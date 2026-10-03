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La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

El ex futbolista sueco celebró sus 45 años con una nueva adquisición para su colección

El exfutbolista compartió en sus redes su nueva adquisición de Ferrari por su cumpleaños

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La colección de Ferrari de Zlatan Ibrahimovic incorporó una nueva pieza el sábado 3 de octubre: un modelo F80 que el ex delantero sueco recibió en Maranello para celebrar su cumpleaños número 45. El vehículo, de carrocería negra, tiene una configuración interior que resalta por el asiento del conductor en amarillo. La llegada del flamante auto amplió un garaje que ya reúne varios ejemplares exclusivos de la marca italiana.

El regalo de cumpleaños de Ibrahimovic fue un Ferrari F80, un hiperdeportivo híbrido de producción limitada que había anticipado un año antes. El ex futbolista había publicado una imagen del modelo cuando cumplió 44 años, en octubre de 2025, y confirmó así que había conseguido una de las unidades antes de que terminara su fabricación.

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La relación entre el sueco y este automóvil comenzó cuando Ferrari apenas iniciaba la producción de una serie de 799 unidades. El F80 tardó un año en llegar a manos de Ibrahimovic, quien mostró el resultado de la espera con fotografías del vehículo italiano. En una de las imágenes, el ex jugador apareció junto al coche y contempló la nueva adquisición que se sumó a una colección formada durante varios de sus cumpleaños.

La pieza valuada en millones forma parte de la habitual tendencia del goleador histórico

Feliz cumpleaños a Zlatan”, escribió Ibrahimovic en Instagram, mientras se le puede ver contemplando su auto italiano. El mensaje acompañó las imágenes del F80, una de las piezas más especiales de la gama actual de Ferrari. La firma desarrolló este modelo con recursos tecnológicos vinculados a su experiencia en competencias como la Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.

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El automóvil combina un motor V6 biturbo de 3.0 litros con tres propulsores eléctricos. La mecánica entrega 1.200 caballos de potencia, cuenta con tracción integral y permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,15 segundos. Su velocidad máxima supera los 350 kilómetros por hora, mientras que su precio inicial ronda los 4,5 millones de dólares antes de sumar opciones de personalización.

El F80 se incorporó a una lista de Ferrari que ya incluía un LaFerrari, un Monza SP2, un Daytona SP3, un 812 Competizione A, un SF90 Spider, un SF90 XX Spider y un Purosangue. La costumbre de Ibrahimovic de autorregalarse modelos de Maranello en cada cumpleaños explica que su colección privada se acerque a la decena de coches de lujo de la marca del Cavallino Rampante.

Zlatan Ibrahimovic mantiene la tendencia de adquirir automóviles de la marca Ferrari (AP Photo/Altaf Qadri, archivo)
Zlatan Ibrahimovic mantiene la tendencia de adquirir automóviles de la marca Ferrari (AP Photo/Altaf Qadri, archivo)

En cuanto a lo deportivo, el ex delantero sueco se retiró en 2023, cuando cerró su etapa como futbolista en el AC Milan, pero siguió vinculado al club como asesor. Su afinidad por Ferrari también lo llevó años atrás al circuito de Fiorano, donde la casa italiana lo invitó a conducir en su sede. En aquella oportunidad estuvieron presentes Charles Leclerc y Carlos Sainz, quien entonces todavía era piloto de la escudería Ferrari de Fórmula 1.

Al mismo tiempo, Zlatan utiliza sus redes sociales para mostrar las exigentes rutinas de entrenamiento con las que mantiene su estado físico. Entre los ejercicios que comparte figuran trabajos de fuerza que suelen sorprender a sus seguidores. Aunque se alejó de la actividad profesional, Ibrahimovic conserva presencia en los medios como analista deportivo y formó parte de la cobertura televisiva de la última Copa del Mundo.

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