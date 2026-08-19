Desarmar a los cárteles es prioridad para Donald Trump, afirma el embajador Ronald Johnson

Ronald Johnson afirmó que el desarme de los cárteles mexicanos es una prioridad para el presidente de EEUU. Crédito: Captura de pantalla - @realDonaldTrump

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que desarmar a los cárteles es una prioridad para el presidente Donald Trump.

Según datos publicados por el diplomático en su cuenta de X (antes Twitter) desde el inicio del segundo mandato del político republicano, las autoridades estadounidenses han capturado a miles delincuentes vinculados al contrabando de armas y decomisado decenas de miles de armas de fuego.

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad energética tras reunión entre México y EEUU por etanol. (Foto: X/@USAmbMex)

Johnson señaló que los resultados han sido producto del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos. “Trabajando juntos, nuestros dos países están más seguros”, escribió el embajador.

Desde enero de 2025, estas son las cifras contra el tráfico de armas de EEUU

Para respaldar los dichos, Johnson acompañó su mensaje en X con una infografía oficial de la embajada de Estados Unidos en México titulada “Combate al tráfico ilegal de armas: Resultados Estratégicos en los EEUU desde el inicio de la Administración Trump”, que desglosó los cuatro grandes resultados del operativo de desarme.

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El primer dato de la infografía registró la detención de 10 mil delincuentes vinculados a redes de tráfico de armas de cárteles y pandillas.

Infografía de la Embajada de EEUU en México. Crédito: @USAmbMex

El segundo contabilizó más de 50 mil armas ilegales decomisadas en territorio estadounidense, descritas como armamento que habría llegado a manos de cárteles en México de no haber sido interceptado.

Los otros dos datos completaron el balance: cerca de 2.9 millones de cartuchos interceptados antes de llegar a manos criminales y 31 mil explosivos de alto riesgo asegurados por las autoridades estadounidenses en el mismo periodo.

Johnson presentó las cifras como evidencia del enfoque de la administración Trump en desarticular el flujo de armamento hacia los cárteles mexicanos, una estrategia que el diplomático vinculó directamente con la cooperación bilateral impulsada junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sheinbaum exigió a Washington frenar el flujo de armas: 75% de las incautadas en México vienen de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum había dejado en claro, desde febrero de 2026, que la responsabilidad del tráfico de armas no recaía exclusivamente en México. En un acto en Sinaloa, la mandataria advirtió que si Estados Unidos exigía a México frenar el paso de drogas, el gobierno de Trump tenía la misma obligación de cortar el flujo de armamento hacia el sur.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch había precisado un día antes que el 80% de las armas decomisadas en México provenían de territorio estadounidense, entre ellas ametralladoras, fusiles, armas Barrett y cartuchos de alto poder. Además, reveló que una de cada cinco armas incautadas en el país correspondía al estado de Sinaloa.

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En julio de 2026, Sheinbaum volvió a colocar el tema en la agenda pública durante el evento “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, celebrado a las afueras de la Basílica de Guadalupe. Ahí precisó que 75% de las armas incautadas o entregadas en México tenían origen estadounidense y cruzaban la frontera de manera ilegal. “La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”. (Foto: Presidencia)

En ese mismo evento, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que desde el inicio de la administración de Sheinbaum se habían retirado de circulación casi 40 mil armas, entre las entregadas voluntariamente y las incautadas en operativos. De ese total, 11 mil 679 correspondieron al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”: 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 largas y mil 856 granadas, además de 700 mil cartuchos.

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EEUU y México crearon el BIG para coordinar operaciones de seguridad

En otras acciones bilaterales, en junio de 2026 Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco anunciaron la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), presentado como la siguiente etapa de la cooperación en seguridad entre ambos países. El mecanismo reunió a 15 agencias del gobierno de Trump con sus contrapartes mexicanas.

El BIG se enfoca en frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, el tráfico de armas y personas, el combate a organizaciones criminales transnacionales, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito y el huachicol, así como el uso de tecnología avanzada para enfrentar amenazas emergentes.

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Embajador Johnson anunció la creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

Al momento del anuncio del BIG, las autoridades estadounidenses habían decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales. Para agosto, esa cifra ha sido actualizada a 50 mil, un incremento que Johnson atribuyó a la intensificación de los operativos conjuntos.