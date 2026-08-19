A gritos y empujones, habitantes de San Salvador, Hidalgo, retuvieron al alcalde en el Palacio Municipal

Habitantes inconformes de la comunidad de San Salvador, se llevaron retenido al alcalde Norberto Martínez Cruz. (Crédito: redes sociales)

Guardar

La tarde de este 18 de agosto de 2026, el presidente municipal de San Salvador, Hidalgo, Norberto Martínez Díaz, fue sacado de sus oficinas entre gritos y empujones por pobladores de la comunidad La Flor, tras presentar distintas inconformidades que no han sido atendidas por la administración.

Pobladores increpan a alcalde de San Salvador, Hidalgo

En el video que ya circula en redes sociales, se puede ver a la multitud interrumpir la sesión de cabildo; al inicio, es rodeado por mujeres, a quienes Martínez Díaz trata de calmar, una de ellas lo toma del brazo y es ahí cuando todo se sale de control.

PUBLICIDAD

El alcalde se levanta y trata de zafarse de las mujeres, por lo que otros pobladores intervienen; es ahí cuando la violencia física contra el presidente municipal estalla, ya que en su intento de liberarse, más pobladores se suman y lo retienen.

Rodeado de hombres y poniendo resistencia, Martínez Díaz fue sacado de las oficinas del Palacio Municipal para ser traslado a la comunidad que le demanda atención a los proyectos solicitados.

A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo, retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

Durante la trifulca se puede escuchar a una mujer que pide la liberación del alcalde, la grabación muestra la llegada de presuntos policías, sin embargo, no intervienen para evitar el traslado del mandatario local.

PUBLICIDAD

Información de medios locales precisa que los pobladores también retuvieron a tres funcionarios más y dos patrullas.

“No fueron las formas”, dice el gobierno

Obras pendientes y proyectos prometidos e incumplidos, los motivos que habrían detonado la molestia de los manifestantes; tras lo sucedido, el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo (Segobh), Guillermo Olivares Reyna, reconoció que las demandas son legítimas, pero condenó las formas violentas que aplicaron:

“No fueron las formas más adecuadas y es algo en lo que insistimos mucho, no deben generar planteamientos de esta forma, sino en torno al respeto, expresar sus demandas y necesidades guardando la conducta que debe tenerse entre cualquier autoridad y la población en general”.

PUBLICIDAD

A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

Comentó que las autoridades ya atienden las demandas a través del diálogo, detalló que algunas de las exigencias ya habían sido atendidas con anterioridad, sin embargo, se mantienen las conversaciones:

“Hay ya diálogo desde hace algunos momentos entre el presidente municipal y la comunidad de La Flor, allá en el municipio de San Salvador. Esperamos que en unos minutos más se pueda resolver el tema”.