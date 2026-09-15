México

Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional

Ya hay fecha y horario para el Grito, además de los detalles de la celebración que iniciará desde la tarde en el Zócalo, música y cierres viales en la zona

Claudia Sheinbaum sostiene la bandera de México en un balcón con cortinajes oscuros y una barandilla cubierta con tela blanca y borde dorado.
Claudia Sheinbaum durante su primer Grito de Independencia. (Foto: Instagram/Claudia Sheinbaum/Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Grito de Independencia 2026 se realiza este martes 15 de septiembre a las 23:00 horas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sale al balcón central del Palacio Nacional para encabezar la ceremonia cívica frente a la Plaza de la Constitución.

El acto conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y es la segunda ocasión en que Sheinbaum dirige el ritual desde que asumió la Presidencia.

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La mandataria confirmó los detalles del programa durante su ‘’Mañanera del Pueblo’' del 11 de septiembre, y suspendió sus conferencias matutinas del 15 y 16 de septiembre.

La Guardia Nacional y elementos de la Sedena participan en el operativo de seguridad de las fiestas patrias. .Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)
La Guardia Nacional y elementos de la Sedena participan en el operativo de seguridad de las fiestas patrias. .Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

El programa en el Zócalo arranca a las 19:00 horas con Intocable como cierre

La verbena en la Plaza de la Constitución abre a las 19:00 horas con actividades culturales, según el itinerario oficial confirmado por la Presidencia.

A las 21:00 horas inicia el bloque de conciertos con el Mariachi de la Marina y la Guardia Nacional, José Alfredo Jiménez “Nieto” y los ganadores del concurso México Canta.

Intocable dedica nueva canción a migrantes en La Mañanera: Sheinbaum revela si vendrán al Zócalo el 15 de septiembre
El grupo Intocable cerrará la noche con un concierto gratuito en la plancha del Zócalo | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El programa se detiene a las 23:00 horas para dar paso al protocolo cívico: toque de campana, arenga patria, Himno Nacional y fuegos artificiales.

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Al concluir, Intocable cierra la noche con un concierto gratuito en la plancha del Zócalo, con temas como “¿Y todo para qué?” y “Fuerte no soy”. El acceso a todo el evento es gratuito.

Sheinbaum se volvió viral tras publicar un video en el que escucha "¿Y todo para qué?", de Intocable, para invitar a la ciudadanía al concierto gratuito en el Zócalo. (Instagram/Claudia Sheinbaum)

El Metro amplía su horario hasta la 1:00 de la madrugada la noche del Grito

Para la noche del 15 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extiende su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 para las líneas 1, 2 y 3.

Terminaron las obras de mantenimiento en la Línea 12 del Metro CDMX antes de lo previsto, según las autoridades (X/ @AdrianRubalcava)
El Metro amplía su horario de servicio la noche del 15 de septiembre en las líneas 1, 2 y 3. (X/ @AdrianRubalcava)

Horarios de transporte para el miércoles 16 de septiembre:

  • Metro: 07:00 a 00:00 horas
  • Metrobús: 05:00 a 00:00 horas
  • RTP: 06:00 a 00:00 horas
  • Tren Ligero: 07:00 a 23:30 horas
  • Cablebús: 07:00 a 23:30 horas
  • Trolebús líneas 1, 10, 11, 13 y 0: 05:00 a 00:00 horas
  • Trolebús líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14: 06:00 a 23:30 horas
  • Trolebús línea 12: 05:30 a 23:30 horas
  • Ecobici: 05:00 a 00:30 horas
  • Biciestacionamientos: 07:00 a 00:00 horas
Horarios de servicio de transporte público para el miércoles 16 de septiembre. (X/@LaSEMOVI)
Horarios de servicio de transporte público para el miércoles 16 de septiembre. (X/@LaSEMOVI)

Sheinbaum adelantó que las arengas incluirán nuevos nombres

Las arengas son la serie de vivas que el jefe de Estado pronuncia desde el balcón, tras el toque de campana, en honor a las figuras de la Independencia.

No existe una lista oficial: cada presidente, gobernador o alcalde que encabeza la ceremonia personaliza el discurso, aunque la estructura básica mantiene los vivas a Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez y Allende.

Una mujer con cabello recogido y chaqueta clara está de pie detrás de un podio con micrófonos y el escudo de México, señalando con la mano derecha.
La mandataria confirmó que incluirá nuevos nombres de héroes y heroínas en las arengas de este 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su conferencia matutina del 11 de septiembre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum dijo: “En las arengas del Grito de Independencia nombraré a nuevos héroes y heroínas que no se nombran”.

Operativo de seguridad para el acceso al Zócalo este 15 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estableció tres cinturones de seguridad con 3,500 policías y 91 unidades para el resguardo del Grito de Independencia, según el comunicado oficial 2527 de la dependencia.

La presidenta lanzó vivas inéditos a las mujeres indígenas y a la comunidad migrante en su primera ceremonia patria. (Gobierno de México)
La presidenta lanzó vivas inéditos a las mujeres indígenas y a la comunidad migrante en su primera ceremonia patria. (Gobierno de México)

El primer cinturón corre por 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y 1 Oriente Anillo Circunvalación, donde se restringe el ingreso vehicular para priorizar el paso peatonal.

El segundo cierra el acceso en República del Salvador, Isabel La Católica, Donceles y Jesús María, mientras el tercero limita las calles Venustiano Carranza, Palma, Correo Mayor y Tacuba.

El desfile del 16 de septiembre cierra Reforma hasta Campo Marte

Un día después del Grito, Sheinbaum encabeza el Desfile Cívico-Militar a las 10:00 horas en el Zócalo.

El recorrido avanza por 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir en Campo Marte, con 3,400 efectivos y 125 unidades a lo largo de la ruta.

Persona con casco y chaleco reflectante en bicicleta eléctrica por ciclovía verde en CDMX. Se ve el Ángel de la Independencia, edificios y tráfico urbano al fondo.
Las calles Presidente Masaryk y Río de la Loza-Chapultepec funcionan como alternativas al poniente de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las alternativas viales, la SSC recomienda circular al norte por Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso o Anillo Periférico, y al poniente por Izazaga-Chapultepec-Constituyentes o Presidente Masaryk. Ese día, 900 agentes de tránsito realizan los cortes y desvíos conforme avanza el contingente.

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