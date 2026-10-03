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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 3 de octubre

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06:00 hsHoy

El pronóstico del clima para este sábado 3 de octubre mantiene lluvias de intensidad variable en buena parte de México. En el noreste, el frente frío número 1 provocará precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí, acompañadas de actividad eléctrica, posible granizo y fuertes rachas de viento.

Para la CDMX y el Valle de México, se esperan chubascos y lluvias muy fuertes debido a la interacción de canales de baja presión y una circulación ciclónica.

En el occidente, sur y sureste destacan lluvias muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

El huracán Rachel continuará alejándose de México, aunque todavía favorecerá lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur y oleaje elevado en costas del Pacífico.

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