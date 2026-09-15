“¿En serio crees que somos independientes?”: video sobre la Independencia de México provoca fuerte debate en redes

La producción de Pepito puso sobre la mesa una pregunta incómoda en vísperas del 15 de septiembre: qué significa ser independiente en el México actual.

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Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos salen a las calles, colocan banderas en sus casas, se visten con los colores patrios y se reúnen para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional: el inicio de la lucha por la Independencia de México.

Sin embargo, en medio de la celebración de 2026, una pregunta comenzó a tomar fuerza en redes sociales: ¿qué significa realmente ser un país libre y soberano cuando persisten problemas como la violencia, los feminicidios, las desapariciones, los homicidios, la corrupción y la desigualdad?

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El cuestionamiento cobró relevancia a partir de un video publicado en TikTok por el perfil ‘Pepito’, protagonizado por el actor José Pardo y la actriz Renata Milan. En la grabación, ambos representan a dos jóvenes que se dirigen por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino para participar en los festejos patrios.

(Captura de pantalla)

La joven aparece con una bandera mexicana sobre los hombros y apresura el paso para llegar a tiempo al tradicional Grito de Independencia.

“Órale, Pepito, correle que ya van a dar el grito”, grita Renata Milán, mientras avanza por Reforma.

Pepito, sin compartir el entusiasmo de su acompañante, responde cuestionando el sentido de acudir a la ceremonia.

“Pa qué tanta prisa si nada más vamos a ir a gritarle de frente a un balcón? Ni te emociones”, responde Pepito.

La joven defiende la celebración y recuerda el significado que tiene para ella ser mexicana:

“¿Cómo que para qué? Pues vamos a festejar que somos independientes, que somos mexicanos, güey”.

La conversación cambia de tono cuando Pepito pone sobre la mesa una reflexión mucho más crítica sobre la realidad nacional.

(Captura de pantalla)

“¿En serio crees que somos independientes? ¿Salir al parque a gritar una vez al año y vestirnos de colores patrios, tú crees que nos hace libres y soberanos?”, cuestiona.

Su amiga inicialmente intenta restarle importancia al comentario: “Ay, güey, siempre de pesimista. Cotorrea, hombre”.

Pero Pepito insiste y enumera algunas de las situaciones que, desde la perspectiva planteada por el video, deberían formar parte de la conversación durante una fecha tan significativa.

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“No soy pesimista. ¿Pero no crees que deberíamos de gritar por cosas que duelen de verdad? ¿Por qué no gritamos por los miles de desaparecidos de este país? ¿Por las madres buscadoras que están en el cerro buscando a sus hijos con picos y palas, mientras que aquí avientan confeti? ¿Por los que no alcanzaron el sueldo mínimo? ¿O por los corruptos que piden licencia para regresar a robar como si nada?”.

La joven deja entonces de lado el tono festivo y coincide con parte de la reflexión de su compañero.

“Por las que ya no están y por los once feminicidios diarios. Porque mientras nosotros nos regresamos en el metro apretado, oliendo a sudor y a resignación, los que armaron la fiesta se regresan en sus camionetas blindadas riéndose de nosotros”.

(Captura de pantalla)

El video concluye mientras ambos caminan por Paseo de la Reforma con una versión de ‘Son de la negra’ como fondo musical. La joven incluso se quita la bandera que llevaba sobre los hombros, en una escena que refuerza el mensaje crítico de la producción.

La publicación rápidamente generó conversación entre usuarios de TikTok, quienes debatieron si las celebraciones patrias deben limitarse al orgullo nacional o también servir como espacio para reflexionar sobre los problemas que enfrenta México.

“ya no vayan, nos están robando la libertad”; “exacto, pensé que era la única que pensaba que ya no queda nada por el cual festejar”; “y por la pésima educación... la gente nefasta que está al mando de la secretaría de educación pública”: “cuánta razón pero al pueblo dale circo y van como borregos”; “Viva el pueblo de México y muera el mal gobierno”; “Estoy orgullasa de ser Mexicana, pero con esto México duele porque la corrupción cada día la vemos más cerquita”, fueron algunos de los comentarios publicados.

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Más allá de las opiniones encontradas, el video consiguió colocar una pregunta incómoda en medio de las celebraciones del 15 de septiembre: ¿basta con gritar “¡Viva México!” una noche al año para sentirse verdaderamente libre, o la Independencia también debería medirse por las condiciones en las que viven millones de mexicanos?