Video: así fue el Grito de Independencia que encabezó Gertz Manero ante mexicanos en Londres

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Alejandro Gertz Manero, embajador de México en el Reino Unido, encabezó el Grito de Independencia el sábado 12 de septiembre en un recinto teatral de Londres, ante decenas de integrantes de la comunidad mexicana que corearon “¡Viva México!” desde un balcón engalanado con la bandera nacional.

El acto se realizó como parte del 216 aniversario de la Independencia, en el marco de la presentación del Grupo Cañaveral, que ofreció un concierto.

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El embajador ondeó la bandera tricolor desde el balcón principal del recinto, bajo un candelabro de cristal, y se dirigió a la multitud con un megáfono de mano. Lo flanquearon oficiales de la Marina y del Ejército mexicanos en uniforme de gala, entre ellos los identificados como Cruz y Bustos, quienes lo escoltaron.

El embajador Alejandro Gertz Manero dio el Grito de Independencia en Londres. (@Embamexru)

El evento reunió música, gastronomía y baile

El acto se realizó en un tipo teatro decorado con papel picado y banderas mexicanas colgadas de balcones y columnas. Abajo, cientos de asistentes —muchos con playeras de la selección mexicana y sombreros— sostuvieron banderines mientras coreaban la arenga patria.

La celebración formó parte del programa de presentación del Grupo Cañaveral, agrupación que ofreció un concierto. También hubo mariachi. La embajada organizó, además del acto central, actividades relacionadas con la cultura nacional, entre ellas gastronomía y bailes folclóricos.

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El embajador Alejandro Gertz Manero dio el Grito de Independencia en Londres. (@Embamexru)

“Una celebración que cada año nos reúne para recordar nuestra historia, honrar nuestras raíces y reafirmar la identidad que compartimos las y los mexicanos, dentro y fuera de nuestro país”, señaló la representación diplomática en su cuenta de X.

“Desde Londres, Inglaterra celebramos con orgullo y emoción: ¡VIVA MÉXICO!”, expresó la embajada tras la ceremonia.

Cabe apuntar que durante la celebración no se registró ningún incidente, sin embargo, la cuenta de la embajada de México en Reino Unido limitó los comentarios en la red social X.

El embajador Alejandro Gertz Manero dio el Grito de Independencia en Londres. (@Embamexru)

El embajador llegó a Londres en medio de la polémica

La celebración ocurrió meses después de la polémica que ha acompañado a Gertz Manero desde su nombramiento como embajador. El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) renunció a finales de noviembre de 2025, dos años antes de que concluyera el periodo de nueve años para el que había sido designado por el Senado en 2019.

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En la carta enviada al Congreso, el exfiscal argumentó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció encabezar una embajada en “un país amigo” y que aceptaba para “continuar sirviendo” a México.

Trascendieron versiones sobre tensiones con la mandataria por el manejo de investigaciones de alto perfil, que el gobierno nunca confirmó oficialmente.

El 7 de enero de 2026, Sheinbaum confirmó que el destino diplomático sería el Reino Unido: “Ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña”, dijo la presidenta en su conferencia matutina. El nombramiento sustituyó a Josefa González-Blanco, embajadora que arrastraba al menos 16 denuncias por acoso laboral y señalamientos de mala gestión de la relación diplomática con el país europeo.

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Sheinbaum informó que Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra. | Jovany Pérez

El 22 de enero, Gertz Manero compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Su explicación pública sobre la salida de la FGR fue escueta: “consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue la única voz crítica en la comparecencia: “Experiencia no es lo mismo que especialización, una trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático”, señaló. Colosio también cuestionó que no se documentara una causa grave, como exige la Constitución, para justificar la renuncia anticipada de un fiscal general.

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MC votó en abstención en la comisión. El PAN y el PRI faltaron a la sesión como acto de crítica. El bloque oficialista de Morena, PVEM y PT ratificó el nombramiento el 26 de enero de 2026.

Su gestión al frente de la FGR también fue señalada por opacidad en el manejo de investigaciones sensibles, como el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada,, el estancamiento del caso Ayotzinapa y acusaciones de posible tráfico de influencias. Gertz Manero llegó finalmente a la embajada en Londres el 17 de abril de 2026, casi tres meses después de su ratificación en el Senado.

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