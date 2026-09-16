México

Entre tensiones bilaterales, Ronald Johnson felicita a México por su Independencia

El embajador estadounidense felicitó a los mexicanos y destacó la asociación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum

Ronald Johnson destacó los lazos históricos entre México y Estados Unidos en medio de un periodo de tensiones bilaterales. (Foto: X/@USAmbMex)
Ronald Johnson destacó los lazos históricos entre México y Estados Unidos en medio de un periodo de tensiones bilaterales. (Foto: X/@USAmbMex)
Guardar

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al pueblo mexicano con motivo del Día de la Independencia y destacó los vínculos históricos que existen entre ambos países, en un mensaje difundido este martes a través de sus redes sociales.

Johnson señaló que mexicanos y estadounidenses han compartido momentos importantes a lo largo de varias generaciones y mencionó los vínculos entre sus pueblos y los valores democráticos que, de acuerdo con su publicación, forman parte de la relación bilateral.

PUBLICIDAD

“Felicitaciones al pueblo de México mientras celebra su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país”, escribió el embajador.

Johnson destaca asociación entre Trump y Sheinbaum

En su mensaje, el representante diplomático estadounidense también hizo referencia a los gobiernos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Johnson afirmó que ambos mandatarios están fortaleciendo la asociación entre México y Estados Unidos con el propósito de que los dos países sean “más seguros, fuertes y prósperos”.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

El embajador cerró su publicación con un mensaje dirigido a los mexicanos y mencionó también a Alina, con quien expresó sus buenos deseos para la celebración.

PUBLICIDAD

“Alina y yo deseamos a todos los mexicanos un muy feliz Día de la Independencia. ¡Viva México!”, publicó.

La felicitación ocurre mientras la relación bilateral ha enfrentado distintos episodios de tensión durante los últimos meses, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales y medidas migratorias o consulares.

Visa a hijo de AMLO generó nuevas tensiones

Uno de los acontecimientos recientes ocurrió en agosto, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y entonces integrante de la dirigencia de Morena, confirmó que Estados Unidos le retiró la visa.

López Beltrán sostuvo en una carta dirigida a Trump que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau habrían ordenado retirar su permiso para ingresar al país. También afirmó que no existían pruebas en su contra relacionadas con algún acto delictivo.

La cancelación de la visa de López Beltrán abrió un nuevo capítulo de tensión bilateral. SAUL LOEB/Pool via REUTERS/File Photo
La cancelación de la visa de López Beltrán abrió un nuevo capítulo de tensión bilateral. SAUL LOEB/Pool via REUTERS/File Photo

El gobierno estadounidense no informó públicamente las razones de la decisión. Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México señaló a The Associated Press que los expedientes de visas son confidenciales y que la legislación estadounidense impide comentar los detalles de casos individuales.

La presidenta Sheinbaum cuestionó la medida y la calificó como un acto de “injerencia en la política mexicana”. También señaló que, en caso de existir una investigación contra López Beltrán, correspondería a las autoridades mexicanas atenderla.

Entre los antecedentes recientes también se encuentran situaciones similares reportadas por otros funcionarios mexicanos.

  • Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó en mayo que Estados Unidos le retiró la visa de turista.
  • El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, reconoció una situación similar.
  • El congresista federal Mario López Hernández también señaló que enfrentó una medida de este tipo.

En abril, Estados Unidos presentó acusaciones contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios.

El caso de Marina del Pilar se sumó a las recientes tensiones entre México y Estados Unidos.
El caso de Marina del Pilar se sumó a las recientes tensiones entre México y Estados Unidos.

Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa tensaron relación

En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 10 ciudadanos mexicanos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los señalados se encontraba Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, además de un senador por ese estado y el alcalde de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades estadounidenses los vincularon con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, y señalaron presuntas acciones relacionadas con operaciones criminales, filtración de información y tránsito de drogas hacia territorio estadounidense.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como infundadas.

Por su parte, Sheinbaum afirmó que México no encubriría delitos, pero sostuvo que cualquier actuación debía realizarse con base en pruebas y dentro del marco jurídico mexicano. También advirtió que no permitiría “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”.

Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos de autoridades estadounidenses. (Foto: redes sociales)
Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos de autoridades estadounidenses. (Foto: redes sociales)

Sheinbaum ha cuestionado acusaciones de narcotráfico

En julio, la presidenta volvió a abordar el tema y afirmó que en ocasiones las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico han sido utilizadas como una herramienta de presión o injerencia contra gobiernos.

Al mismo tiempo, sostuvo que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque planteó que la colaboración debe considerar también asuntos como la distribución de drogas y el lavado de dinero en territorio estadounidense, además del tráfico de armas hacia México.

En este contexto, el mensaje de Ronald Johnson por el Día de la Independencia destacó los vínculos históricos entre ambos países y presentó la relación entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum como una asociación que busca fortalecer la seguridad, la fortaleza y la prosperidad de ambas naciones.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonEEUUDía de la IndependenciaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con medio millón de pesos en su mochila y sus prendas: así fue detenido un hombre en inmediaciones del Zócalo de la CDMX

Un filtro de seguridad instalado por las festividades patrias derivó en el hallazgo, cuando policías de la SSC interceptaron a un joven de 20 años que no pudo acreditar el origen del efectivo que cargaba

Con medio millón de pesos en su mochila y sus prendas: así fue detenido un hombre en inmediaciones del Zócalo de la CDMX

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: afectaciones en el MB por fiestas patrias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: afectaciones en el MB por fiestas patrias

‍Guerrero y Baja California, los nombramientos de la 4T que causan ruptura entre Morena y el PT

Beatriz Mojica y Julieta Ramírez se convirtieron en las candidatas virtuales del oficialismo rumbo a los comicios de 2027

‍Guerrero y Baja California, los nombramientos de la 4T que causan ruptura entre Morena y el PT

5 actividades gratuitas en CDMX para hacer este 16 de septiembre en familia

Pasa este día de descanso disfrutando de las actividades que puedes realizar en la capital

5 actividades gratuitas en CDMX para hacer este 16 de septiembre en familia

Los mejores memes que dejó el festejo del Día de la Independencia de México 2026

Los mexicanos celebran las Fiestas Patrias en redes sociales

Los mejores memes que dejó el festejo del Día de la Independencia de México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no está dentro de una prisión ni se conoce su paradero

Policías Estatales usan un dron para detener a seis personas armadas tras persecución en Ensenada, Baja California

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Realities, rumores y la presión familiar: la historia detrás del distanciamiento de Edwin Luna y Kimberly Flores

Realities, rumores y la presión familiar: la historia detrás del distanciamiento de Edwin Luna y Kimberly Flores

Estefanía Villarreal reaparece tras alarmante mensaje sobre la depresión, “me sentí rebasada”

Federica Quijano reabre el debate por la falta de hospitales para personas con autismo en México

Kevyn Contreras, participante de La Granja VIP, enfrenta demanda por manutención de sus hijas

Los Ángeles Azules ya tienen su propia calle en California: “De Iztapalapa para el mundo”

DEPORTES

Erik Lira finalmente cuenta cómo vivió su fichaje caído en el AS Mónaco y envía mensaje a Rafa Márquez

Erik Lira finalmente cuenta cómo vivió su fichaje caído en el AS Mónaco y envía mensaje a Rafa Márquez

Juan Manuel Márquez y Cuauhtémoc Blanco destrozan carrera de Canelo Álvarez: pelea con “puro flancito”

Con 15 años de carrera en la F1, Checo Pérez no descansará sin conseguir un campeonato histórico

Juan Manuel Márquez recuerda su pelea con Manny Pacquiao y asegura que fue más dificil que Mayweather: “Es el mismísimo diablo”

Víctor Alfonso Cáceres, el amuleto del América frente a Chivas