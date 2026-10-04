En el marco de sus dos años de gobierno, Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz

Claudia Sheinbaum inaugura el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra de 2 kilómetros que requirió una inversión de 861 millones de pesos y busca reducir hasta 50 minutos los traslados en la zona metropolitana y portuaria. (Crédito: X/@rocionahle)

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A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 3 de octubre de 2026 destacó el cumplimiento de uno de sus compromisos de campaña con la inauguración del Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra de dos kilómetros de longitud que representó una inversión de 861 millones de pesos y que se concluyó tres meses antes de lo previsto.

“Lo íbamos a inaugurar en diciembre y nos adelantamos, porque lo acabaron más rápido. En octubre lo estamos inaugurando, 3 de octubre de 2026”, dijo la mandataria durante el evento. La obra forma parte de los 400 puentes que el gobierno federal construirá a lo largo del sexenio.

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El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que el nuevo distribuidor representa un ahorro de hasta 50 minutos en los traslados de los más de 34 mil vehículos que circulan diariamente por esa intersección.

El puente consta de ocho carriles distribuidos en dos cuerpos independientes

La infraestructura se compone de dos cuerpos independientes con ocho carriles en total: cuatro en pasos superiores y cuatro en laterales. Las obras comenzaron en julio de 2025 y se entregaron con tres meses de anticipación respecto a la fecha proyectada.

Sheinbaum explicó que este tipo de proyectos responde a necesidades distintas a lo largo del territorio nacional:

Reconstrucción de puentes que colapsaron por lluvias u otros fenómenos naturales.

Puentes de acceso a ciudades para facilitar la conectividad urbana.

Distribuidores viales y túneles orientados a resolver el congestionamiento vehicular.

“Por todo el país estamos realizando este tipo de obras”, afirmó la presidenta, quien agradeció el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de los 2 mil 602 trabajadores de la construcción y de la empresa ALZ, encargada de ejecutar el proyecto.

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Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz. (captura de pantalla)

Nahle señala que la obra se solicitó desde hace dos décadas

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, subrayó el peso logístico de la zona donde se ubica el nuevo puente, por la que transitan a diario entre 15 mil y 20 mil tráileres con destino al centro del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, Nahle relató el trasfondo de la gestión: “Esta obra se había solicitado desde hace veinte años, muchísimo tiempo, y se sabía que tenía que ser una obra de esta dimensión muy grande”. La gobernadora atribuyó la concreción del proyecto al respaldo del gobierno federal.

“Hoy, su gobierno, su palabra, su empuje, su apoyo al gobierno y al estado, sobre todo al estado de Veracruz, nos manifiesta con esta importante obra”, añadió Nahle en el video, donde también agradeció directamente a la presidenta y a la SICT por el trabajo realizado.

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El transporte de carga hacia el puerto es uno de los principales beneficiarios

Sheinbaum resaltó que el impacto del puente trasciende a los habitantes del puerto y la zona metropolitana de Veracruz, al beneficiar directamente el transporte de carga que opera en la región.

“Esta obra particularmente, como decía Rocío, pues tiene muchísimos beneficios para quienes viven en el puerto de Veracruz y la zona metropolitana, y también para todo el transporte de carga que va al puerto. Pues podemos decir: compromiso de campaña cumplido”, declaró la mandataria durante el acto.

Nahle acompañó la difusión del evento con un mensaje en el que agradeció tanto a la presidenta como a la SICT por el respaldo técnico y financiero que permitió concluir el distribuidor vial de acceso al puerto de Veracruz.

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