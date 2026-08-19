México mantiene activas 155 órdenes de captura con fines de extradición a EEUU, destaca Harfuch. (Foto: SSPC)

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Durante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) y frente a más de 100 delegados que se reunieron en Buenos Aires, Argentina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, destacó los resultados en materia de seguridad en México, además de la cooperación que la administración de Claudia Sheinbaum sostiene con el gobierno de los Estados Unidos.

México mantiene activas 155 órdenes de captura

Durante su intervención, este 18 de agosto, Harfuch informó que México mantiene activas 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses, entre las dependencias enlistadas se encuentran:

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Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (conocido en inglés como U.S. Marshals Service o USMS )

Administración de Control de Drogas ( DEA )

Buró Federal de Investigaciones ( FBI )

Departamento de Seguridad Nacional ( DHS )

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE )

Fluido de Transmisión Automática (ATF)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, destacó que México mantiene activas 155 órdenes de captura con fines de extradición a EEUU, durante su participación en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, desde Buenos Aires. Argentina. (Vídeo: SSCP)

“Actualmente, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses como Marshalls de Estados Unidos, por supuesto, DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF”, comentó el secretario de Seguridad en la conferencia que se desarrollará del 18 al 20 de agosto.

Ryan Wedding, entre los objetivos prioritarios

Harfuch detalló que la cooperación entre autoridades de ambos países ha llevado a la detención de 14 personas, quienes se encuentran clasificadas como “objetivos prioritarios” del FBI. De la lista de “Los diez fugitivos más buscados” han sido arrestadas seis personas.

Entre ellos destaca la detención de Ryan Wedding, del pasado 23 de enero, dada a conocer por Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch. La información que trascendió en aquel momento fue que el exatleta olímpico de snowboard, competidor en Salt Lake City 2002, se habría entregado voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Las autoridades lo consideran un objetivo prioritario y ofrecían por él una recompensa de 15 millones de dólares.

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Wedding encabezaba una red transnacional de tráfico de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Colombia, México y Canadá. Patel lo describió como una versión moderna de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar debido a la violencia de su organización y su implicación en asesinatos. El gobierno de México facilitó su traslado a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia por cargos de narcotráfico y homicidio.

Harfuch destaca detenciones en cooperación con Estados Unidos. (Foto: @ONDCP)

Harfuch destaca entrega de 92 narcotraficantes

El titular de la SSCP mencionó que los trabajos de cooperación en materia de seguridad llevaron a detenciones relacionadas con investigaciones por narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y otras actividades de organizaciones criminales.

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Uno de los resultados de las operaciones conjuntas con las autoridades del gobierno de Donald Trump se centra en “tres operaciones conjuntas realizadas en total acuerdo con el Departamento de Justicia”, cuando México trasladó a 92 objetivos de alto impacto, quienes fueron requeridos por la justicia estadounidense:

“De estos 92 sujetos hay de todos los cárteles, de todos los grupos y de todas las facciones. Y había personas que llevaban 40 años tratando de ser extraditados por Estados Unidos, otros 15 y 12 años, y que no se había logrado”.

Los 92 expulsados de México tenían como destino las cortes federales en ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. La entrega fue realizada en diferentes fechas hasta concluir lo acordado con las autoridades estadounidenses:

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Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40” Omar Treviño Morales, “El Z42” Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana” José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito” Norberto Valencia González, “Socialitos” Lucio Hernández Lechuga, “El Lucky” José Alberto García Vilano, “La Kena” Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” Itiel Palacios García, “El Compa Playa” José Jesús Méndez Vargas, “El Chango” Erick Valencia Salazar, “El 85” Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles” Rodolfo López Ibarra, “El Nito” Carlos Algredo Vázquez Carlos Alberto Monsiváis Treviño, “La Bola” Jesús Humberto Limón López, “El Chubeto” José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia” Inés Enrique Torres Acosta, “El Kiki” José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango” Héctor Eduardo Infante José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato” Alder Alfonso Marín Sotelo Ramiro Pérez Moreno, “El Rama” Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z13” Andrew Clark, “El Dictador” Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío” Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “Alfa Metro” Enrique Arballo Talamantes, “El Junior” Benito Barrios Maldonado, “El Comandante” Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho” Francisco Conde Chávez Abdul Karim Conteh Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero” Ismael Enrique Fernández Dávila Leobardo García Corrales, “Leo” Abigael González Valencia, “El Cuini” José Carlos Guzmán Bernal Antón Petrov Kulkin Roberto Omar López, “Shrek” José Francisco Mendoza Gómez, “El Yiyo” Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero” Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes” Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón”/“El Monstruo” David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado” José Antonio Vivanco Hernández Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando” Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”/“El Narizón” Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito” Servando Gómez Martínez, “La Tuta” Kevin Gil Acosta, “El 200” Roberto Salazar, “El Gordo Jr.” Martín Zazueta Pérez, “El Piyi” Ricardo González Sauceda, “El Ricky” Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” Armando Gómez Núñez, “Delta 1” Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón” Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” Óscar Eduardo Hernández, “El O” Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro” Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón” Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico” Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus” Guillermo Isaías Pérez Parra Manuel Ignacio Correa, “El Argentino” Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo” Lucas Anthony Mendoza, “T” Eliomar Segura Torres, “Helio” Eduardo Rigoberto Velasco Calderón Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho” Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina Luis Carlos Dávalos López Roberto González Hernández, “El 04” Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo” Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano” María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo” Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón” Juan Carlos Alonso Reyes Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham” Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga” Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo” José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán” Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado” Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge” José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP” José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” José Torres Espinosa, “Big Joe”

Entre las actividades de cooperación con Estados Unidos se encuentra el cruce de información entre dependencias, la cual busca tener “etroalimentación que nos permita continuar realizando detenciones y operativos en México”.