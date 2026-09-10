Los Tigres del Norte serán los encargados de dar El Grito de Independencia con mega concierto gratuito: Lugar, fecha y horario

La Alcaldía Venustiano Carranza confirmó al grupo sinaloense como la atracción principal de su festejo, mientras que otras demarcaciones capitalinas suman su propia oferta musical para la misma jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Tigres del Norte encabezarán el Grito de Independencia en el oriente de la Ciudad de México, con un concierto gratuito que promete corridos capaces de poner a cantar a varias generaciones, desde quienes crecieron con “Contrabando y traición” hasta quienes hoy corean “La puerta negra”. La cita forma parte de una noche en la que decenas de alcaldías celebran el 216° aniversario del inicio de la Independencia con música en vivo.

La Alcaldía Venustiano Carranza confirmó al grupo sinaloense como la atracción principal de su festejo, mientras que otras demarcaciones capitalinas suman su propia oferta musical para la misma jornada.

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La banda aprovechó para mandar un mensaje a sus paisanos mexicanos Crédito: Instagram

El concierto de Los Tigres del Norte en Venustiano Carranza

El concierto se realizará el 15 de septiembre de 2026 a las 6:00 pm, en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

¿Quién dará el Grito de Independencia en Venustiano Carranza? La alcaldía confirmó a Los Tigres del Norte como artista principal de su festejo del 15 de septiembre de 2026, con acceso gratuito desde las 6:00 pm en la explanada ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, en el oriente de la Ciudad de México.

El acceso al evento será gratuito, aunque sujeto a la capacidad de la explanada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Los Tigres del Norte: medio siglo de corridos y fronteras

Su despegue comercial llegó en 1974 con el álbum Contrabando y traición, cuyo tema central, conocido popularmente como “Camelia la Texana” (Captura de pantalla)

Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar un grupo. La agrupación se trasladó después a Estados Unidos, donde construyó una carrera que la llevaría a convertirse en una de las bandas más reconocidas del regional mexicano.

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Su despegue comercial llegó en 1974 con el álbum Contrabando y traición, cuyo tema central, conocido popularmente como “Camelia la Texana”, sentó las bases del narcocorrido como subgénero. Desde entonces, el grupo construyó una discografía de más de 80 álbumes y alrededor de 700 canciones, con ventas que superan los 40 millones de copias.

La alineación actual la integran Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, los llamados “Jefes de Jefes”. La banda acumula seis premios Grammy y 12 Latin Grammy, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2011, la agrupación grabó MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends en el Hollywood Palladium junto a artistas como Juanes, Calle 13 y Paulina Rubio, producción que ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Norteño.

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Gira “Los Tigres del Mundo” y el repertorio esperado

El grupo sinaloense atraviesa en 2026 la gira “Los Tigres del Mundo Tour”, con presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia. El tour se apoya en el EP La Lotería, lanzamiento reciente que aborda temas sociales contemporáneos.

Entre los himnos que suelen incluir en sus shows figuran “Pedro y Pablo”, “Jefe de jefes”, “Contrabando y traición”, “Ni parientes somos”, “Golpes en el corazón”, “La puerta negra”, “La mesa del rincón”, “La mesera”, “La jaula de oro” y “Somos más americanos”.

La banda también ajustó su calendario 2026 para excluir ciudades con veto a los corridos. Sus integrantes han señalado públicamente que buscan evitar conflictos, e incluso cambiaron el término “corridos” por “historias” en algunas presentaciones para adaptarse a las restricciones vigentes en distintos estados de México.

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Los Tigres del Norte se preparan para un gran show en el emblemático Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Cómo llegar a la explanada de Venustiano Carranza

Para acceder a la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, la opción más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro, con parada en la estación Velódromo, desde donde se camina entre 10 y 12 minutos hacia el norte por la avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Otra alternativa es la Línea 4 del Metro hasta la estación Jamaica, con transbordo a la Línea 9 en dirección a Velódromo. Quienes utilicen el Metrobús pueden bajar en la estación Coyuya de la Línea 2 y completar el trayecto caminando o en transporte local.

También son cercanas las estaciones Balbuena y Mixiuhca, de las líneas 1 y 9 respectivamente, ambas dentro de la misma alcaldía.

Alcaldías cercanas también tendrán grandes invitados

La agrupación musical Sonora Dinamita de Lucho Argaín posa con sus invitados especiales en un bosque oscuro con puntos de luz, junto a su logo distintivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Los Tigres del Norte toman el escenario de Venustiano Carranza, La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín se presentará el mismo 15 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón, dentro de un cartel que también incluye al 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín) y a Wilder Gómez. Las actividades comenzarán a las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en Calle 10 esquina Canario, colonia Tolteca.

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La agrupación nació el 22 de marzo de 1960 en Cartagena de Indias, Colombia, por iniciativa de Antonio Fuentes, dueño de Discos Fuentes. Tras una primera desintegración en 1962, resurgió en 1977 de la mano de Luis Guillermo Pérez Cedrón, conocido artísticamente como Lucho Argaín, quien falleció el 15 de enero de 2002.

La banda llegó a México en 1979 y se instaló en Torreón, Coahuila, donde consolidó éxitos como “Se me perdió la cadenita” y “El africano”. Con más de 40 discos grabados y ocho discos de oro en 53 años de trayectoria, ha vendido entre 45 y 50 millones de copias en todo el mundo.

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Maelo Ruiz: 40 años de salsa romántica

Un cartel promocional anuncia la presentación del cantante Maelo Ruiz durante el Grito de Independencia en la Alcaldía Azcapotzalco el 15 de septiembre. (Alcaldía Azcapotzalco)

El salsero puertorriqueño Maelo Ruiz también estará presente esa noche, aunque en la alcaldía Azcapotzalco, donde compartirá cartel con Jerry Rivera. Los espectáculos principales están programados para las 6:30 pm y las 11:00 pm en la explanada de esa demarcación.

Nacido como Ismael Ruiz Hernández en el Bronx, Nueva York, en 1966, Ruiz creció en Puerto Rico e inició su carrera profesional como voz de la Orquesta Internacional de Pedro Conga, agrupación con la que grabó cuatro producciones y popularizó temas como “No te quites la ropa” y “Vicio”.

Como solista desde 1994, acumula más de 30 años de carrera con éxitos como “Te va a doler” y “Regálame una noche”. En agosto de 2026 presentó el sencillo “Consecuencias”, parte del disco doble Otra vez Maelo Ruiz, en el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria artística.

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Otros festejos patrios en la Ciudad de México

En el Zócalo capitalino, las actividades comenzarán a las 7:00 pm con espectáculos folclóricos, y a las 9:00 pm se presentará el grupo Intocable (Composición fotográfica)

La celebración en Venustiano Carranza ocurre en paralelo a la ceremonia central del Grito de Independencia, que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará desde el balcón de Palacio Nacional a las 11:00 pm del 15 de septiembre. En el Zócalo capitalino, las actividades comenzarán a las 7:00 pm con espectáculos folclóricos, y a las 9:00 pm se presentará el grupo Intocable, que regresará al escenario tras la ceremonia oficial y los fuegos artificiales.

Otras alcaldías también anunciaron su propia cartelera: Gustavo A. Madero recibirá a Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y la Sonora Santanera desde las 6:00 pm; Iztacalco tendrá a Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey desde las 4:00 pm; y Xochimilco contará con El Gran Silencio a las 9:00 pm.

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Las autoridades capitalinas instalarán filtros de revisión en los accesos peatonales al Centro Histórico, en las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez, 16 de Septiembre y Madero, con restricciones para el ingreso de bultos voluminosos, bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes.