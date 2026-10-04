Costa Rica

Más de 100 voluntarios retiraron residuos de Playa Guacalillo durante jornada ambiental en el pacífico costarricense

La actividad se desarrolló en una de las zonas costeras que recibe desechos transportados por el río Grande de Tárcoles y combinó limpieza, separación, trazabilidad y procesamiento de los materiales recuperados

Unos 120 voluntarios del Sistema Coca-Cola participaron en la jornada de limpieza desarrollada en Playa Guacalillo, Puntarenas. Crédito: Coca Cola
Unos 120 voluntarios del Sistema Coca-Cola participaron en la jornada de limpieza desarrollada en Playa Guacalillo, Puntarenas. Crédito: Coca Cola
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Unos 120 voluntarios del Sistema Coca-Cola participaron en una jornada de limpieza en Playa Guacalillo, Puntarenas, como parte de una iniciativa realizada junto con las organizaciones MareBlu y Código R para contribuir a la recuperación de ecosistemas costeros y promover una mayor conciencia sobre el manejo de residuos.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Limpieza de Playa y Educación Ambiental de Playa Guacalillo, en el marco del Mes Mundial de la Limpieza de Playas, y reunió a colaboradores de Compañía Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA.

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La jornada se concentró en una zona que recibe una cantidad importante de residuos arrastrados por el río Grande de Tárcoles, una cuenca que conecta sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Pacífico Central costarricense.

Además de la recolección de desechos, la actividad incluyó procesos de separación, empaque, transporte y posterior tratamiento de los residuos recuperados, según explicaron las organizaciones participantes.

De acuerdo con los responsables de la iniciativa, el objetivo no consistió únicamente en retirar materiales de la playa, sino también en asegurar que los residuos recolectados contaran con un proceso posterior de manejo y trazabilidad.

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William Segura, director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica y Caribe, señaló que este tipo de actividades busca articular el trabajo de empresas, organizaciones y voluntarios alrededor de la protección de los ecosistemas.

“Estas acciones reflejan cómo la colaboración entre voluntariado, aliados estratégicos y organizaciones especializadas puede traducirse en resultados concretos para el cuidado de los ecosistemas costeros y en una mayor corresponsabilidad ambiental”, afirmó.

La participación de los voluntarios se enfocó en recuperar residuos acumulados en diferentes sectores de Playa Guacalillo y trasladarlos posteriormente a los procesos establecidos para su clasificación.

Según los organizadores, durante la jornada se procura que el 100% de los residuos recolectados sea recuperado, separado, empacado, transportado y procesado, con el objetivo de evitar que los materiales retirados vuelvan a ingresar al ambiente.

La iniciativa fue desarrollada junto con MareBlu y Código R como parte del Mes Mundial de la Limpieza de Playas. Crédito: Coca Cola
La iniciativa fue desarrollada junto con MareBlu y Código R como parte del Mes Mundial de la Limpieza de Playas. Crédito: Coca Cola

Residuos con seguimiento después de la limpieza

La organización ambiental MareBlu y la plataforma especializada en residuos y sostenibilidad Código R estuvieron encargadas de definir el sitio de intervención y coordinar el manejo posterior de los materiales recolectados.

Gerónimo Ciuti Zabala, director y fundador de MareBlu, explicó que uno de los elementos centrales del proceso es conocer qué ocurre con los residuos después de ser retirados de la costa.

“A través de este voluntariado garantizamos la trazabilidad de los residuos recolectados, mediante procesos de separación, empaque y transformación desarrollados con apoyo de comunidades costeras previamente capacitadas y de alianzas estratégicas”, indicó.

Ese proceso busca que las jornadas de limpieza no concluyan únicamente con la acumulación temporal de bolsas o desechos, sino que exista una ruta definida para los materiales recuperados.

La iniciativa también incorpora participación de personas residentes de las comunidades cercanas, generando oportunidades laborales relacionadas con la recuperación, clasificación y procesamiento de residuos.

Por su parte, Omar Mérida, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, sostuvo que el trabajo conjunto permite conectar los objetivos ambientales con prácticas concretas de gestión de residuos.

“En Coca-Cola FEMSA impulsamos espacios que convierten el compromiso ambiental en acciones concretas, articulando esfuerzos con voluntarios, comunidades y aliados para asegurar una gestión responsable de los residuos recuperados”, aseguró.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los organizadores indicaron que el 100% de los residuos recolectados pasa por procesos de separación, empaque, transporte y procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo entre empresas y comunidades

Berny Vargas, director de Código R, afirmó que la coordinación entre organizaciones sociales, sector privado y comunidades permite ampliar el alcance de este tipo de actividades.

“Cuando organizaciones, empresa privada y comunidades trabajan de manera coordinada, no solo se fortalece la gestión integral de residuos, sino que también se generan oportunidades y un impacto positivo más amplio para el país y para las zonas costeras”, manifestó.

La jornada pretende también llamar la atención sobre el recorrido que realizan los residuos desde zonas urbanas hasta las costas.

En el caso de Playa Guacalillo, parte de los desechos que llegan hasta la zona son transportados por corrientes fluviales, particularmente desde la cuenca del río Grande de Tárcoles, lo que convierte la contaminación costera en un problema que trasciende las comunidades ubicadas directamente frente al mar.

Los organizadores sostienen que esta realidad evidencia la necesidad de combinar acciones de limpieza con medidas de prevención, educación ambiental y manejo responsable de los residuos desde los lugares donde se generan.

La actividad forma parte de iniciativas destinadas a promover una cultura de corresponsabilidad ambiental y fortalecer la protección de las áreas marinas y costeras de Costa Rica.

Además del beneficio ambiental inmediato generado por la extracción de residuos, el modelo aplicado durante la jornada busca producir un componente socioeconómico mediante la participación y empleabilidad de vecinos de comunidades costeras vinculados a diferentes etapas del proceso de recuperación de materiales.

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