El 15 de septiembre que rompió a Morelia: así fue el ataque con granadas durante el grito que dejó 8 muertos y más de 100 heridos

Familiares de las víctimas se congregaron este martes en la plaza de Morelia para realizar una ceremonia en su honor. Foto: Facebook / Alfredo Ramírez Bedolla

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La ciudad de Morelia, Michoacán, vivió uno de los episodios más violentos cometidos por el crimen organizado la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a la plaza Melchor Ocampo del Centro Histórico en pleno festejo del Grito de Independencia.

Este hecho fue el primer atentado calificado como terrorista en el país, registrado durante la llamada guerra contra el narco durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

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Las detonaciones de las granadas dejaron un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 132 lesionadas. El ataque se cometió durante el Grito de Independencia, encabezado por el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, pasadas las once de la noche.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos lanzaron granadas a la población civil mientras se realizaba el grito y, después de tocar las campanas, se escucharon las denotaciones. En un primer momento el entonces gobernador creyó que se trataba de fuegos artificiales, pero la segunda detonación dispersó todas las dudas debido a su potencia y daños.

Foto: X/@mexevalua

Testimonios de los sobrevivientes refirieron que un hombre de complexión robusta y playera color negro había sido el presunto responsable de lanzar los explosivos a la plaza, pero no se tenía más información acerca de la manera en que se había cometido el ataque.

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De acuerdo con una investigación realizada por el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas, para MVS Noticias, siete días después del atentado una llamada anónima le dio información a las autoridades acerca del atentado, además de referirles la ubicación de tres presuntos responsables: Juan Carlos Castro, “El Grande”; Julio César Mondragón, “El Tierra Caliente”, y Alfredo Rosas, “El Socio”.

Según esa llamada, los tres estaban atados en una casa de portón blanco en la sierra de Antúnez, Apatzingán, retenidos por sus propios compañeros criminales, quienes supuestamente querían matarlos por arrepentimiento. El denunciante los identificó como integrantes de Los Zetas.

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Agentes estatales y federales llegaron al domicilio y encontraron a los tres hombres atados y golpeados. En su declaración, contaron que un jefe de plaza apodado “El Bola” los había contratado dos días antes del atentado.

El 15 de septiembre de 2008 explotaron granadas en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Miachoacán, donde murieron ocho personas (Foto: Cuartoscuro)

El encargo, según esa versión, venía de altos mandos del grupo criminal en Tamaulipas, liderados por Heriberto Lazcano Lazcano, “El Zeta 3”. Por 100 mil pesos a repartir entre los tres, debían arrojar el contenido de una caja con seis granadas hacia la multitud.

El motivo, de acuerdo con esa confesión, era desatar el caos para culpar a La Familia Michoacana y que ingresaran las fuerzas armadas.

La Familia Michoacana se deslindó del ataque en narcomantas

Días después del atentado, la Familia Michoacana se deslindó públicamente del ataque con mantas colocadas en Morelia, en las que señalaron a Los Zetas como los responsables.

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El periodista refirió que las familias de los detenidos denunciaron que se encontraban hasta 400 kilómetros de distancia de Morelia la noche del ataque. Aseguraron además que eran mecánicos sin vínculos con el crimen organizado.

Según esas denuncias, los tres no fueron rescatados de una casa de seguridad del crimen organizado, sino detenidos en sus trabajos frente a testigos. Las heridas que presentaban, agregaron, fueron causadas por agentes de la entonces Procuraduría General de la República y de la policía de Michoacán, no por compañeros de cártel.

Foto: X/@lopezdoriga

Siete años después de su detención, Juan Carlos Castro, Julio César Mondragón y Alfredo Rosas recuperaron la libertad luego de que las autoridades no pudieron comprobar que estuvieran físicamente en Morelia la noche del atentado.

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Las víctimas del “granadazo” esperaron 15 años para obtener algún tipo de reparación. En octubre de 2023, seis sobrevivientes lograron que el Gobierno federal aprobara una indemnización de 8 millones de pesos.

El dinero estaba destinado a saldar deudas contraídas desde la noche del atentado debido a que muchas familias hipotecaron sus casas para pagar medicamentos, operaciones y prótesis. Sin embargo, el gobierno reconoció no contar con los fondos para pagarlo y hasta el 2024 se sabía que el dinero les había sido entregado.

A 18 años del “granadazo”, las autoridades no han identificado a los responsables del atentado en Morelia. Cada 15 de septiembre se realiza una ceremonia en memoria de las víctimas y se colocan ofrendas en la plaza Melchor Ocampo.

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