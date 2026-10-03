EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: grupo criminal amenaza con corazón humano en CDMX

La jornada de ayer dejó movimientos significativos en materia de narcotráfico y justicia en el país. La Secretaría de Marina aseguró el buque portacontenedores “Grace” en el puerto de Progreso, Yucatán, luego de que personal naval detectara presuntas infracciones a las disposiciones internacionales sobre contaminación por hidrocarburos. La embarcación, con bandera de Comoras, medía 100,8 metros de longitud.

En el combate al narcotráfico, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron mil 320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo de carga en Culiacán, Sinaloa. La droga pertenecía a “Los Mayos”, la facción del Cártel de Sinaloa que comandaba Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la República confirmó que contaba con pruebas sobre la participación de Ernesto Ruffo Appel en Ingemar, la empresa señalada de integrar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país. La dependencia también anunció que apelaría la resolución que liberó de proceso a cinco exfuncionarios de Aguascalientes por presunta corrupción en la contratación de un parque fotovoltaico.

La violencia volvió a golpear al periodismo y a la vida cotidiana. Un reportero de El Sol de México denunció haber sido agredido por policías capitalinos mientras cubría la marcha por el aniversario de la masacre de Tlatelolco. En Tijuana, una cabeza humana y un mensaje amenazante aparecieron abandonados en una tortería, mientras se conoció el vínculo entre un empresario sancionado por Estados Unidos y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ese fue el panorama con el que cerró la jornada previa y que marcó el inicio de esta cobertura.

A continuación, las noticias de este sábado.