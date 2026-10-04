Panamá

Un laboratorio solar recorrerá Panamá para llevar impresoras 3D y tecnología a las comunidades

La USMA y Senacyt impulsan una unidad móvil que permitirá a estudiantes, investigadores y emprendedores fabricar prototipos y convertir ideas en soluciones físicas.

El MoviLab Solar de la USMA está instalado en una unidad móvil de 20 pies y cuenta con impresoras 3D, corte láser, CNC, fresadora y escáner para desarrollar proyectos de fabricación digital y prototipado. Cortesía
El MoviLab Solar de la USMA está instalado en una unidad móvil de 20 pies y cuenta con impresoras 3D, corte láser, CNC, fresadora y escáner para desarrollar proyectos de fabricación digital y prototipado. Cortesía
Guardar

Un laboratorio capaz de fabricar piezas, desarrollar prototipos y convertir diseños digitales en objetos físicos comenzará a recorrer Panamá en octubre. No estará instalado permanentemente en una universidad: viajará dentro de una unidad móvil alimentada con energía solar para acercar estas tecnologías a comunidades con acceso limitado.

El proyecto, denominado MoviLab Solar, fue desarrollado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), a través del ITUM, con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Su recorrido comenzará en Panamá Oeste y posteriormente llegará a otras provincias del país.

PUBLICIDAD

La propuesta busca trasladar fuera de los laboratorios universitarios equipos que normalmente permanecen concentrados en espacios especializados. Estudiantes, docentes, investigadores, emprendedores y residentes de las comunidades podrán conocer tecnologías de fabricación digital y utilizarlas para desarrollar soluciones a problemas concretos.

El laboratorio funciona dentro de una unidad móvil de 20 pies equipada para fabricación y prototipado. En su interior incorpora impresoras 3D, sistemas de corte láser, CNC, fresadora y escáner 3D, además de conectividad, mecanismos de seguridad y un sistema fotovoltaico para su operación.

Cabezal de impresora 3D extrayendo filamento verde sobre una estructura esférica perforada del mismo color en una base oscura.
Las impresoras 3D permiten convertir diseños digitales en objetos físicos que pueden ser evaluados y modificados, una herramienta que abre posibilidades para estudiantes y emprendedores interesados en desarrollar piezas, empaques, maquetas y otros prototipos funcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precisamente la autonomía energética es una de sus particularidades. Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, explicó que Panamá cuenta con 12 laboratorios de fabricación o prototipaje financiados por esa dirección, pero este se diferencia porque puede desplazarse utilizando paneles solares para abastecer sus equipos.

PUBLICIDAD

La intención es llevarlo también a provincias, comarcas y lugares donde actualmente no existe acceso a estas herramientas, explicó Bernett. El objetivo no se limita a mostrar cómo funcionan las máquinas, sino permitir que las personas experimenten, diseñen y transformen sus propias ideas en objetos tangibles.

Una impresora 3D, por ejemplo, permite pasar de un diseño elaborado en computadora a una pieza física, abriendo posibilidades que van desde componentes y empaques hasta maquetas. Para Senacyt, el interés está en que los prototipos puedan eventualmente responder a necesidades productivas o convertirse en oportunidades comerciales.

Bernett señaló que otros laboratorios financiados por la institución ya permiten desarrollar aplicaciones que trascienden los ejercicios académicos. Mencionó como ejemplo instalaciones de la Universidad de Panamá donde se fabrican prótesis, una muestra de cómo el prototipado puede orientarse hacia soluciones funcionales para necesidades reales.

Grupo diverso de estudiantes adolescentes trabajando en un laboratorio de robótica STEAM, con robots, laptops, impresoras 3D, y máquinas de corte láser.
El laboratorio busca que estudiantes experimenten, cometan errores y perfeccionen sus diseños mediante la práctica, utilizando equipos especializados para transformar una idea inicial en un prototipo que permita comprobar su funcionamiento en condiciones reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MoviLab amplía ese concepto al eliminar una barrera adicional: la distancia. En lugar de esperar que un estudiante o emprendedor pueda trasladarse hasta un laboratorio especializado, serán los equipos los que viajarán hacia distintos puntos del territorio, acercando capacidades tecnológicas que no están disponibles de manera uniforme en Panamá.

El presbítero Jorge Rivera-Rodríguez, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), explicó que la iniciativa pretende conectar el aprendizaje académico con experiencias prácticas en las comunidades.

La universidad busca que la tecnología acompañe la formación y permita llevar nuevas posibilidades de aprendizaje fuera de los espacios tradicionales de enseñanza.

Durante las primeras pruebas, Rivera-Rodríguez pudo observar el funcionamiento de las impresoras y otras herramientas incorporadas en la unidad. A su juicio, estos recursos pueden ayudar a resolver diferentes necesidades, siempre que la tecnología permanezca vinculada con la creatividad y capacidad humana para utilizarla.

El proyecto adopta precisamente la metodología de “aprender haciendo”, con un proceso que comienza identificando un problema. Después se plantea una idea, se experimenta, se diseña y finalmente se intenta construir un prototipo o una solución que permita comprobar si el planteamiento funciona.

Interior de un centro de datos con pasillos de servidores y luces LED rojas, azules y verdes. Una pantalla muestra el mapa de Panamá con zonas rojas parpadeantes.
La unidad comenzará su recorrido por Panamá Oeste durante octubre y posteriormente llegará a otras provincias y comunidades, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas tecnológicas fuera de los laboratorios especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese modelo convierte el error en parte del aprendizaje. Bernett explicó que se busca que los estudiantes puedan probar una idea, equivocarse, corregirla y volver a construirla, utilizando herramientas que permiten pasar rápidamente del concepto inicial a un modelo físico susceptible de ser evaluado y perfeccionado.

El acceso tampoco estará restringido a estudiantes universitarios. El laboratorio fue concebido para alumnos de escuelas oficiales y particulares, profesores, investigadores y emprendedores, además de integrantes de las comunidades que tengan una necesidad específica o una idea que pueda resolverse mediante fabricación digital y prototipado.

Un emprendedor, por ejemplo, podría desarrollar el modelo de un empaque o una pieza necesaria para su actividad, mientras un estudiante tendría la posibilidad de construir una maqueta o probar un diseño. La meta es reducir la distancia entre imaginar una solución y comprobar físicamente su viabilidad.

La iniciativa articula cinco áreas: innovación, tecnología aplicada, prototipado, movilidad educativa con energía solar y sostenibilidad. Más que exhibir equipos avanzados, el planteamiento busca que jóvenes y comunidades dejen de ser únicamente consumidores tecnológicos y adquieran capacidades para crear sus propias soluciones.

La primera parada será Panamá Oeste durante octubre y la programación de las siguientes provincias será anunciada posteriormente. Rivera-Rodríguez adelantó que la intención es recorrer el país y convocó a estudiantes a acercarse cuando el laboratorio llegue a sus comunidades para experimentar directamente con las tecnologías disponibles.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEnergía SolarUsmaSENACYTTecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El GNL recupera terreno en el Canal de Panamá tras años de desvíos por África

El movimiento de metaneros cargados creció 83.3% entre junio y julio y alcanzó su mayor nivel mensual desde noviembre de 2023.

El GNL recupera terreno en el Canal de Panamá tras años de desvíos por África

Ministerio de Salud de Panamá adeuda más de $42 millones a 7 mil exfuncionarios y no tiene fondos para pagar

Los antiguos servidores reclaman una prestación reconocida por la legislación panameña. Salud pidió recursos para 2027, pero el monto aprobado no contempla dinero para atender la obligación.

Ministerio de Salud de Panamá adeuda más de $42 millones a 7 mil exfuncionarios y no tiene fondos para pagar

El campo necesita capital: el llamado desde Panamá para transformar las economías rurales de la región

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola reunió en Panamá a más de 80 representantes de 15 países para impulsar mayores inversiones con el objetivo de generar oportunidades económicas y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales.

El campo necesita capital: el llamado desde Panamá para transformar las economías rurales de la región

Panamá amplía el acceso al pasaporte electrónico para estudiantes que representen al país en el extranjero

La disposición comprende a quienes cursen educación básica general o media y participen en actividades deportivas, científicas, tecnológicas, culturales y académicas fuera del país.

Panamá amplía el acceso al pasaporte electrónico para estudiantes que representen al país en el extranjero

Panamá suspende la captura de arenque para proteger la reproducción de la especie

La medida comenzó el 30 de septiembre y alcanza a embarcaciones de pequeña y gran escala. Los monitoreos científicos identificaron condiciones reproductivas que llevaron a aplicar el principio precautorio.

Panamá suspende la captura de arenque para proteger la reproducción de la especie

TECNO

OpenAI notificó a más de 100 organizaciones sobre la actividad maliciosa de sus agentes de IA

OpenAI notificó a más de 100 organizaciones sobre la actividad maliciosa de sus agentes de IA

Cómo usar Gemini sin conexión en el Google Pixel Watch 5

Crisis de hardware a causa de la IA ya impacta a los TV: la placa ahora vale hasta el 50% del costo total

Este es el juego que podrás jugar gratis en PC, PS5 y Xbox Series X/S desde el 8 de octubre de 2026

Quién es más rico, Elon Musk o Mark Zuckerberg

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

La serie “Loki” alcanza el primer puesto de Disney+ en varios territorios antes de “Avengers: Doomsday”

MUNDO

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

Zelensky advirtió que Ucrania atacará las refinerías rusas en respuesta a la “nueva doctrina” de Putin

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero

Bulgaria recuperó los restos del zar Samuel mil años después de su trágica muerte tras un acuerdo cultural con Grecia