México

Ceremonia del Grito de Independencia EN VIVO: sigue a Sheinbaum minuto a minuto desde el Zócalo este 15 de septiembre

La presidenta hará sonar la campana de Dolores a las 11:00 de la noche

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Claudia Sheinbaum se volvió la primera mujer en dar el Grito de Independencia. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)
Claudia Sheinbaum se volvió la primera mujer en dar el Grito de Independencia. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)

En pocas líneas:

02:24 hsHoy

Usuarios en redes sociales informan que se está usando un sistema de pulseras y brazaletes para ingresar al Zócalo.

02:22 hsHoy

Reportan en redes sociales que los lugares más cercanos al palco de Palacio Nacional están reservados para los militantes de Morena.

02:11 hsHoy

Ciudadanos empiezan a llenar la plancha del Zócalo, no se reportan incidentes de gravedad.

02:11 hsHoy

Video: así fue el Grito de Independencia que encabezó Gertz Manero ante mexicanos en Londres

El exfiscal llegó a la embajada en Londres el pasado mes de abril en medio de una polémica renuncia

Alejandro Gertz Manero, embajador de México en el Reino Unido, encabezó el Grito de Independencia el sábado 12 de septiembre en un recinto teatral de Londres, ante decenas de integrantes de la comunidad mexicana que corearon “¡Viva México!” desde un balcón engalanado con la bandera nacional.

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01:50 hsHoy

Estos son los monumentos del mundo que cada año se iluminan por la Independencia de México

Del Empire State al Burj Khalifa: descubre qué monumentos del mundo se pintan de verde, blanco y rojo cada 15 de septiembre

La representación diplomática informa que el monumento de Teherán encenderá verde, blanco y rojo a las 20:00 horas locales, como señal de respeto y solidaridad tras el acercamiento bilateral en el Mundial de Futbol
La representación diplomática informa que el monumento de Teherán encenderá verde, blanco y rojo a las 20:00 horas locales, como señal de respeto y solidaridad tras el acercamiento bilateral en el Mundial de Futbol

Cada mes de septiembre, además de los festejos dentro de territorio mexicano, decenas de monumentos, rascacielos y edificios emblemáticos alrededor del mundo se iluminan con los colores verde, blanco y rojo en honor al aniversario del inicio de la Independencia de México. La práctica, impulsada principalmente por embajadas y consulados mexicanos, se ha vuelto una tradición que se repite año con año en varios continentes.

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01:49 hsHoy

Grito de Independencia en el Zócalo: horarios, artistas y todo sobre la aparición de Sheinbaum

Esto es lo que debes saber por la ceremonia programada para la noche del 15 de septiembre

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Yuri CORTEZ / AFP)
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Yuri CORTEZ / AFP)

La Ciudad de México se prepara para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia este martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito por segunda ocasión desde el balcón central de Palacio Nacional, con acceso gratuito para todo el público.

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01:48 hsHoy

El 15 de septiembre que rompió a Morelia: así fue el ataque con granadas durante el grito que dejó 8 muertos y más de 100 heridos

A 18 años de los hechos, las autoridades aún no saben quién realizó el atentado contra la población en Michoacán

Familiares de las víctimas se congregaron este martes en la plaza de Morelia para realizar una ceremonia en su honor. Foto: Facebook / Alfredo Ramírez Bedolla
Familiares de las víctimas se congregaron este martes en la plaza de Morelia para realizar una ceremonia en su honor. Foto: Facebook / Alfredo Ramírez Bedolla

La ciudad de Morelia, Michoacán, vivió uno de los episodios más violentos cometidos por el crimen organizado la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a la plaza Melchor Ocampo del Centro Histórico en pleno festejo del Grito de Independencia.

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01:47 hsHoy

“¿En serio crees que somos independientes?”: video sobre la Independencia de México provoca fuerte debate en redes

El sketch protagonizado por los actores José Pardo y Renata Milan cuestiona la manera en que los mexicanos conmemoran la Independencia frente a los problemas del país

La producción de Pepito puso sobre la mesa una pregunta incómoda en vísperas del 15 de septiembre: qué significa ser independiente en el México actual.

Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos salen a las calles, colocan banderas en sus casas, se visten con los colores patrios y se reúnen para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional: el inicio de la lucha por la Independencia de México.

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01:46 hsHoy

Ni “¡Viva México!” ni “¡Viva Fernando VII!”: lo que realmente se sabe del grito de Miguel Hidalgo

El Día de la Independencia se conmemora el 16 de septiembre, fecha donde calles, plazas y edificios del país son adornados de manera alusiva a la celebración

Grito de Independencia de Miguel Hidalgo Crédito: Wikimedia Commons
Grito de Independencia de Miguel Hidalgo Crédito: Wikimedia Commons

Durante septiembre, México se pinta con los colores de la bandera como parte de la conmemoración del Día de la Independencia, una de las fechas más importantes del país, que da origen al famoso grito emitido por Miguel Hidalgo.

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01:24 hsHoy

La SSC de la CDMX aplica cierres viales en el Zócalo y el Centro Histórico por el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026. El operativo prioriza el paso peatonal y modifica las restricciones conforme avanzan los eventos.

El sector restringida quedó delimitado aproximadamente por República de Venezuela al norte, José María Izazaga al sur, Eje Central Lázaro Cárdenas al poniente y Anillo de Circunvalación al oriente. Las autoridades establecen tres perímetros de seguridad alrededor de la Plaza de la Constitución y el Centro Histórico.

Entre las vialidades cerradas al tránsito vehicular están Avenida 20 de Noviembre, Avenida José María Pino Suárez, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, Tacuba, Monte de Piedad, Moneda y Seminario.

También se contemplan República de Brasil, República del Salvador, Isabel La Católica, Donceles, Justo Sierra, Jesús María, Venustiano Carranza, Palma y Correo Mayor; las autoridades recomiendan usar transporte público y evitar el auto particular en la zona centro.

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