Ceremonia del Grito de Independencia EN VIVO: sigue a Sheinbaum minuto a minuto desde el Zócalo este 15 de septiembre

Usuarios en redes sociales informan que se está usando un sistema de pulseras y brazaletes para ingresar al Zócalo .

Reportan en redes sociales que los lugares más cercanos al palco de Palacio Nacional están reservados para los militantes de Morena .

Ciudadanos empiezan a llenar la plancha del Zócalo , no se reportan incidentes de gravedad.

Alejandro Gertz Manero , embajador de México en el Reino Unido , encabezó el Grito de Independencia el sábado 12 de septiembre en un recinto teatral de Londres, ante decenas de integrantes de la comunidad mexicana que corearon “¡Viva México!” desde un balcón engalanado con la bandera nacional.

Cada mes de septiembre, además de los festejos dentro de territorio mexicano, decenas de monumentos , rascacielos y edificios emblemáticos alrededor del mundo se iluminan con los colores verde, blanco y rojo en honor al aniversario del inicio de la Independencia de México . La práctica, impulsada principalmente por embajadas y consulados mexicanos, se ha vuelto una tradición que se repite año con año en varios continentes.

La Ciudad de México se prepara para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia este martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito por segunda ocasión desde el balcón central de Palacio Nacional, con acceso gratuito para todo el público.

La ciudad de Morelia , Michoacán, vivió uno de los episodios más violentos cometidos por el crimen organizado la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a la plaza Melchor Ocampo del Centro Histórico en pleno festejo del Grito de Independencia .

Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos salen a las calles, colocan banderas en sus casas, se visten con los colores patrios y se reúnen para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional: el inicio de la lucha por la Independencia de México.

Durante septiembre, México se pinta con los colores de la bandera como parte de la conmemoración del Día de la Independencia , una de las fechas más importantes del país, que da origen al famoso grito emitido por Miguel Hidalgo .

01:24 hs

La SSC de la CDMX aplica cierres viales en el Zócalo y el Centro Histórico por el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026. El operativo prioriza el paso peatonal y modifica las restricciones conforme avanzan los eventos.

El sector restringida quedó delimitado aproximadamente por República de Venezuela al norte, José María Izazaga al sur, Eje Central Lázaro Cárdenas al poniente y Anillo de Circunvalación al oriente. Las autoridades establecen tres perímetros de seguridad alrededor de la Plaza de la Constitución y el Centro Histórico.

Entre las vialidades cerradas al tránsito vehicular están Avenida 20 de Noviembre, Avenida José María Pino Suárez, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, Tacuba, Monte de Piedad, Moneda y Seminario.