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A gritos y empujones, habitantes de San Salvador, Hidalgo, retuvieron al alcalde en el Palacio Municipal

Los manifestantes argumentaron falta de atención a proyectos de la comunidad

Habitantes inconformes de la comunidad de San Salvador, se llevaron retenido al alcalde Norberto Martínez Cruz. (Crédito: redes sociales)

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La tarde de este 18 de agosto de 2026, el presidente municipal de San Salvador, Hidalgo, Norberto Martínez Díaz, fue sacado de sus oficinas entre gritos y empujones por pobladores de la comunidad La Flor, tras presentar distintas inconformidades que no han sido atendidas por la administración.

Pobladores increpan a alcalde de San Salvador, Hidalgo

En el video que ya circula en redes sociales, se puede ver a la multitud interrumpir la sesión de cabildo; al inicio, es rodeado por mujeres, a quienes Martínez Díaz trata de calmar, una de ellas lo toma del brazo y es ahí cuando todo se sale de control.

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El alcalde se levanta y trata de zafarse de las mujeres, por lo que otros pobladores intervienen; es ahí cuando la violencia física contra el presidente municipal estalla, ya que en su intento de liberarse, más pobladores se suman y lo retienen.

Rodeado de hombres y poniendo resistencia, Martínez Díaz fue sacado de las oficinas del Palacio Municipal para ser traslado a la comunidad que le demanda atención a los proyectos solicitados.

A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo, retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)
A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo, retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

Durante la trifulca se puede escuchar a una mujer que pide la liberación del alcalde, la grabación muestra la llegada de presuntos policías, sin embargo, no intervienen para evitar el traslado del mandatario local.

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Información de medios locales precisa que los pobladores también retuvieron a tres funcionarios más y dos patrullas.

“No fueron las formas”, dice el gobierno

Obras pendientes y proyectos prometidos e incumplidos, los motivos que habrían detonado la molestia de los manifestantes; tras lo sucedido, el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo (Segobh), Guillermo Olivares Reyna, reconoció que las demandas son legítimas, pero condenó las formas violentas que aplicaron:

“No fueron las formas más adecuadas y es algo en lo que insistimos mucho, no deben generar planteamientos de esta forma, sino en torno al respeto, expresar sus demandas y necesidades guardando la conducta que debe tenerse entre cualquier autoridad y la población en general”.

A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)
A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

Comentó que las autoridades ya atienden las demandas a través del diálogo, detalló que algunas de las exigencias ya habían sido atendidas con anterioridad, sin embargo, se mantienen las conversaciones:

“Hay ya diálogo desde hace algunos momentos entre el presidente municipal y la comunidad de La Flor, allá en el municipio de San Salvador. Esperamos que en unos minutos más se pueda resolver el tema”.

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