido a la famosa novela Floricienta, producción argentina cuya canción “Flores amarillas” comenzó a ser usada para dar el detalle de las flores en este tono como símbolo de amor.

“Ella sabía, que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas”, es la frase de la famosa canción que suelen colocar en redes sociales las personas que reciben sus flores amarillas.

Es así que el 21 de septiembre quedó ligado a esa costumbre por el calendario de los países situados en el hemisferio sur y con el paso del tiempo, el gesto dejó de estar limitado a los lugares donde la primavera comienza durante ese mes.

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La difusión digital llevó la práctica a México, pese a que la fecha estacional correspondiente sería alrededor del 21 de marzo. La adopción de septiembre responde a la popularidad de la tradición en plataformas digitales, no al inicio de la primavera mexicana.

Es así que el día de hoy muchas personas recibirán flores amarillas, pero no dejes que se lindo detalla vaya sin una dedicatoria especial que haya aún más especial este detalle.

El proyecto fue creado por Cris Morena, figura prominente de la televisión argentina, conocido por producir "Rebelde way" y "Casi ángeles" (Créditos: HBO Max)

100 frases que puedes usar para dedicar al dar flores amarillas este 21 de septiembre

Para que hoy florezca todo lo bonito que deseo para ti. Te doy flores amarillas porque contigo la vida tiene más luz. Que estas flores te recuerden lo mucho que iluminas mis días. Amarillo como el sol que aparece cuando pienso en ti. Para ti, que haces especial hasta un día común. Estas flores son una pequeña forma de decirte: me importas. Porque mereces recibir cosas tan bonitas como tú. Te regalo flores amarillas para que nunca te falte luz. Que cada pétalo te recuerde una razón para sonreír. Hoy te doy flores amarillas y todo mi cariño. Para la persona que hace florecer mi corazón. No necesitaba una fecha para darte flores, pero hoy es perfecta. Que este amarillo acompañe tus sueños más bonitos. Te regalo un pedacito de sol para tus días grises. Flores amarillas para alguien que brilla por sí solo. Porque tu sonrisa merece tener flores alrededor. Para ti, con la esperanza de que todo salga bonito. Estas flores llevan un mensaje sencillo: te quiero cerca. Que nunca olvides que eres motivo de alegría. Hoy florece septiembre y también mis ganas de verte feliz. Te doy flores amarillas para celebrar que existes. Cada flor dice algo que a veces no me atrevo a decirte. Para que tengas un recuerdo bonito de este 21 de septiembre. Amarillas, como la alegría que provocas en mí. Que estas flores hagan tu día un poco más bonito. Para ti, que mereces primavera en cualquier estación. Estas flores no compiten con tu belleza, solo la acompañan. Porque contigo todo tiene un color más bonito. Te regalo flores amarillas para decirte que eres especial. Que este detalle te abrace cuando yo no esté cerca. Para que recuerdes que siempre hay alguien pensando en ti. Te doy estas flores porque me gusta verte sonreír. Amarillo para la persona que le da color a mi vida. Que la vida te devuelva toda la luz que das. Para ti, que conviertes cualquier momento en algo memorable. Estas flores son para agradecerte por estar. Hoy te regalo flores, pero todos los días te deseo felicidad. Para que tengas un jardín de motivos para sonreír. Que estas flores sean el inicio de una temporada bonita para ti. Te las doy porque hay afectos que también merecen florecer. Amarillas como los días que quiero compartir contigo. Para ti, que haces que todo se sienta más cálido. Estas flores tienen tu nombre desde que las vi. Porque hay personas que merecen detalles sin esperar una razón. Te regalo luz en forma de flores. Que este ramo te recuerde lo valiosa que eres para mí. Para la persona que siempre hace falta en mis mejores días. Hoy las flores son amarillas, pero mi cariño es de todos los colores. Para que esta fecha tenga un significado bonito entre nosotros. Te doy flores amarillas porque me nace consentirte. Que estas flores te encuentren en un momento feliz. Para ti, con cariño del bueno y sin complicaciones. Amarillas, porque representan la alegría que me da conocerte. Te regalo flores para que sepas que eres parte de mis pensamientos. Para que el sol también te acompañe cuando no salga. Que nunca te falten flores, calma y personas que te quieran bien. Estas flores son un recordatorio: mereces todo lo bonito. Para ti, que tienes la manera de alegrar cualquier lugar. Te doy este ramo para que tu día sea tan lindo como tu sonrisa. Que cada flor sea una promesa de días mejores. Para celebrar tu presencia en mi vida. Amarillo para alguien que hace más cálido mi mundo. Te regalo estas flores porque eres una de mis personas favoritas. Para que sepas que admiro la luz que llevas dentro. Hoy quiero que recibas flores y un poquito de mi corazón. Que este detalle te saque una sonrisa inesperada. Te doy flores amarillas porque la vida se disfruta más cuando se comparte. Para ti, que mereces detalles bonitos sin tener que pedirlos. Que estas flores te recuerden que siempre puedes volver a empezar. Un ramo para una persona que merece días llenos de color. Para que florezcan tus planes, tus sueños y tu alegría. Te regalo flores porque a veces un detalle dice más que muchas palabras. Amarillas como la esperanza de que sigamos coincidiendo. Para ti, porque eres una bonita casualidad en mi vida. Estas flores son mi forma favorita de decirte “te aprecio”. Que este 21 de septiembre te encuentre rodeado de cariño. Para que tengas un pedacito de primavera entre las manos. Te las doy con la intención de hacerte sentir especial. Que estas flores te recuerden que tu luz sí se nota. Para ti, que sin saberlo haces mis días más felices. Amarillas porque contigo siempre hay una razón para sonreír. Te doy flores para agradecer los momentos que hemos compartido. Para la persona que merece recibir amor bonito. Que este ramo te acompañe y te haga sentir querido. Hoy el amarillo lleva tu nombre. Para ti, porque hay gente que simplemente merece flores. Te regalo este detalle para decirte que me haces bien. Que estas flores sean tan solo el comienzo de cosas bonitas. Para que recuerdes que ocupas un lugar especial en mi vida. Amarillas como los buenos deseos que tengo para ti. Te doy flores porque tu felicidad también me importa. Para ti, con admiración, cariño y muchas ganas de verte sonreír. Que estas flores te traigan calma, luz y un momento bonito. Para celebrar que la vida nos puso en el mismo camino. Te regalo un ramo porque mereces gestos sinceros. Amarillo para que nunca olvides lo mucho que vales. Estas flores son para alguien que hace que todo florezca. Para ti, porque los detalles bonitos nunca sobran. Que hoy recibas flores y todos los días razones para sonreír. Te doy flores amarillas porque, de alguna forma, siempre quiero elegirte.