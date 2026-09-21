La percepción del desorden impacta en el ánimo de quienes habitan el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El error de organización que hace que todo se vea desordenado no es tener demasiadas cosas. Es no dejar espacio suficiente entre un grupo de objetos y otro.

Un estudio publicado en la revista Journal of Vision encontró que el desorden visual depende de tres factores: la cantidad de objetos, cómo están acomodados en el espacio y qué tan cargada visualmente es la superficie donde se colocan. De los tres, el acomodo espacial es el que más pesa.

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Esto explica el error doméstico más común: juntar todos los libros en un lado y todos los cables en otro, pero sin dejar una separación clara entre ambos grupos.

Un espacio con objetos clasificados puede seguir viéndose desordenado si falta separación visual entre categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado se sigue viendo desordenado, aunque cada cosa ya esté clasificada y en su lugar.

Dejar más espacio entre grupos de objetos corrige el error sin comprar nada

La solución no exige mudar muebles ni invertir en organizadores. Basta con revisar cada zona de la casa donde se acumulan cosas —la entrada, la mesa del comedor, el buró, la cubierta de la cocina— y aumentar la separación entre categorías distintas de objetos, aunque cada una ya tenga su lugar asignado.

En la entrada de la casa, esto significa dejar un espacio vacío notorio entre el gancho de las llaves y la charola donde se deja la correspondencia, en lugar de apilar ambas cosas una junto a la otra.

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Aumentar la separación entre categorías de objetos no requiere comprar muebles ni organizadores nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina, separar visiblemente los utensilios de uso diario de los electrodomésticos pequeños, aunque estén en el mismo tramo de la barra.

Método para saber cómo ordenar las cosas antes de separarlas

La Extensión de la Universidad Estatal de Oklahoma recomienda un método de cuatro cajas para ordenar: conservar, donar, vender y tirar.

Gina Peek, directora del programa de Family Consumer Science de esa universidad, insiste en asignar un lugar fijo a cada categoría de objetos antes de pensar en el espacio entre ellas.

Ese primer paso —clasificar y asignar un lugar— sigue siendo necesario, pero no es suficiente.

El método de cuatro cajas propone clasificar objetos en conservar, donar, vender y tirar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los libros tienen su repisa y los cables su cajón, pero la separación entre una zona y otra es mínima, el espacio sigue leyéndose como saturado para quien lo mira, aunque cada cosa esté en su lugar correcto.

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Truco sencillo para confirmar si una zona quedó bien organizada

Un truco simple para revisar si una zona de la casa quedó bien organizada es alejarse un par de pasos y entrecerrar los ojos.

Si los objetos se ven como manchones separados con claridad, el espacio funciona. Si todo se percibe como una masa uniforme sin cortes visibles, falta ampliar la distancia entre los grupos.

Un cajón de cables y una repisa de libros pueden estar bien clasificados y aun así verse saturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie donde se colocan los objetos también contribuye al desorden percibido, según el estudio de Journal of Vision.

Una mesa con textura visual recargada —mantel con estampado, madera con vetas marcadas— hace que los mismos objetos se vean más desordenados que sobre una superficie lisa y de color uniforme.

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Por eso, en las zonas donde se acumulan más objetos de uso diario conviene elegir bases o charolas de un solo color, sin estampados. Ese fondo neutro reduce la carga visual y facilita que el ojo distinga cada grupo de artículos sin esfuerzo adicional.

Alejarse un par de pasos y entrecerrar los ojos ayuda a detectar si una zona de la casa está bien organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así comprobaron los científicos qué causa la sensación de desorden visual

Los investigadores Yelda Semizer, Sathvik Gopu y Tomer Weiss probaron esto con una base de imágenes semirrealistas.

Pidieron a personas que juzgaran qué tan desordenada se veía cada escena y compararon esos juicios con modelos matemáticos que miden el desorden de forma objetiva.

La distribución espacial de los elementos resultó el factor más determinante en la percepción de caos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado: ni los humanos ni las métricas automáticas logran explicar el desorden usando solo la cantidad de objetos presentes. La distribución espacial de los elementos resultó determinante para que un espacio se perciba como caótico o como ordenado.

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Qué pasa en el cerebro cuando ve objetos muy juntos

La explicación de por qué la distribución importa más que la cantidad viene de la psicología de la percepción.

El principio de proximidad, descrito originalmente por el psicólogo Max Wertheimer en 1923, establece que el cerebro agrupa automáticamente los objetos que están cerca entre sí y separa los que están lejos.

Cuando el espacio entre categorías distintas es similar al espacio dentro de una misma categoría, el ojo pierde la referencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el espacio entre objetos de una misma categoría es similar al espacio entre categorías distintas, ese mecanismo de agrupamiento falla.

El ojo no logra distinguir dónde termina un conjunto de cosas y dónde empieza otro, aunque cada objeto individual tenga un lugar asignado.

El desorden percibido también afecta el ánimo

Vivir en un espacio que se percibe desordenado reduce el bienestar de quien lo habita, sin importar cuántos objetos haya en realidad.

Así lo encontró un estudio publicado en Journal of Environmental Psychology, realizado con 501 adultos por el psicólogo Francis Quinn, de la Universidad Robert Gordon.

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El bienestar de una persona puede disminuir solo por percibir su casa como desordenada, sin importar cuántos objetos tenga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor decisivo no es la cantidad de cosas que hay en una casa, sino qué tan agradable o coherente se percibe ese espacio. Cuando una vivienda deja de sentirse armoniosa, el cerebro la registra como una fuente de incomodidad, incluso si el desorden real es mínimo.

Esto explica por qué dos casas con el mismo número de objetos pueden generar sensaciones muy distintas en quienes viven ahí: lo que pesa es la lectura visual del espacio, no un conteo objetivo de pertenencias.

Lo que afecta el estado de ánimo es la lectura visual del espacio, no un conteo real de objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM documenta un mecanismo relacionado con este fenómeno en su Gaceta de divulgación científica.

Según esa publicación, las ilusiones ópticas demuestran que la percepción no es un registro fiel de la realidad, sino una construcción en la que intervienen el contexto, las expectativas y la atención disponible en cada momento.

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