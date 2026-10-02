México vs Estados Unidos, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Fecha FIFA

México vs Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana afronta un nuevo reto en la actual Fecha FIFA con el objetivo de conseguir su primera victoria bajo las órdenes de Rafael Márquez. El conjunto tricolor se enfrenta este sábado 3 de octubre a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en una nueva edición del Clásico de Concacaf.

México llega al encuentro después de empatar 1-1 contra Colombia y 1-1 ante Perú, por lo que todavía no consigue ganar en el inicio de la nueva etapa del equipo nacional. En ambos partidos, el cuadro mexicano tuvo que remontar para rescatar el empate.

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Estados Unidos, por su parte, atraviesa este periodo de preparación con dos victorias. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 4-1 a Perú y posteriormente venció 4-2 a Chile, con ocho goles anotados en sus primeros dos compromisos de esta ventana internacional.

¿Cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO?

(REUTERS/Raquel Cunha)

El partido corresponde al tercer compromiso de México durante esta Fecha FIFA, antes de que el equipo cierre su gira contra Chile el próximo 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Partido: Estados Unidos vs México

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube

¿Cómo llegan México y Estados Unidos?

(@miseleccionmx)

La era de Rafa Márquez comenzó con un empate ante Colombia. En ese encuentro, Gilberto Mora marcó el gol de México para conseguir el 1-1 y registrar su primer tanto con la Selección Mayor.

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Para el segundo compromiso, México volvió a igualar, esta vez frente a Perú. Jairo Vélez adelantó al conjunto sudamericano, mientras que Víctor Guzmán consiguió el empate para el cuadro mexicano al inicio del segundo tiempo.

Uno de los pendientes para el equipo de Márquez está en el ataque, ya que Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando “La Hormiga” González todavía no consiguen marcar durante esta Fecha FIFA.

Estados Unidos llega con un registro diferente después de sus triunfos sobre Perú y Chile. El conjunto de Mauricio Pochettino combina jugadores experimentados con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso, mientras que Christian Pulisic es una de las principales ausencias para estos amistosos.

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