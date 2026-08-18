Sheinbaum confirma que Fernando Farías será extraditado a México desde Argentina

Foto: Gabinete de Seguridad / Captura de pantalla- Conferencia matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se encuentra en proceso de ser trasladado a México desde Argentina, país donde fue detenido en el mes de abril.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la mandataria explicó que “todo parece indicar” que el exmarino será trasladado al país en los próximos días, pero dijo que serán la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) las encargadas de informar los detalles.

“Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores, todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero todo parece indicar que sí”, detalló.

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Defensa negó que Farías Laguna se encuentre en proceso de ser enviado a México

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

Cabe señalar que desde la noche de ayer fue el periodista Luis Chaparro del medio Pie de Nota quien informó que el exmarino, acusado de presunto huachicol fiscal, se encontraba en traslado a México.

La defensa detalló que no contaban con una notificación al respecto, pero fue la mañana de este martes cuando Epigmenio Mendieta descartó por completo la información.

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado detalló que Farías Laguna permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario federal de Buenos Aires, Argentina, y sujeto a la jurisdicción de un juez federal, con lo que se descartaba por completo el procedimiento de extradición o traslado.

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Cuenta con dos procesos en Argentina: así avanza su situación legal

Fernando Farías Laguna fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente liderar junto a su hermano, Manuel Roberto, una red de huachicol fiscal. Crédito: Especial

Mendieta explicó que la audiencia preliminar del proceso de extradición de Farías Laguna está programada para finales de agosto, día en el que se fijará las fechas para el desahogo de pruebas y, posteriormente, se dará la resolución del caso.

Sin embargo, el excontralmirante también enfrenta un proceso paralelo de expulsión de territorio argentino derivado de su ingreso al país con un pasaporte falso. Ese trámite se encuentra suspendido por recursos legales pendientes.

Al respecto, Mendieta subrayó que, mientras ambos procedimientos no concluyan, el traslado a México de Fernando Farías es inviable en las próximas semanas.

Excontralmirante no quiere regresar a México por temor

La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)

En este sentido, el abogado detalló que Fernando Farías le expresó su negativa de regresar a México debido a que considera que las condiciones de seguridad no son las mejores para enfrente su proceso legal.

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“Él tiene un riesgo real de que si regresa al país puede ser privado de la vida”, afirmó Mendieta, quien vinculó ese temor la muerte de ocho elementos de la Marina ocurrido en meses anteriores luego de que destapó la red de huachicol y la implicación de las Fuerzas Armadas.

Cabe señalar que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en testimonios de testigos colaboradores incluidos en la orden de aprehensión de la causa penal 325/2025, que investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por contrabando de combustible, según un expediente judicial al que tuvo acceso Infobae México.

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MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)

El documento, correspondiente a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, no identifica por nombre a la persona referida como “el hijo del Presidente”, pero fue el abogado defensor de los hermanos Farías Laguna quien vinculó esa mención con López Beltrán.

Qué dicen los testimonios en el expediente

En las páginas 30 y 480 del expediente, el testigo colaborador con indicativo “YR” relató haber informado que “había fracasado el proyecto” y que los involucrados “tienen miedo de su situación”.

La respuesta registrada señalaba que se trataba de un “choque político” entre el entonces secretario de Seguridad “Harfuch” y “el hijo del Presidente”, pero que ya se había llegado a un acuerdo y que se le indicara al capitán Estudillo “que no va a pasar nada”.

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(Infobae-México)

En la página 37, el testigo con clave “Santo” declaró haber contactado, en febrero o marzo, a personas identificadas con las siglas “NK”, “KM” y “YR” para transmitir la preocupación del capitán Carlos Estudillo Villalobos, quien temía que la situación “saliera a la luz” por el ingreso constante de buques. La respuesta fue idéntica: existía un “choque político” entre el secretario de Seguridad y “el hijo del presidente”, pero ya habían llegado a un acuerdo.

Mendieta confirmó la existencia de dos declaraciones de testigos distintos que, según explicó, señalan que las operaciones de la red contaban con “el visto bueno o las facilidades de Andy”. Precisó que uno de los testimonios proviene de un testigo protegido y el segundo, de una persona adscrita a la aduana marítima de Guaymas. Uno de ellos también menciona al senador Adán Augusto López Hernández.

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La postulación de Andrés Manuel López Beltrán representa el inicio de su carrera como candidato después de un acuerdo personal que lo mantuvo fuera de procesos electorales durante la presidencia de su padre. (Infobae-Itzallana)

Un día antes, la Fiscalía General de la República (FGR) calificó como “falsa” la información de que se contaba con testigos protegidos con señalamientos contra López Beltrán: “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, sostuvo la dependencia.

En este contexto, Fernando Farías se encontraría en proceso de ser trasladado a México para enfrentar las acusaciones que tiene la FGR en su contra.