5 actividades gratuitas en CDMX para hacer este 16 de septiembre en familia. (Presidencia de la República)

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Para muchos el 16 de septiembre es un día de asueto ideal para pasar tiempo en familia. Es por eso que siempre es bueno conocer cuáles son las actividades que pueden realizarse en la ciudad, muchas de ellas de manera gratuita.

Entre otras cosas, este miércoles 16 de septiembre, la Ciudad de México ofrece opciones para celebrar las Fiestas Patrias en familia.

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El Desfile Cívico-Militar, los juegos tradicionales, los recorridos culturales y las actividades al aire libre forman parte de los planes para aprovechar el día feriado sin salir de la capital.

Un puesto de artículos patrios atiende a transeúntes en una calle peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 actividades de Fiestas Patrias para este 16 de septiembre en CDMX

Entre las mejores actividades que puedes realizar en la capital con motivo de la celebración de la Independencia en México, se encuentran las siguientes:

Asistir al Desfile Cívico-Militar: Es la actividad central de la conmemoración. Arranca a las 10:00 horas en el Zócalo y sigue por 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta Campo Marte. Habrá contingentes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional, además de exhibición aérea. Ver el paso de los contingentes en avenida Juárez o Reforma: Para evitar la concentración del Zócalo, las familias pueden buscar espacio sobre avenida Juárez o en alguno de los tramos de Paseo de la Reforma. Son puntos del recorrido donde también se aprecian vehículos y agrupamientos. Conviene llegar antes de las 09:00 horas. Mirar la exhibición aérea desde Chapultepec o Reforma: El desfile incluye el paso de aeronaves militares. La zona de Reforma y las inmediaciones de Chapultepec pueden ser una alternativa para seguir la parte aérea y, después, continuar con un paseo familiar por el Bosque de Chapultepec. Las operaciones del AICM se suspenden de 10:00 a 14:00 horas por las maniobras aéreas. Jugar lotería, avioncito y serpientes y escaleras en la Glorieta de Insurgentes: Hay actividades de juegos tradicionales mexicanos de 12:30 a 17:00 horas, como parte de una programación que se mantiene del 11 al 20 de septiembre. Es una opción más tranquila para niñas y niños, lejos de la multitud del Centro Histórico. Seguir el Sorteo Magno de la Lotería Nacional: El Sorteo Magno 392 se realiza a las 20:00 horas en el Teatro de la Lotería Nacional, en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero. La emisión está dedicada a las Fiestas Patrias y también se transmite en el canal oficial de YouTube de la institución.

Es importante recodar que el metro opera el miércoles 16 de septiembre de 2026, de 07:00 a 00:00 horas y que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada.

También habrá interrupciones en tramos de Metrobús cercanos a la ruta del desfile entre las 09:00 y las 14:00 horas. Eviten ir en automóvil al Centro y a Reforma.

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CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Planes gratuitos para hacer en familia este miércoles 16 de septiembre en CDMX

Ver el Desfile Cívico-Militar Inicia a las 10:00 horas en el Zócalo y avanza por 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta Campo Marte. Para ir con niñas y niños, conviene buscar lugar en avenida Juárez o Reforma y llegar temprano. Armar un picnic en la Alameda Central La Alameda queda cerca del paso del desfile, por lo que permite combinar una caminata familiar con parte del contingente. Lleven agua, bloqueador y algo para sentarse; las calles del Centro tendrán cierres y mucha afluencia. Caminar por Paseo de la Reforma después del desfile Reforma forma parte de la ruta oficial, así que puede ser una opción para ver el paso de contingentes desde distintos puntos. Eviten llegar en automóvil: habrá cortes desde el Centro hasta Campo Marte. Pasar la tarde en el Bosque de Chapultepec Después de la mañana en el desfile, el Bosque de Chapultepec es una alternativa sin costo para caminar, usar las áreas verdes y descansar en familia. Consideren que Campo Marte es el punto final del recorrido, por lo que la zona de Reforma puede permanecer con movilidad complicada durante varias horas. Visitar Viveros de Coyoacán o recorrer el centro de Coyoacán Si prefieren evitar el Centro Histórico, Viveros ofrece senderos y espacios para que niñas y niños caminen o corran. También pueden recorrer a pie las plazas y calles de Coyoacán sin gastar; el presupuesto quedará solo para transporte o comida, si así lo deciden.

El Metro opera este 16 de septiembre con horario de día festivo, de 07:00 a 00:00 horas. Por los cierres y la concentración de asistentes, la recomendación es usar transporte público, salir con anticipación y evitar carriolas grandes si van a presenciar el desfile.