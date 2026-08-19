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Gabinete de Seguridad publicará diariamente cifras de homicidios y robo de vehículos a partir de septiembre

El objetivo de las fuerzas federales de seguridad es hacer más transparente este tipo de registros en su página web

Dos coches de policía con luces rojas y azules intermitentes, cinta policial amarilla, varios agentes de policía y una casa de ladrillo por la noche.
Elementos de seguridad resguardan la vivienda en la colonia Antonio Cárdenas, Saltillo, donde ocurrió un ataque y el asesinato de tres personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este martes, se dio a conocer que el Gabinete de Seguridad se apegará más a la transparencia de las estadísticas delictivas y, a partir del 1 de septiembre próximo, difundirá los datos de los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos a través de su sitio web a diario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, ya no difundirá las cifras preliminares de ambos delitos en el portal que utiliza hasta ahora, ya que la consulta será exclusivamente en el sitio web del Gabinete de Seguridad.

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Gabinete de Seguridad publicará datos de los 32 estados del país

En el sitio del Gabinete de Seguridad se publicarán a diario los reportes correspondientes a los 32 estados del país, “lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos”, explicó la SSPC.

Omar García Harfuch será uno de los responsables de este cambio en la publicación de las cifras. Crédito: Especial
Omar García Harfuch será uno de los responsables de este cambio en la publicación de las cifras. Crédito: Especial

Además, la dependencia explicó que este cambio corresponde a los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos.

Asimismo, los reportes diarios podrán ser consultados por cualquier ciudadano en los apartados que prevé habilitar el Gabinete de Seguridad:

SESNSP seguirá emitiendo cifras consolidadas

Por otro lado, la SSPC precisó que las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva seguirán publicándose a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Siete soldados uniformados junto a drogas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, armas de fuego largas y cortas, cascos y camionetas en un entorno rural.
Soldados del Ejército Mexicano presentan un cargamento de drogas, dinero en efectivo, armas de fuego y teléfonos incautados en un operativo en zona rural de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mayor claridad, las cifras preliminares diarias estarán disponibles en el sitio web del Gabinete de Seguridad, mientras que las cifras consolidadas seguirán bajo la responsabilidad del SESNSP.

Cabe señalar que este cambió no cayó nada bien entre organizaciones civiles y activistas, quienes denunciaron que al modificar el registro de los datos de homicidio y robo de vehículos, las autoridades pueden ofrecer información sesgada.

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