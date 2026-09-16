México

‍Guerrero y Baja California, los nombramientos de la 4T que causan ruptura entre Morena y el PT

Beatriz Mojica y Julieta Ramírez se convirtieron en las candidatas virtuales del oficialismo rumbo a los comicios de 2027

Morena lanzó los nombramientos de sus coordinaciones en Guerrero y Baja California, pero provocó el distanciamiento con el PT. (Fotos: Morena)
Morena lanzó los nombramientos de sus coordinaciones en Guerrero y Baja California, pero provocó el distanciamiento con el PT. (Fotos: Morena)
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La definición de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena rumbo a los comicios del 2027 ya comenzaron a mostrar ruptura al interior de la coalición oficialista, tal es el caso de los nombramientos realizados en Guerrero y Baja California, donde solo estuvo presente el Verde Ecologista de México (PVEM).

Pese a que el proceso del nombramiento de las y los candidatos virtuales se llevaría a cabo en coalición, y aparentemente, el único estado donde habría fractura sería San Luis Potosí por un asunto de nepotismo, el arranque del proceso electoral ya muestra las fisuras y el distanciamiento del Partido del Trabajo (PT).

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PT desconoce nombramiento y encuesta en Guerrero

Ayer, luego de que Morena y el Verde dieran a conocer que Beatriz Mojica Morga sería la próxima candidata a la gubernatura de Guerrero, el PT desconoció la designación denunciando un proceso interno opaco e irregular.

Victoriano Wences Real, comisionado político del PT en la entidad, dio a conocer que las dirigencias del partido no fueron convocadas al evento en el World Trade Center de la Ciudad de México.

“No me convocaron ni tampoco convocaron a la dirección nacional del partido. Y aparte pues nunca hubo encuestas, nomás tienen ellos sus encuestas cuchareadas”, detalló el líder petista.

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El nombramiento ocurre este lunes 14 de septiembre en el World Trade Center de la CDMX y perfila a la senadora con licencia como la apuesta del partido rumbo a la elección estatal de 2027

Tras el nombramiento a nivel nacional que se transmitió en todas las redes del partido guinda y que tuvo la ausencia de la bandera del PT, Wences Real rechazó el resultado anunciado por la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora:

“Hasta este momento no estamos validando ningún resultado porque no fuimos tomados en cuenta en ningún momento. Nosotros no validamos resultados de este tipo porque nunca nos han mostrado una encuesta; todo el proceso se vivió con encuestas falsas que siempre estuvimos denunciando”.

También se lanzó contra la gobernadora Evelyn Salgado, de quien dijo: “quien hoy gobierna no ha hecho nada para que se consolide en todos los rincones del estado”.

El nombramiento de Julieta Ramírez también genera distanciamiento en la alianza

Este 15 de septiembre, Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y el Verde, quien en su discurso frente a los medios de comunicación instó a la unidad en medio del distanciamiento con los petistas en Baja California:

“Convoco a la unidad y a superar el proceso interno y estoy dispuesta a dialogar. Hago un llamado a la congruencia y al respeto de nuestros principios, llegamos para construir derechos para todos y llegamos por el pueblo y para servir al pueblo”.

En el estado, el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, condicionó la continuidad de la alianza, impulsando la candidatura de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. El nombramiento de Julieta Ramírez se dio igual que la designación de Guerrero: sin banderas del partido aliado y con la ausencia de la dirigencia estatal y nacional.

La disputa política va más allá del proceso electoral, ya que el dirigente estatal del PT ha mantenido una disputa con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por los audios filtrados donde se escucha a la mandataria bajacaliforniana mantener comunicación con presuntos agentes de Estados Unidos.

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