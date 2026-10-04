Teleshow

El incómodo momento de Juliana Gattas con una niña periodista: “Vas a cantar, ¿no?”

Fede Flowers compartió el video en sus redes sociales y la pequeña salió en defensa de la cantante

Fede Flowers compartió el video en sus redes sociales y la pequeña salió en defensa de la cantante (Video: Instagram)
Guardar

Un breve cruce entre Juliana Gattas y la mini periodista Juliet Czupiak quedó registrado en un reel que compartió Fede Flowers, y que derivó en una lluvia de comentarios divididos en las redes. La nota se dio durante un evento en el que la cantante de Miranda! también participaba como invitada y se disponía a subir al escenario.

El formato del encuentro respondió al estilo habitual de Juliet, una niña de Monte Grande que desde los siete años conduce su propio ciclo de entrevistas a figuras públicas. Con un micrófono rosa con brillitos como sello personal, la pequeña cronista acumula decenas de miles de seguidores en sus redes sociales y ha logrado entrevistar a figuras como Mirtha Legrand, Pampita, Marcelo Tinelli y Lizy Tagliani, entre otras. Incluso fue acreditada como prensa para los Premios Martín Fierro y la Argentina Fashion Week.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, Juliet se acercó a Gattas en los instantes previos a su presentación y abrió el intercambio con una pregunta directa: “Hola, acá estamos con Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Vas a cantar, ¿no?”. La voz de Miranda! respondió con cordialidad y le devolvió la pregunta a la cronista: “Sí, me siento muy bien y sí, voy a cantar. ¿Vos? ¿Cómo andas?”.

La mini periodista le contó su propia agenda del día, que combinaba el rol de cronista con una actividad adicional: “Yo estoy súper, pero bueno, yo voy a desfilar. Apenas termine de desfilar, hoy voy a estar ahí y te voy a ver”. Gattas cerró el breve ida y vuelta con un saludo: “Bueno, te agradezco mucho. Les mando un beso”. Todo el intercambio quedó contenido en apenas 17 segundos de grabación.

PUBLICIDAD

Una mujer con chaqueta de cuero negra y pajarita observa a una niña con camiseta blanca que sostiene un pequeño micrófono rosado.
Juliana junto a Juliet, la mini periodista

Al publicar el video, Flowers acompañó las imágenes con un comentario sobre la duración de la nota y una referencia a críticas que había recibido en el pasado por situaciones similares. “17 segundos duró la nota que Juliana Gattas le dio a la mini cronista Juliet. Buena onda a Marzo, después se enojan conmigo”, escribió en el pie de foto de la publicación. La mención dejó entrever que el periodista había sido cuestionado en otras oportunidades por la forma en que algunas figuras respondían a las notas de Juliet.

Entre las respuestas al posteo apareció un mensaje atribuido a la propia Juliet, que tomó la palabra para defender a la cantante ante los cuestionamientos de otros usuarios. “Chicos nosotros admiramos a Juliana porque es una gran cantante de nuestro país y siempre que la vimos nos dio notitas y fue muy amable”, escribió la mini cronista, con una intervención que buscó despejar las dudas que habían surgido en los comentarios.

Juliana Gattas Iair Said - Los domingos mueren más personas
Juliana Gattas vivió un incómodo momento al ser entrevistada por la influencer (Crédito: Gustavo Gavotti)

Los usuarios se dividieron ante el video. Algunas reacciones apuntaron contra la actitud de la cantante: “Tendría un mal día... No sé pero re mala onda”; “Debería tener un poco más de buena onda con la nena, ser un poco más simpática”; “Te voy a dar la nota, pero con la peor de las ondas”; “Con LA PEOR D LAS ONDAS”; “Re hdp, como le va a hablar así a una nena”; “No la conozco pero por los gestos y actitud parece agrandadita esta pibita”.

Otras, en cambio, salieron en defensa de Gattas y apuntaron contra Flowers por compartir el comentario que dejó en el pie del video que subió: “Jajaja te banco tanto Juliana Gattas”; “Del lado de Juliana de la vida...”; “Lavate la boca antes de hablar mal de Juliana”: “La.amo muchooooo!!! Q tiene q decir? La mina es una artista y esta por cantar”; “Tiene otro video con la misma nena en los premios Gardel donde es un amor”.

Temas Relacionados

Juliana GattasJuliet CzupiakMiranda!

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La emoción de Lizy Tagliani al hablar de su hijo: “Nunca soñé con una familia, siempre me imaginaba como una travesti sola”

Con Wanda Nara en las hornallas de MasterChef, la humorista contó cómo cambió su vida luego de conocer a Sebasitán Nebot, su marido, y adoptar a Tati tras un largo proceso

La emoción de Lizy Tagliani al hablar de su hijo: “Nunca soñé con una familia, siempre me imaginaba como una travesti sola”

Carmen Barbieri derribó una leyenda sobre la enemistad entre su padre y Jorge Porcel: “Lo quería matar, pero con una sevillana”

La conductora y capocómica habló con Catalina Dlugi de su noviazgo juvenil con el humorista, desmintió que su padre lo hubiera amenazado con un arma y reveló cómo fue la noche que la echaron de su casa en camisón

Carmen Barbieri derribó una leyenda sobre la enemistad entre su padre y Jorge Porcel: “Lo quería matar, pero con una sevillana”

La emoción de María Belén Ludueña, Daniela Celis con las gemelas y el amor de Luz y Tato: los famosos camino a Luján

Las figuras caminan bajo una lluvia que se volvió sol. Fotos, videos y testimonios de una jornada en torno a la fe

La emoción de María Belén Ludueña, Daniela Celis con las gemelas y el amor de Luz y Tato: los famosos camino a Luján

Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito: bingo musical, torta especial y un guiño a sus shows en River

La cantante tuvo una segunda celebración antes de su casamiento con Pedro Rosemblat

Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito: bingo musical, torta especial y un guiño a sus shows en River

Luis Ventura celebró el alta de su hijo Antoñito con un emotivo posteo en redes sociales

El menor de 12 años, que padece encefalopatía crónica no evolutiva, estuvo internado en la Trinidad de Palermo desde el lunes 28 de septiembre

Luis Ventura celebró el alta de su hijo Antoñito con un emotivo posteo en redes sociales

AMÉRICA

República Dominicana acumula 1,403 muertes infantiles en 2026 y el 84% corresponde a recién nacidos

República Dominicana acumula 1,403 muertes infantiles en 2026 y el 84% corresponde a recién nacidos

Un laboratorio solar recorrerá Panamá para llevar impresoras 3D y tecnología a las comunidades

La temporada fría comenzará en Guatemala durante la segunda quincena de octubre y podría extenderse hasta abril

Baby Lores, bajado del avión antes del despegue hacia Cuba, donde su madre está internada en terapia intensiva

Semana Morazánica 2026: El Salvador prevé recibir a 58,522 hondureños

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

Un proyectil destrozó la cámara a bordo de un piloto de Fórmula 1 cuando iba a 200 km/h: el cambio de seguridad que fue clave

En un partido sin equivalencias, Argentina golea a Burkina Faso desde el arranque

Cómo están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa