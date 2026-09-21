México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,75 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,13% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,21%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -7,12%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída sostenida. La volatilidad actual del 4,66% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,36%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado de divisas.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud

El cantante mexicano confirma que arrastra un padecimiento desde hace tiempo y pospone sus shows en Colombia, Guatemala y El Salvador

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud

EEUU golpea las finanzas de los cárteles y endurece sanciones a las redes del crimen organizado

Las medidas alcanzan activos vinculados con organizaciones criminales y restringen operaciones de ciudadanos, residentes y compañías estadounidenses

EEUU golpea las finanzas de los cárteles y endurece sanciones a las redes del crimen organizado

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de septiembre de 2026

Camilo Séptimo toma fuerte decisión y suspende todos sus conciertos de 2026 tras el asesinato de su tecladista

La banda mexicana pospone todas sus fechas programadas para 2026 debido al duelo tras el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez

Camilo Séptimo toma fuerte decisión y suspende todos sus conciertos de 2026 tras el asesinato de su tecladista

Hoy No Circula: qué autos descansan y cuáles no aplican este 22 de septiembre

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula: qué autos descansan y cuáles no aplican este 22 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

ENTRETENIMIENTO

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud

Camilo Séptimo toma fuerte decisión y suspende todos sus conciertos de 2026 tras el asesinato de su tecladista

Ilegal en EEUU, pero usada en Cancún: así opera la clínica mexicana con psicodélicos donde el hijo de Cindy Crawford se internó para tratar sus adicciones

Paola Rojas amenaza a Aleks Syntek tras culparla del video sexual de Zague y su filtración: “Conmigo no te metas”

De niños a ídolos: Timbiriche llegará a la pantalla en una nueva serie con la participación de Macarena García, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra

DEPORTES

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

Sebastián Ruíz finaliza en el lugar 23 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo

Pitbull Cruz se ve como el sucesor de Canelo Álvarez en el boxeo: “Aquí viene alguien que puede suplirlo”

Cómo les fue a los mexicanos en el medio maratón del Mundial de Running 2026

México vence a Bermudas y avanza a los playoffs de la Copa Davis para buscar el ascenso al Grupo 1