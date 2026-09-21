Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,75 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,13% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,21%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -7,12%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída sostenida. La volatilidad actual del 4,66% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,36%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado de divisas.