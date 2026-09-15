México

Estos son los monumentos del mundo que cada año se iluminan por la Independencia de México

Del Empire State al Burj Khalifa: descubre qué monumentos del mundo se pintan de verde, blanco y rojo cada 15 de septiembre

La representación diplomática informa que el monumento de Teherán encenderá verde, blanco y rojo a las 20:00 horas locales, como señal de respeto y solidaridad tras el acercamiento bilateral en el Mundial de Futbol
La representación diplomática informa que el monumento de Teherán encenderá verde, blanco y rojo a las 20:00 horas locales, como señal de respeto y solidaridad tras el acercamiento bilateral en el Mundial de Futbol
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Cada mes de septiembre, además de los festejos dentro de territorio mexicano, decenas de monumentos, rascacielos y edificios emblemáticos alrededor del mundo se iluminan con los colores verde, blanco y rojo en honor al aniversario del inicio de la Independencia de México. La práctica, impulsada principalmente por embajadas y consulados mexicanos, se ha vuelto una tradición que se repite año con año en varios continentes.

Europa: de París a Bruselas

  • Francia: la Torre Eiffel se ha iluminado de tricolor en distintas ediciones, entre ellas 2020 y 2022.
Torre Eiffel
Torre Eiffel iluminada en París. (Foto: @Samuel99949112)
  • Serbia: la Torre de Belgrado se ha sumado también en años recientes.
  • Bélgica: en el aniversario 200 de la consumación de la Independencia, la estatua del Manneken Pis, símbolo de Bruselas, fue vestida con un atuendo huichol como gesto especial.
  • Polonia: el embajador de México en ese país ha encabezado, en más de una ocasión, la ceremonia del Grito de Independencia en Varsovia junto con la comunidad mexicana residente.
Polonia
Puente iluminado en Polonia. (Foto: EmbamexPolonia)
  • Reino Unido: este 12 de septiembre de 2026, el embajador Alejandro Gertz Manero encabezó el Grito en un recinto de Londres, con la comunidad mexicana coreando “¡Viva México!” desde un balcón engalanado con la bandera nacional.

Norteamérica: el infaltable Empire State

En Estados Unidos, el Empire State Building de Nueva York es de los sitios más constantes en esta tradición: se ha iluminado con la bandera mexicana cada 15 de septiembre desde al menos 2018, generalmente organizado por el Consulado General de México en Nueva York. En ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Los Ángeles también se ha sumado con el mismo gesto.

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En Canadá, las Cataratas del Niágara —en la frontera entre Ontario y Nueva York— suelen proyectar el tricolor mexicano a mediados de septiembre, coordinado por la Embajada de México en Canadá y sus consulados.

Canadá
Cataratas del Niágara. (Foto: PTMunozledo)

Medio Oriente y Asia: los rascacielos más altos del mundo

  • Emiratos Árabes Unidos: el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta, se ha iluminado de tricolor mexicano en múltiples ocasiones, como parte de un gesto que la Embajada de México en ese país describe como muestra de la buena relación bilateral.
Emiratos Árabes Unidos
El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái. (Foto: Twitter)
  • India: el Qutub Minar, monumento Patrimonio Mundial de la UNESCO en Nueva Delhi, se ha sumado en años anteriores por gestión de la Embajada de México en India.
  • Indonesia: la Torre Gama, la más alta de Yakarta, ha lucido los colores patrios.
  • Malasia: la Torre KL (Torre de Telecomunicaciones de Kuala Lumpur) también se ha unido en ediciones pasadas.
  • Corea del Sur: Seúl se ha iluminado de tricolor en al menos una ocasión.

Latinoamérica: hermandad regional

  • Argentina: el Obelisco de Buenos Aires.
  • Paraguay: el Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo.

Lo nuevo de este 2026: Irán se suma por primera vez

@IraninMexico
@IraninMexico

Este año se sumó un país que nunca antes había participado en esta tradición: la Embajada de Irán en México anunció que la Torre Azadi, uno de los monumentos más representativos de Teherán, se iluminaría este 15 de septiembre con los colores patrios, a las 20:00 horas tiempo local iraní. Según la embajada, se trata de “un gesto simbólico de respeto, amistad y solidaridad entre los pueblos de Irán y México”, y ocurre tras el acercamiento entre ambos países durante el Mundial de Futbol, cuando México recibió en Tijuana a la selección iraní.

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Lo que aún no se ha confirmado para este año

Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si el Empire State Building, la Torre Eiffel u otros de los recintos mencionados se sumarán este 2026, aunque se trata de una tradición que se ha repetido durante más de una década. Las confirmaciones y fotografías de estos sitios suelen difundirse por la noche, hora local de cada país, por lo que la lista podría ampliarse conforme avance la jornada.

En años anteriores Ecuador, Colombia y Bolivia se han sumado a los festejos de las Fiestas Patrias alumbrando: el Palacio Municipal de Quito, el rascacielos más importante de Bogotá y los Puentes Trillizos y el edificio del Ayuntamiento de La Paz. Sin embargo, debido a las actuales tensiones políticas entre México y estas naciones, no se ha informado si este año volverán a sumarse a los festejos.

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