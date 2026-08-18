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Robo de mercancías en México supera los 250 mdp en primer semestre de 2026, revela ConMéxico

La estimación fue hecha por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo

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El robo de mercancías durante el primer semestre de 2026 ascendió a 250 millones de pesos. Crédito: X/ @Transportemx
El robo de mercancías durante el primer semestre de 2026 ascendió a 250 millones de pesos. Crédito: X/ @Transportemx

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), durante el primer semestre de 2026, el robo de mercancías superó los 250 millones de pesos.

La presidenta ejecutiva de ConMéxico, Claudia Jañez, explicó que la mercancía robada, después, es vendida en el “mercado negro”. Sin embargo, en lo que va del año, han logrado recuperar cerca del 60 por ciento de los 250 millones hurtados.

“Tenemos mapeado, inclusive con coordenadas, sabemos la hora, la esquina donde se comete el ilícito y esta información la proporcionamos tanto a las secretarias de Seguridad Pública locales, policías y a la Guardia Nacional.

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“Los productos de consumo masivo los roban para venderlos en el mercado secundario y en el mercado negro”, dijo Jañez.

Estados que reportan el mayor número de robo de mercancías

El Consejo también reveló que el Estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz son los estados de la República donde se registra el mayor número de robos de mercancías; aunque la incidencia va a la baja.

No obstante, de acuerdo con datos de ConMéxico, el hurto de mercancía en Sinaloa y San Luis Potosí subió durante el primer semestre del año en curso.

La presidenta ejecutiva de ConMéxico, Claudia Jañez, explicó el destino de la mercancía robada. Crédito: X/ @claujanez
La presidenta ejecutiva de ConMéxico, Claudia Jañez, explicó el destino de la mercancía robada. Crédito: X/ @claujanez

Criminales pasan del robo a la extorsión

Cabe señalar que ConMéxico agrupa a 40 compañías que contribuyen con 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La organización también advirtió que ha notado una “transición” del delito de robo de mercancías a la extorsión.

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“Algunos de los delitos están empezando a transitar a este tipo de modalidades, hay derecho a distribución, hay productos apócrifos que se están comercializando dentro del mercado. ¿Dónde hemos empezado a ver qué afecta este tipo de problemática? En Guerrero, Morelos, Sinaloa, Campeche y Veracruz”, explicó a El Financiero, Gerardo X. González, director de seguridad de ConMéxico.

González también detalló que por culpa de la extorsión, varias empresas afectadas han tenido que suspender operaciones, aunque depende de la gravedad del caso.

“Comenzamos a medir (las amenazas) para poder entender la realidad y conforme a eso, trabajar con las autoridades para poder atenderlos”, comentó el directivo.

¿Cuánto invierten las empresas en seguridad?

ConMéxico también señaló que el presupuesto promedio que cada empresa invierte en su respectiva área de seguridad en tecnología, con el objetivo de prevenir el robo de mercancía, es de hasta 25 por ciento de sus gastos totales.

La Guardia Nacional es una de las corporaciones de seguridad encargadas de combatir el robo de mercancías. (Imagen ilustrativa | Crédito: redes sociales)
La Guardia Nacional es una de las corporaciones de seguridad encargadas de combatir el robo de mercancías. (Imagen ilustrativa | Crédito: redes sociales)

Pese al problema que significan el robo y la extorsión, el Consejo se muestra optimista, pues para finales de 2026 espera una mejora en el consumo y una menor inflación.

Sin embargo, la agrupación reconoció que las compañías enfrentan un entorno de incremento de costos provocados por alza de salarios; cumplimientos de regulaciones como el etiquetado frontal, y un aumento en los impuestos como el IEPS aplicado a refrescos.

“Al final hay que seguir operando y muchas de ellas, por el compromiso que se tiene con el gobierno federal, estos costos laborales no están traducidos en el precio. Evidentemente hay un aumento en el costo fijo, en el costo de producción, en el costo laboral”, concluyó Claudia Jáñez.

El gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, así como su gabinete de seguridad, deben evitar que el robo de mercancías siga registrando pérdidas millonarias, esperemos que para el segundo semestre de 2026, sean menores a 250 millones de pesos.

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