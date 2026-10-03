Un proyectil destrozó la cámara a bordo de un piloto de Fórmula 1 cuando iba a 200 km/h: el cambio de seguridad que fue clave

Carlos Sainz sufrió un percance durante una de las jornadas del fin de semana en el Gran Premio de Baréin

Guardar

La clasificación de este sábado a la madrugada en el Gran Premio de Baréin en Malasia entregó una escena muy particular en el Circuito Internacional de Sepang porque Carlos Sainz sufrió un daño inesperado en su monoplaza, que no le impidió cerrar una buena qualy y largar desde el 13° lugar en la carrera de este domingo desde las 04:00 (hora argentina) por la ronda 16 del campeonato de la Fórmula 1.

El piloto de Williams desarrollaba uno de sus intentos por avanzar de filtro en la clasificación a más de 200 km/h cuando repentinamente una piedra destrozó la cámara a bordo que suelen tener todos los autos para mostrarse en las transmisiones de la Máxima. Esto llamó la atención porque no es algo habitual que se rompa uno de esos dispositivos electrónicos en el medio de la actividad.

PUBLICIDAD

De igual forma, el diario español Marca aclaró que los conductores reciben todo tipo de impactos a causa de diferentes cuestiones, como residuos de goma, gravilla, líquidos o piezas de otros coches. Este hecho también despertó la atención del público porque el objeto contundente le acertó a un objetivo de poco más de 2 centímetros.

La fuente citada aportó más precisiones a la hora de explicar la confección de los cascos, que protegen de cualquier impacto al piloto. El mismo posee la parte superior de la visera fabricada en Zylon, un material que absorbe hasta un 25% de la fuerza de los impactos y resiste un proyectil de 225 gramos que golpea a un conductor a 250 km/h.

PUBLICIDAD

“Estos materiales se implantaron después del accidente de Felipe Massa en Hungría, al que un muelle del Brawn GP de Barrichello le impactó de lleno en el borde superior de la visera y tuvo que ser intervenido por las heridas causadas”, detallaron.

La cruda imagen de Felipe Massa después del accidente con un elemento del auto de Barrichello (Créditos: AP)

El -en ese entonces- representante de Ferrari sufrió un traumatismo craneal y tuvo que ser sometido a una cirugía en el hospital AEK de Budapest después de sufrir este impacto en la jornada del 25 de julio de 2009, también durante una sesión de clasificación en el Gran Premio de Hungría. Le implantaron una placa metálica en una zona cercana al ojo izquierdo. Robert Veres, jefe del departamento de neurocirugía que lo operó, fue muy crudo a la hora de hablar sobre lo sucedido: “Podría haber muerto”.

PUBLICIDAD

Los presentadores de la cadena DAZN ofrecieron mayores detalles sobre lo acontecido con Carlos Sainz a bordo de su Williams: “Eso es una piedra que rompe una cámara. Si te da en la mano, hace el mismo efecto. O en el casco, que protege bastante y está homologado para mucho más que esa piedra. Pero obviamente eso suena, duele un montón. Están habiendo muchas piedras sueltas porque se abre el asfalto”.

La superficie del circuito de Sepang es extremadamente abrasiva y comenzó a deteriorarse desde los entrenamientos del viernes. Esta situación obligó a los organizadores a utilizar vehículos barredores para retirar las piedras que aparecieron sobre el trazado asiático. El material que dañó la cámara del Williams de Sainz se trató de un trozo de asfalto desprendido, que otro auto lanzó hacia atrás. Cabe recordar que la Fórmula 1 no corría en este circuito desde 2017.

PUBLICIDAD

James Vowles felicitó a Carlos Sainz tras su buena clasificación en Sepang (Créditos: Reuters/Jakub Porzycki)

A pesar de esto, Sainz pudo superar la Q1 y se quedó con un destacado 13° lugar con vistas al evento principal a 56 vueltas. “Muy buenas sensaciones. La verdad es que ha sido un fin de semana muy complicado hasta ahora, donde obviamente volver a un circuito de carga aerodinámica ha expuesto todavía las limitaciones que tenemos en el coche, incluso con los upgrades de Bakú”, manifestó la ex figura de Ferrari en declaraciones citadas por DAZN.

A continuación, se mostró con los pies sobre la tierra porque el trazado no es favorable para las condiciones de su monoplaza: “Sinceramente es un circuito que no nos puede ir peor. Creo que si me diseñas un circuito malo para Williams, este es de los peores, y junto con Budapest. Y sí, estamos sufriendo mucho”.

PUBLICIDAD

La falta de carga aerodinámica es el punto más desfavorable, aunque no pierde las esperanzas: “Hemos guardado ruedas de cara a mañana para intentar tener la mayor flexibilidad posible. Así que nada, esperar que salgan bien las cosas, pero para mañana puntuar necesitamos que los demás fallen”.

La grilla de salida para el Gran Premio de Baréin en la Fórmula 1

Max Verstappen se quedó con la pole y Colapinto largará anteúltimo (Créditos: @F1)