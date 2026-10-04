El incómodo momento de Juliana Gattas con una niña periodista: “Vas a cantar, ¿no?”

Fede Flowers compartió el video en sus redes sociales y la pequeña salió en defensa de la cantante (Video: Instagram)

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Un breve cruce entre Juliana Gattas y la mini periodista Juliet Czupiak quedó registrado en un reel que compartió Fede Flowers, y que derivó en una lluvia de comentarios divididos en las redes. La nota se dio durante un evento en el que la cantante de Miranda! también participaba como invitada y se disponía a subir al escenario.

El formato del encuentro respondió al estilo habitual de Juliet, una niña de Monte Grande que desde los siete años conduce su propio ciclo de entrevistas a figuras públicas. Con un micrófono rosa con brillitos como sello personal, la pequeña cronista acumula decenas de miles de seguidores en sus redes sociales y ha logrado entrevistar a figuras como Mirtha Legrand, Pampita, Marcelo Tinelli y Lizy Tagliani, entre otras. Incluso fue acreditada como prensa para los Premios Martín Fierro y la Argentina Fashion Week.

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En esta ocasión, Juliet se acercó a Gattas en los instantes previos a su presentación y abrió el intercambio con una pregunta directa: “Hola, acá estamos con Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Vas a cantar, ¿no?”. La voz de Miranda! respondió con cordialidad y le devolvió la pregunta a la cronista: “Sí, me siento muy bien y sí, voy a cantar. ¿Vos? ¿Cómo andas?”.

La mini periodista le contó su propia agenda del día, que combinaba el rol de cronista con una actividad adicional: “Yo estoy súper, pero bueno, yo voy a desfilar. Apenas termine de desfilar, hoy voy a estar ahí y te voy a ver”. Gattas cerró el breve ida y vuelta con un saludo: “Bueno, te agradezco mucho. Les mando un beso”. Todo el intercambio quedó contenido en apenas 17 segundos de grabación.

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Juliana junto a Juliet, la mini periodista

Al publicar el video, Flowers acompañó las imágenes con un comentario sobre la duración de la nota y una referencia a críticas que había recibido en el pasado por situaciones similares. “17 segundos duró la nota que Juliana Gattas le dio a la mini cronista Juliet. Buena onda a Marzo, después se enojan conmigo”, escribió en el pie de foto de la publicación. La mención dejó entrever que el periodista había sido cuestionado en otras oportunidades por la forma en que algunas figuras respondían a las notas de Juliet.

Entre las respuestas al posteo apareció un mensaje atribuido a la propia Juliet, que tomó la palabra para defender a la cantante ante los cuestionamientos de otros usuarios. “Chicos nosotros admiramos a Juliana porque es una gran cantante de nuestro país y siempre que la vimos nos dio notitas y fue muy amable”, escribió la mini cronista, con una intervención que buscó despejar las dudas que habían surgido en los comentarios.

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Juliana Gattas vivió un incómodo momento al ser entrevistada por la influencer (Crédito: Gustavo Gavotti)

Los usuarios se dividieron ante el video. Algunas reacciones apuntaron contra la actitud de la cantante: “Tendría un mal día... No sé pero re mala onda”; “Debería tener un poco más de buena onda con la nena, ser un poco más simpática”; “Te voy a dar la nota, pero con la peor de las ondas”; “Con LA PEOR D LAS ONDAS”; “Re hdp, como le va a hablar así a una nena”; “No la conozco pero por los gestos y actitud parece agrandadita esta pibita”.

Otras, en cambio, salieron en defensa de Gattas y apuntaron contra Flowers por compartir el comentario que dejó en el pie del video que subió: “Jajaja te banco tanto Juliana Gattas”; “Del lado de Juliana de la vida...”; “Lavate la boca antes de hablar mal de Juliana”: “La.amo muchooooo!!! Q tiene q decir? La mina es una artista y esta por cantar”; “Tiene otro video con la misma nena en los premios Gardel donde es un amor”.

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