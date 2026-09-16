Realities, rumores y la presión familiar: la historia detrás del distanciamiento de Edwin Luna y Kimberly Flores

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El vocalista Edwin Luna y la influencer Kimberly Flores anunciaron una pausa en su matrimonio tras casi una década de relación.

Ambos confirmaron un distanciamiento temporal para reflexionar sobre su futuro familiar sin establecer una separación definitiva.

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La pareja sumaba más de siete años de casada al momento del anuncio emitido en septiembre de 2026.

Acumulaban además nueve años de convivencia continua entre noviazgo y vida matrimonial.

Apenas horas antes del comunicado, ambos difundieron mensajes cariñosos e imágenes en redes sociales para celebrar el cumpleaños número 39 del artista.

En el mensaje conjunto difundido en plataformas digitales, la pareja explicó que requiere tomar distancia personal para evaluar los pasos a seguir, ambos prefirieron informar la decisión antes de dar margen a especulaciones de terceros.

“No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, manifestaron las dos celebridades en la declaración publicada.

Los involucrados aclararon que mantendrán la comunicación y la unión afectiva en beneficio de sus hijos, a pesar del alejamiento sentimental de la pareja.

La pareja sumaba más de siete años de casada al momento del anuncio emitido. (Instagram)

Las revelaciones sobre la salida de La Casa de los Famosos

El proceso actual del matrimonio ocurre tras años de amplia exposición pública. Durante su participación en el programa La Casa de los Famosos en 2021, la convivencia de Flores con el actor Roberto Romano desató comentarios sobre su relación.

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La polémica provocó la salida precipitada de la modelo guatemalteca de 37 años, quien abandonó el concurso televisivo tras una visita presencial de su esposo al reality.

Durante la emisión del reality en 2021, el cantante ingresó al foro y le pidió perdón a su esposa por diversos momentos previos de la relación antes de solicitarle su salida del programa.

Sin embargo, en una entrevista concedida en 2024, el intérprete reveló que la salida de la modelo no respondió únicamente a los rumores de infidelidad.

El intérprete reveló que la salida de la modelo no respondió únicamente a los rumores de infidelidad. (Foto: Captura de Pantalla de YouTube: Edwin Luna - Mi Otro Yo)

El vocalista detalló que advirtió a su esposa antes de ingresar al reality que la producción buscaría generar polémicas con su presencia.

El factor determinante para intervenir fue el bienestar de sus hijos, en particular del mayor, quien tiene una condición de autismo y leyó publicaciones digitales sobre la supuesta infidelidad.

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Ante el conflicto en el hogar, el cantante gestionó la rescisión del contrato con la producción televisiva mediante una carta oficial para solicitar la salida inmediata de la concursante.

El artista recordó que enfrentó críticas públicas y señalamientos por acudir al programa a retirarla, aunque priorizó la resolución del conflicto en el seno familiar.

El artista recordó que enfrentó críticas públicas y señalamientos por acudir al programa a retirarla. (Captura de pantalla )

Los momentos clave de la trayectoria matrimonial entre 2017 y 2026

La historia sentimental de la pareja comenzó en 2017, cuando coincidieron durante una gira de trabajo de la agrupación musical La Trakalosa de Monterrey en Guatemala.

En julio de 2018 nació Gianna, la única hija biológica en común de la pareja, quienes formaron un hogar integrado junto a los hijos de sus relaciones previas.

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El matrimonio civil se concretó el 11 de junio de 2019, mientras que la ceremonia religiosa se celebró el 27 de julio de 2019 en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

El enlace religioso contó con transmisión por televisión abierta y se convirtió en un acontecimiento mediático seguido por miles de espectadores.

El matrimonio civil se concretó el 11 de junio de 2019, mientras que la ceremonia religiosa se celebró el 27 de julio de 2019. Foto: IG@kimfloresgz

Años después, la pareja reafirmó sus votos matrimoniales mediante una ceremonia realizada durante un viaje a Las Vegas en 2023.

En la declaración emitida en septiembre de 2026, ambos remarcaron que este distanciamiento pretende darles espacio para descubrir si pueden volver a elegirse como pareja.

La modelo solicitó no imponer etiquetas definitivas a la relación y pidió prudencia a los seguidores mientras ambos procesan esta etapa de reflexión en privado.

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Por el momento, ni el vocalista de La Trakalosa de Monterrey ni la modelo guatemalteca iniciaron trámites legales de divorcio, y mantendrán la custodia compartida y la convivencia con sus hijos.