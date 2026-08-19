Gabinete de Seguridad publicará diariamente cifras de homicidios y robo de vehículos a partir de septiembre

Este martes, se dio a conocer que el Gabinete de Seguridad se apegará más a la transparencia de las estadísticas delictivas y, a partir del 1 de septiembre próximo, difundirá los datos de los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos a través de su sitio web a diario.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, ya no difundirá las cifras preliminares de ambos delitos en el portal que utiliza hasta ahora, ya que la consulta será exclusivamente en el sitio web del Gabinete de Seguridad.
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Gabinete de Seguridad publicará datos de los 32 estados del país
En el sitio del Gabinete de Seguridad se publicarán a diario los reportes correspondientes a los 32 estados del país, “lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos”, explicó la SSPC.
Además, la dependencia explicó que este cambio corresponde a los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos.
Asimismo, los reportes diarios podrán ser consultados por cualquier ciudadano en los apartados que prevé habilitar el Gabinete de Seguridad:
SESNSP seguirá emitiendo cifras consolidadas
Por otro lado, la SSPC precisó que las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva seguirán publicándose a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Para mayor claridad, las cifras preliminares diarias estarán disponibles en el sitio web del Gabinete de Seguridad, mientras que las cifras consolidadas seguirán bajo la responsabilidad del SESNSP.
Cabe señalar que este cambió no cayó nada bien entre organizaciones civiles y activistas, quienes denunciaron que al modificar el registro de los datos de homicidio y robo de vehículos, las autoridades pueden ofrecer información sesgada.
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