México

En el marco de sus dos años de gobierno, Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz

La presidenta destacó que la obra se entregó tres meses antes de lo previsto

Claudia Sheinbaum inaugura el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra de 2 kilómetros que requirió una inversión de 861 millones de pesos y busca reducir hasta 50 minutos los traslados en la zona metropolitana y portuaria. (Crédito: X/@rocionahle)
Guardar

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 3 de octubre de 2026 destacó el cumplimiento de uno de sus compromisos de campaña con la inauguración del Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra de dos kilómetros de longitud que representó una inversión de 861 millones de pesos y que se concluyó tres meses antes de lo previsto.

“Lo íbamos a inaugurar en diciembre y nos adelantamos, porque lo acabaron más rápido. En octubre lo estamos inaugurando, 3 de octubre de 2026”, dijo la mandataria durante el evento. La obra forma parte de los 400 puentes que el gobierno federal construirá a lo largo del sexenio.

PUBLICIDAD

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que el nuevo distribuidor representa un ahorro de hasta 50 minutos en los traslados de los más de 34 mil vehículos que circulan diariamente por esa intersección.

El puente consta de ocho carriles distribuidos en dos cuerpos independientes

La infraestructura se compone de dos cuerpos independientes con ocho carriles en total: cuatro en pasos superiores y cuatro en laterales. Las obras comenzaron en julio de 2025 y se entregaron con tres meses de anticipación respecto a la fecha proyectada.

Sheinbaum explicó que este tipo de proyectos responde a necesidades distintas a lo largo del territorio nacional:

  • Reconstrucción de puentes que colapsaron por lluvias u otros fenómenos naturales.
  • Puentes de acceso a ciudades para facilitar la conectividad urbana.
  • Distribuidores viales y túneles orientados a resolver el congestionamiento vehicular.

“Por todo el país estamos realizando este tipo de obras”, afirmó la presidenta, quien agradeció el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de los 2 mil 602 trabajadores de la construcción y de la empresa ALZ, encargada de ejecutar el proyecto.

PUBLICIDAD

Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz. (captura de pantalla)
Sheinbaum presume compromiso de campaña con nuevo puente de 2 kilómetros en Veracruz. (captura de pantalla)

Nahle señala que la obra se solicitó desde hace dos décadas

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, subrayó el peso logístico de la zona donde se ubica el nuevo puente, por la que transitan a diario entre 15 mil y 20 mil tráileres con destino al centro del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, Nahle relató el trasfondo de la gestión: “Esta obra se había solicitado desde hace veinte años, muchísimo tiempo, y se sabía que tenía que ser una obra de esta dimensión muy grande”. La gobernadora atribuyó la concreción del proyecto al respaldo del gobierno federal.

“Hoy, su gobierno, su palabra, su empuje, su apoyo al gobierno y al estado, sobre todo al estado de Veracruz, nos manifiesta con esta importante obra”, añadió Nahle en el video, donde también agradeció directamente a la presidenta y a la SICT por el trabajo realizado.

El transporte de carga hacia el puerto es uno de los principales beneficiarios

Sheinbaum resaltó que el impacto del puente trasciende a los habitantes del puerto y la zona metropolitana de Veracruz, al beneficiar directamente el transporte de carga que opera en la región.

“Esta obra particularmente, como decía Rocío, pues tiene muchísimos beneficios para quienes viven en el puerto de Veracruz y la zona metropolitana, y también para todo el transporte de carga que va al puerto. Pues podemos decir: compromiso de campaña cumplido”, declaró la mandataria durante el acto.

Nahle acompañó la difusión del evento con un mensaje en el que agradeció tanto a la presidenta como a la SICT por el respaldo técnico y financiero que permitió concluir el distribuidor vial de acceso al puerto de Veracruz.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRocío NahleVeracruzSICTPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos

En total, 15 uniformados iban en la locomotora, solo 10 resultaron ilesos

Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

La exhibición llega 12 años después del único choque entre ambos equipos, cuando el conjunto azulcrema se impuso a los colchoneros

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Se confirmó que el atacante será baja de la concentración

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro: EEUU realizó inversión millonaria

La institución incluye laboratorios forenses y unidades caninas, donde policías se formarán para detectar drogas, armas y dinero ilícito

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro: EEUU realizó inversión millonaria

El aumento de sueldo que no te hizo más rico

Ganar más dinero debería significar avanzar financieramente. Sin embargo, cuando cada aumento de ingreso se convierte en una nueva obligación o en un mayor nivel de consumo, podemos ganar mucho más y seguir sintiendo que el dinero no alcanza

El aumento de sueldo que no te hizo más rico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

Ataque directo en bar de Zamora deja tres hombres y una mujer muertos: hay otros 3 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

Ese Pérez y Masad Altamimi se abrazan tras fuertes discusiones en La Casa de los Famosos México

Guillermo del Toro recuerda grandes películas destrozadas por la crítica para defender Digger de Iñárritu

¿Lloverá en el segundo concierto de Elton John en el Estadio Azteca? Este es el clima para CDMX

‘Las voces del despeñadero‘ rumbo al Ariel 2026: los clavadistas de La Quebrada, una profesión que navega entre la vida y la muerte

Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris ganaron La Casa de los Famosos: quién se lleva la cuarta temporada

DEPORTES

México vs Estados Unidos EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido amistoso de la Fecha FIFA

México vs Estados Unidos EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido amistoso de la Fecha FIFA

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli