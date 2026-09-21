Una conductora de televisión emite un mensaje desde un set de grabación en relación con una transmisión en vivo del cantante Aleks Syntek. Durante el espacio televisivo, la presentadora aborda el tema frente a las cámaras y comparte sus observaciones sobre los comentarios del artista.

Guardar

Paola Rojas le pidió a Aleks Syntek que deje de mencionarla después de que el cantante la culpara por la filtración del video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague”, un episodio que afectó a su familia.

La conductora respondió durante un segmento de De pisa y corre y advierte: “Conmigo no te metas”, tras la transmisión en vivo que realiza el músico días después de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

PUBLICIDAD

La periodista sostuvo que no busca una confrontación pública con el ahora extraño cantante. La periodista reconoció la trayectoria musical del intérprete, pero le reclamó que vuelva a llevar a la conversación un hecho relacionado con su entonces pareja y padre de sus hijos.

“Bueno, pues Alex Syntek, de quien lamento, de verdad, lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación”, expresa la conductora durante su intervención.

La famosa señala que siempre mantuvo respeto por el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”. También dice que lamenta los señalamientos que enfrenta el cantante porque conoce el peso que tienen los conflictos públicos cuando hay una familia involucrada.

PUBLICIDAD

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, declara Paola Rojas.

Paola Rojas pide a Aleks Syntek no revivir el caso de Zague

Paola Rojas amenaza a Aleks Syntek tras culparla del video sexual de Zague y su filtración: “Conmigo no te metas” (RS)

La conductora centra su mensaje en la referencia que hizo Aleks Syntek sobre el video sexual de Zague. El material comenzó a circular en redes sociales años atrás y derivó en una exposición pública de la vida privada de la entonces pareja.

Rojas sostiene que el episodio ya causó daños dentro de su entorno familiar. Por ello, pide al músico que no la incluya en nuevos comentarios ni bromas sobre el exfutbolista.

PUBLICIDAD

“Y precisamente por eso le pido a Alex Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, afirma.

La periodista insiste en que su posición no busca alimentar una disputa. Su mensaje va dirigido a marcar un límite ante las alusiones a una etapa personal que, según expresa, ya tuvo consecuencias para ella y sus hijos.

“Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Alex, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”, concluye.

PUBLICIDAD

Aleks Syntek menciona a Paola Rojas durante una transmisión en vivo

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

La respuesta de Rojas surge luego de una transmisión en vivo de Syntek, en la que habla sobre un nuevo sencillo y hace comentarios improvisados sobre distintas figuras históricas, artistas y personajes públicos.

Durante esa emisión, el cantante menciona nombres como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

En medio de esa serie de referencias, Syntek alude a Zague. “Zague la tiene bien grande”, dice el músico antes de involucrar a la periodista con una frase que genera críticas y circulación en redes sociales.

“Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, expresa Syntek durante el en vivo. El intérprete no explica el motivo de esa afirmación ni ofrece detalles sobre el sentido de su comentario.

PUBLICIDAD

La mención aparece mientras el cantante desarrolla una improvisación frente a sus seguidores. Al cierre de la transmisión, Syntek sostiene que las frases forman parte de una propuesta musical y dice: “Ese es mi nuevo sencillo”.

La presentación del 15 de septiembre en Benito Juárez antecede a la polémica

El en vivo ocurre después de la actuación que Aleks Syntek ofrece el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

La participación del cantante genera cuestionamientos en redes sociales y entre asistentes por su comportamiento durante el evento. Días más tarde, Syntek ofrece disculpas al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, de acuerdo con declaraciones retomadas por medios de comunicación.

PUBLICIDAD

La presentación y las posteriores transmisiones del músico mantienen su nombre entre los temas más comentados en plataformas digitales. La referencia a Paola Rojas revive uno de los episodios más expuestos de la vida personal de la conductora.

Rojas no entra en detalles sobre el origen del video ni sobre las consecuencias de la filtración. La periodista limita su respuesta a reclamar que no se le atribuyan responsabilidades ni se haga alusión a un episodio que considera cerrado.

La conductora deja claro que su postura parte del respeto que dice haber mantenido hacia Syntek. También sostiene que espera recibir el mismo trato y que el cantante no vuelva a mencionar a su familia en intervenciones públicas.

PUBLICIDAD