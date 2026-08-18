Estos son los logros que Harfuch exhibió ante el mundo: desde la muerte de "El Mencho" hasta la caída de homicidios en México. X - @SSPCMexico

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó ante ministros y mandos de seguridad de distintos países en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada en Buenos Aires, Argentina, este martes los resultados de casi dos años de la estrategia nacional de seguridad de México, con una reducción del 51% en homicidios dolosos y decomisos récord de drogas y armas, así como golpes importantes a los carteles.

En menos de dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios dolosos en México pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026. Eso equivale a 44 homicidios menos cada día, una caída del 51% que revierte más de una década de crecimiento sostenido: entre 2006 y 2018, ese indicador había escalado de 28 a 100 homicidios diarios, un aumento acumulado de 251%.

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Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad detuvo a más de 63 mil 500 personas por ese tipo de delitos, lo que elevó la población penitenciaria casi 14% y afectó la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Extradiciones sin precedente y golpes al Cártel Jalisco

En tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, México trasladó a 92 objetivos de alto impacto en menos de tres meses, sin una sola fuga de información y sin incidentes en los 12 penales involucrados. Entre los extraditados figuraron Rafael Caro Quintero, buscado durante 40 años; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Abigail González Valencia, El Cuini, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Ricardo González Sauceda, El Ricky.

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Estos son los logros que Harfuch exhibió ante el mundo: desde la muerte de "El Mencho" hasta la caída de homicidios en México. X - @SSPCMexico

“En menos de tres meses, sin una sola fuga de información. En doce penales distintos no hubo un solo motín ni un solo problema. Se enviaron a noventa y dos objetivos de alto nivel buscados desde hace mucho por Estados Unidos”, mencionó Harfuch en el panel.

El golpe más contundente al CJNG ocurrió el 22 de febrero, cuando Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder de esa organización y uno de los criminales más buscados por ambos países, murió en una operación planeada y ejecutada por el Ejército Mexicano con inteligencia y tecnología de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta USD 15 millones por información que condujera a su captura.

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Dos meses después, el 27 de abril, personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina detuvo a Ovidias, El Jardinero, líder regional del CJNG, también requerido por Estados Unidos. Horas más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional capturó al segundo al mando de esa facción, identificado como operador financiero y apodado Alejandro Contador.

México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición vinculadas a investigaciones de la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF. Autoridades mexicanas detuvieron a 14 personas consideradas objetivos prioritarios del FBI, seis de ellas incluidas en la lista de los diez fugitivos más buscados por esa agencia.

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Toneladas de droga, miles de armas y laboratorios destruidos

El balance de decomisos acumulados desde octubre de 2024 incluye 518 toneladas de droga, entre ellas más de dos toneladas de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. También se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales el 80% provino de Estados Unidos, y más de dos millones de cartuchos.

Estos son los logros que Harfuch exhibió ante el mundo: desde la muerte de "El Mencho" hasta la caída de homicidios en México. X - @SSPCMexico

En materia de cocaína, la Secretaría de Marina aseguró cerca de 88 toneladas desde el inicio de la administración. La operación más voluminosa ocurrió frente a las costas de Michoacán, donde se decomisaron ocho toneladas en un solo evento, el mayor aseguramiento marítimo de cocaína registrado por esa institución.

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El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina desmantelaron más de 2.700 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. En esos operativos se aseguraron 3,8 millones de litros y más de 932.000 kilogramos de precursores químicos. García Harfuch señaló que cada laboratorio destruido impide que millones de dosis lleguen a las calles y que millones de dólares financien la corrupción, el reclutamiento y la compra de armamento.

Inteligencia que opera en nueve países y finanzas criminales bloqueadas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incrementó 36% su personal desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, con cinco centros regionales de fusión, 32 estaciones y presencia institucional en nueve países. Al inicio de la administración, el CNI contaba con una sola plataforma aérea; hoy opera 16. Entre octubre de 2024 y julio de 2026, realizó cerca de 320.000 geolocalizaciones judicializadas y casi 10 mil análisis de registros de comunicaciones.

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“Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas y necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito”, dijo García Harfuch.

Estos son los logros que Harfuch exhibió ante el mundo: desde la muerte de "El Mencho" hasta la caída de homicidios en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el frente financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a más de 2 mil 300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizó más de $8 mil 600 millones de pesos e inhabilitó más de 24 mil 600 cuentas. Esas acciones se ejecutan en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, además del Grupo Egmont y otras unidades de inteligencia financiera internacionales.

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La IDEC 2026 y el llamado a la cooperación

García Harfuch expuso estas cifras ante ministros, generales y almirantes de distintos países reunidos en Buenos Aires en el marco de la IDEC, foro convocado por la DEA desde 1983. Agradeció al administrador de esa agencia, Terence Cole, y a su representante en México, René Amarillas, por el intercambio de información en tiempo real que, según el secretario, permitió acelerar operaciones sin esperar los protocolos formales habituales.

La Operación Frontera Norte, acordada entre ambos presidentes en febrero de 2025, desplegó más de 11 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y arrojó 17 mil detenciones, 11 mil 400 armas aseguradas, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga decomisada.

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García Harfuch sostuvo que la cooperación con Estados Unidos se rige por cuatro principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y coordinación sin subordinación. Al cierre de su intervención, advirtió que frente a organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones, “ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenible”.