México

Grito de Independencia en el Zócalo: horarios, artistas y todo sobre la aparición de Sheinbaum

Esto es lo que debes saber por la ceremonia programada para la noche del 15 de septiembre

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Yuri CORTEZ / AFP)
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Yuri CORTEZ / AFP)
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La Ciudad de México se prepara para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia este martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito por segunda ocasión desde el balcón central de Palacio Nacional, con acceso gratuito para todo el público.

El programa musical en el Zócalo capitalino iniciará a las 19:00 horas con actividades culturales previas. La agrupación Intocable será el acto principal de la noche y cerrará el festejo con canciones como “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy”, “Enséñame a olvidar”, “Sueña” y “Aire”.

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Horarios confirmados para la jornada del 15 de septiembre

Cinco hombres con sombreros negros y camisas negras posan delante del logotipo de Intocable en un fondo con detalles en rojo y dorado.
Los miembros de la agrupación Intocable posan frente a una gráfica promocional con el logotipo oficial del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El itinerario oficial para la Plaza de la Constitución contempla los siguientes momentos:

  • 19:00 horas: apertura de la verbena y presentaciones culturales sobre el escenario principal.
  • 21:00 horas: inicio del concierto con los artistas confirmados previo a la ceremonia cívica.
  • 23:00 horas: ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Sheinbaum, seguida del toque de campana, la arenga patria, el Himno Nacional y los fuegos artificiales.
  • Posterior al protocolo cívico: concierto estelar de Intocable en la plancha del Zócalo.

Las autoridades recomiendan llegar antes de las 16:00 horas, ya que los accesos peatonales se cierran conforme la plancha del Zócalo alcanza su aforo máximo, bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Intocable encabeza el cartel junto a ganadores de México Canta

Los concursantes buscarán llegar a los primeros lugares para obtener la exposición y el premio.
(Captura de Video Conferencia Matutina)

Además del cierre a cargo de Intocable, dentro de su gira Cultura Tour 2026, la presidenta confirmó en la Mañanera del Pueblo la participación de Mariachi de la Marina y GN, el intérprete José Alfredo Jiménez “Nieto” y tres ganadores del concurso México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob. Hasta el momento no se ha publicado un horario individual para cada artista dentro del bloque de las 21:00 horas.

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Otras alcaldías también ofrecen conciertos gratuitos por las Fiestas Patrias

La celebración no se limita al primer cuadro de la capital. Distintas demarcaciones organizan sus propias verbenas con entrada libre:

  • Benito Juárez: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter, desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía.
  • Xochimilco: El Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete, a partir de las 21:00 horas.
  • Álvaro Obregón: 90’s Pop Tour con Kabah, JNS, Caló, Mercurio y Erik Rubín, más La Original Sonora Dinamita, desde las 12:00 horas.
  • Iztacalco: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey como acto principal, a las 20:45 horas, con actividades desde las 16:00 horas.
  • Tlalpan: Calibre 50, El Mimoso, La Sonora Dinamita (Recordando a) y Vagón Chicano, en un cartel que se extiende hasta la 01:00 horas.
  • La Magdalena Contreras: Los Yes-Yes, La Típica Internacional Orquesta, Grupo Playa Blanca y La Sonora KMB, desde las 17:00 horas.

Así fue el primer Grito de Sheinbaum en 2025

Sheinbaum explicó por qué mencionó a tres mujeres en las arengas por el Grito de Independencia. | Jovani Pérez
Sheinbaum explicó por qué mencionó a tres mujeres en las arengas por el Grito de Independencia. | Jovani Pérez

El antecedente inmediato ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en dirigir la ceremonia en más de dos siglos de historia del país. Ante una multitud estimada en 280,000 personas, la presidenta recibió la bandera nacional de una escolta compuesta únicamente por cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar.

Su arenga incluyó vivas tradicionales a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón y Vicente Guerrero, además de menciones específicas a heroínas anónimas, mujeres indígenas y comunidades migrantes. La presidenta cerró con la fórmula clásica: “¡Viva México!”, repetida en tres ocasiones, antes de izar la bandera y hacer sonar la campana que Hidalgo utilizó en 1810.

Acompañada de su esposo Jesús Tarriba, Sheinbaum vistió un traje violeta con bordado blanco y la banda presidencial durante el acto. Aquella noche marcó el inicio de lo que las autoridades definieron como una tradición anual que se mantendrá hasta el cierre del sexenio en 2030.

El protocolo del Grito se mantiene desde hace más de un siglo

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)
Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

La ceremonia del Grito de Independencia reproduce el ritual histórico atribuido al cura Miguel Hidalgo, quien convocó al levantamiento armado contra el dominio español la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Desde entonces, el presidente en turno replica el llamado desde el balcón principal de Palacio Nacional, con el toque de la campana original y la arenga de vivas a los héroes nacionales.

Por más de 200 años, la tradición fue encabezada exclusivamente por hombres, hasta la llegada de Sheinbaum en 2025. El acto cívico se acompaña siempre del Himno Nacional y de un espectáculo de fuegos artificiales que da paso a la fiesta popular en la plancha del Zócalo, con conciertos gratuitos que se replican en alcaldías y municipios de todo el país.

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