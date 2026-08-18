Embajador Johnson coincide con Harfuch: criminales operan a través de fronteras y ambos países trabajan hombro con hombro

El embajador de EEUU en México coincidió con lo dicho por Harfuch tras su discurso en la IDEC. (Foto: X/@USAmbMex)

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó mediante una publicación en su cuenta de X que las organizaciones criminales transnacionales operan a través de las fronteras y que esa característica representa también su mayor vulnerabilidad.

El mensaje fue una respuesta directa al tuit del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitido desde Buenos Aires tras su participación en la 40.ª edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), donde el secretario señaló que las organizaciones criminales operan a través de las fronteras y que la respuesta no puede ser aislada ni fragmentada por parte de México.

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En su mensaje, Johnson destacó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades de ambos países comparten información, coordinan operaciones y trabajan “hombro con hombro” para desmantelar estas redes. “Cuanto más fuerte es nuestra cooperación, más débiles se vuelven estas organizaciones y logramos más resultados”, escribió el embajador.

Johnson: la cooperación bilateral debilita a las organizaciones criminales transnacionales

El embajador de EEUU en México señaló que coincide con García Harfuch en que las organizaciones criminales operan a través de las fronteras. A esa premisa compartida, Johnson añadió su propia lectura: esa misma dinámica transfronteriza es también el punto débil de estas redes.

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Johnson también mencionó el objetivo de hacer que los criminales “rindan cuentas” y de proteger a los pueblos de ambos países. El mensaje no incluyó cifras ni detalles operativos, pero se publicó el mismo día en que la IDEC abrió sus sesiones en el Palacio Libertad de Buenos Aires, con la participación de delegaciones de más de 100 países.

Harfuch expuso desde la IDEC los resultados de la estrategia de seguridad de México

El tuit al que respondió Johnson fue publicado por Omar García Harfuch tras su participación en la conferencia. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por Sheinbaum fortaleció las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano, y presentó resultados concretos ante los delegados reunidos en Buenos Aires.

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Estos son los logros que Harfuch exhibió ante el mundo: desde la muerte de "El Mencho" hasta la caída de homicidios en México. X - @SSPCMexico

Entre los datos que enumeró, destacó la localización y detención en México de objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países, el traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto, el desmantelamiento de infraestructura para la producción de drogas sintéticas y la afectación de redes financieras, logísticas y operativas de organizaciones criminales transnacionales.

Omar García Harfuch también agradeció en su mensaje de redes a la DEA y a su administrador, Terry Cole, por la colaboración y el intercambio oportuno de información.

Fue Cole quien, junto con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, inauguró este mismo martes la conferencia.

México fijó cuatro principios para la cooperación internacional en seguridad

El secretario estableció en su tuit que México continuará cooperando con sus socios internacionales bajo cuatro principios: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía.

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Subrayó que la respuesta al crimen organizado transnacional no puede ser “aislada ni fragmentada”, dado que estas organizaciones operan precisamente cruzando fronteras.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”, escribió Harfuch la tarde de este 18 de agosto en sus canales oficiales.

Qué es la IDEC y cuál es el proposito

La Conferencia Internacional para el Control de Drogas fue creada por la DEA en 1983 con menos de una docena de países participantes. En cuatro décadas evolucionó de un foro de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica. Esta edición número 40 se celebra del 18 al 20 de agosto bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, con la coorganización del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

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Conferencia de la IDEC, llevada a cabo este año en Argentina. Crédito: X - @OHarfuch

El foro reúne entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de los países miembros y observadores, junto con representantes de organizaciones policiales internacionales.

La agenda incluye narcotráfico, lavado internacional de dinero, narcoterrorismo, intercambio de inteligencia y coordinación operativa. Comenzó este 18 de agosto y concluirá el próximo jueves 20 del mismo mes.