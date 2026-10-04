Guatemala cerró el puente de Villa Hermosa por riesgo de colapso tras las lluvias; reportan un nuevo socavamiento en Mixco

Un video muestra el paso de un potente flujo de agua marrón y lodo a través de un área urbana. La corriente erosiona el terreno cerca de edificaciones y estructuras colindantes, comprometiendo los bordes de la ribera. Redes Sociales

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Las autoridades de San Miguel Petapa cerraron el puente de Villa Hermosa sobre el río Pinula el 3 de octubre, después de que las lluvias socavaran sus bases y elevaran el riesgo de colapso. La restricción rige en ambos sentidos, afecta una conexión con la Ciudad de Guatemala y obligó a desalojar a los comerciantes que trabajaban en el sector.

La crecida del Pinula recibió las aguas de las lluvias caídas en la capital y en municipios de la parte alta de la cuenca, entre ellos Santa Catarina Pinula y Boca del Monte. El aumento del caudal impactó sobre una estructura que la municipalidad intentaba proteger desde semanas atrás mediante trabajos de enrocado.

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Este mismo sábado, un nuevo hundimiento de gran magnitud afectó la colonia Pablo VI, en la zona siete de Mixco. Fue el tercer socavamiento registrado en ese sector y las autoridades volvieron a cerrar el paso para reducir los riesgos para peatones y conductores, según informan medio locales en Guatemala.

Una vivienda cercana al punto afectado permanece en riesgo. Los vecinos solicitaron estudios técnicos para determinar las causas de los hundimientos recurrentes, mientras las autoridades recomendaron evitar el área y utilizar rutas alternas durante las evaluaciones.

Un video muestra una corriente de agua de gran caudal y lodo desplazándose rápidamente entre edificaciones en una zona habitada. A los lados del cauce se observan estructuras con daños visibles en sus bases, así como restos de construcciones y escombros sobre el terreno. El cielo se presenta nublado durante la filmación del evento. Redes Sociales

El tercer socavamiento en la colonia Pablo VI

La erosión en Villa Hermosa ya había generado alertas desde fines de septiembre. El 30 de ese mes, el cauce se encontraba a apenas 10 metros de la estructura, de acuerdo con publicaciones e información oficial.

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Las autoridades municipales habían restringido el tránsito de transporte pesado como medida preventiva, aunque residentes cuestionaron que esa decisión fuera suficiente. De León, vecino del sector, advirtió al diario: “Ahorita ya vi que limitaron el acceso de transporte pesado, pero eso no va a evitar que caiga el puente de un momento a otro”.

El puente es utilizado por vehículos particulares y unidades de transporte colectivo que conectan Villa Hermosa con otros sectores del municipio. Hasta la emergencia del 3 de octubre, la Municipalidad de San Miguel Petapa colocaba rocas y construía una estructura de concreto para estabilizar el terreno.

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El plan contemplaba una segunda fase bajo el puente, con intervenciones en un tramo de entre 30 y 40 metros aguas arriba. La erosión, sin embargo, avanzó mientras persistían las lluvias sobre la cuenca del río.

Un socavón de grandes dimensiones destruye el asfalto de una calle urbana en Guatemala ante la mirada de residentes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una declaratoria de alto riesgo vigente desde 2001

Villa Hermosa I permanece bajo una Declaratoria de Alto Riesgo formalizada en 2001 mediante el Acuerdo Gubernativo 179-2001, vigente desde hace 25 años. La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, SE-Conred, indicó que distintas administraciones conocían la problemática sin que se concretara una solución definitiva.

El 25 de septiembre, varias viviendas de los sectores dos y cuatro cedieron tras un primer aumento abrupto del caudal. Un reporte de la Conred citado por el alcalde señaló que entre 250 y 300 viviendas están en alto riesgo o ya presentan daños por el avance de la corriente.

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La institución recomendó no autorizar nuevas construcciones dentro de una franja de 50 metros desde las márgenes del río. Esa medida se suma a las restricciones de tránsito adoptadas ante la amenaza sobre el puente.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Bernardo Arévalo y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.

Morales pidió resarcimiento económico o la reubicación de las familias expuestas. El alcalde atribuyó la crecida a licencias de construcción aprobadas en Santa Catarina Pinula, Villa Canales y la Ciudad de Guatemala, cuyas aguas residuales son canalizadas hacia el mismo afluente.

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El funcionario sostuvo que el municipio ejecuta obras de enrocado con recursos propios desde 2020, pero reconoció que la dimensión del desastre excede su capacidad financiera. En una conferencia de prensa, afirmó: “Lo que estamos pidiendo es que todos los vecinos del área afectada puedan ser resarcidos o reubicados”.

La Conred mantiene activo un boletín por condiciones climáticas inestables en el Altiplano Central, el Caribe, el Pacífico, la Franja Transversal del Norte y los Valles de Oriente. El organismo prevé lluvias, neblina y actividad eléctrica, con mayores precipitaciones durante la tarde, la noche y la madrugada, y recomendó no cruzar ríos crecidos ni permanecer cerca de sus orillas.

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