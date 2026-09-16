Entre tensiones bilaterales, Ronald Johnson felicita a México por su Independencia

Ronald Johnson destacó los lazos históricos entre México y Estados Unidos en medio de un periodo de tensiones bilaterales. (Foto: X/@USAmbMex)

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al pueblo mexicano con motivo del Día de la Independencia y destacó los vínculos históricos que existen entre ambos países, en un mensaje difundido este martes a través de sus redes sociales.

Johnson señaló que mexicanos y estadounidenses han compartido momentos importantes a lo largo de varias generaciones y mencionó los vínculos entre sus pueblos y los valores democráticos que, de acuerdo con su publicación, forman parte de la relación bilateral.

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“Felicitaciones al pueblo de México mientras celebra su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país”, escribió el embajador.

Johnson destaca asociación entre Trump y Sheinbaum

En su mensaje, el representante diplomático estadounidense también hizo referencia a los gobiernos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Johnson afirmó que ambos mandatarios están fortaleciendo la asociación entre México y Estados Unidos con el propósito de que los dos países sean “más seguros, fuertes y prósperos”.

Comunicado Oficial.

El embajador cerró su publicación con un mensaje dirigido a los mexicanos y mencionó también a Alina, con quien expresó sus buenos deseos para la celebración.

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“Alina y yo deseamos a todos los mexicanos un muy feliz Día de la Independencia. ¡Viva México!”, publicó.

La felicitación ocurre mientras la relación bilateral ha enfrentado distintos episodios de tensión durante los últimos meses, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales y medidas migratorias o consulares.

Visa a hijo de AMLO generó nuevas tensiones

Uno de los acontecimientos recientes ocurrió en agosto, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y entonces integrante de la dirigencia de Morena, confirmó que Estados Unidos le retiró la visa.

López Beltrán sostuvo en una carta dirigida a Trump que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau habrían ordenado retirar su permiso para ingresar al país. También afirmó que no existían pruebas en su contra relacionadas con algún acto delictivo.

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La cancelación de la visa de López Beltrán abrió un nuevo capítulo de tensión bilateral. SAUL LOEB/Pool via REUTERS/File Photo

El gobierno estadounidense no informó públicamente las razones de la decisión. Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México señaló a The Associated Press que los expedientes de visas son confidenciales y que la legislación estadounidense impide comentar los detalles de casos individuales.

La presidenta Sheinbaum cuestionó la medida y la calificó como un acto de “injerencia en la política mexicana”. También señaló que, en caso de existir una investigación contra López Beltrán, correspondería a las autoridades mexicanas atenderla.

Entre los antecedentes recientes también se encuentran situaciones similares reportadas por otros funcionarios mexicanos.

Marina del Pilar Ávila , gobernadora de Baja California , informó en mayo que Estados Unidos le retiró la visa de turista.

El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim , reconoció una situación similar.

El congresista federal Mario López Hernández también señaló que enfrentó una medida de este tipo.

En abril, Estados Unidos presentó acusaciones contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios.

El caso de Marina del Pilar se sumó a las recientes tensiones entre México y Estados Unidos.

Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa tensaron relación

En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 10 ciudadanos mexicanos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los señalados se encontraba Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, además de un senador por ese estado y el alcalde de Culiacán.

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De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades estadounidenses los vincularon con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, y señalaron presuntas acciones relacionadas con operaciones criminales, filtración de información y tránsito de drogas hacia territorio estadounidense.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como infundadas.

Por su parte, Sheinbaum afirmó que México no encubriría delitos, pero sostuvo que cualquier actuación debía realizarse con base en pruebas y dentro del marco jurídico mexicano. También advirtió que no permitiría “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”.

Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos de autoridades estadounidenses. (Foto: redes sociales)

Sheinbaum ha cuestionado acusaciones de narcotráfico

En julio, la presidenta volvió a abordar el tema y afirmó que en ocasiones las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico han sido utilizadas como una herramienta de presión o injerencia contra gobiernos.

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Al mismo tiempo, sostuvo que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque planteó que la colaboración debe considerar también asuntos como la distribución de drogas y el lavado de dinero en territorio estadounidense, además del tráfico de armas hacia México.

En este contexto, el mensaje de Ronald Johnson por el Día de la Independencia destacó los vínculos históricos entre ambos países y presentó la relación entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum como una asociación que busca fortalecer la seguridad, la fortaleza y la prosperidad de ambas naciones.