¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario, artistas y todo sobre programa especial de Televisa por el 15 de septiembre

El 15 de septiembre se conmemora el 215 aniversario del comienzo de la lucha por la Independencia de México y las principales televisoras del país celebrarán con programas especiales llenos de música, gastronomía y entrevistas en la explanada del Zócalo capitalino.
A continuación te contamos a qué hora comenzará el programa de Televisa llamado ¡Viva México! Fiesta Mexicana, quiénes serán los conductores y quiénes son los artistas que pondrán a bailar a todos en la celebración.
¿A qué hora comienza ¡Viva México! Fiesta Mexicana?
El programa especial de Televisa se transmitirá el lunes 15 de septiembre en punto de las 22:30 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas.
Y al terminar se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en el Palacio Nacional encabezada, por primera vez, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¿Quiénes son los conductores que participarán en ¡Viva México! Fiesta Mexicana’?
De acuerdo con la información que compartió la televisora a través de sus redes sociales, ellos son los conductores que participarán en esta edición:
- Faisy
- Cynthia Urías
- Paul Stanley
- Carmen Muñoz
- Carlos Arenas
¿Quiénes son los artistas invitados a ¡Viva México! Fiesta Mexicana’?
- Alex Fernández
- Banda El Recodo
- Banda Los Recoditos
- Emilio Osorio
- Majo Aguilar.
¿Qué pasará con la gala de La Casa de los Famosos México el lunes 15 de septiembre?
Los programas especiales del reality show de Televisa cambiarán de horario debido a la celebración por las fiestas patrias.
Según los promocionales oficiales, ¡Viva México! Fiesta Mexicana se transmitirá en vivo por el Canal de las Estrellas en punto de las 22:30 horas (centro de México), mientras que la séptima gala por el liderato semanal de La Casa de los Famosos México se llevará a cabo por el mismo espacio a las 21:00 horas.
- La Pregala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, comenzará a las 20:30 p.m.
- La Gala, donde conoceremos al nuevo Líder de la semana, comenzará en punto de las 21:00 p.m.
- La Postgala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, dará inicio a las 22:30 p.m. por ViX