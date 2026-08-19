Tras denuncia anónima, autoridades aseguraron una bodega de huachicol en Jalisco. FGR

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La FGR cateó dos predios en Jalisco y aseguró combustible presuntamente robado, decenas de vehículos de carga, equipos de análisis químico y un arma, en una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contra el robo de hidrocarburos en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, Jalisco.

La diligencia se enmarca en la Estrategia Nacional para Combatir el Robo de Hidrocarburos. El cateo fue autorizado por la autoridad judicial competente tras la solicitud del agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Denuncia anónima detonó la investigación

El caso comenzó con una denuncia anónima que alertó sobre el trasvase y almacenamiento sospechoso de combustible en una empresa de transportes ubicada en Guadalajara, Jalisco.

El primer predio, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, concentró los hallazgos más voluminosos de la operación.

Tras denuncia anónima, autoridades aseguraron una bodega de huachicol en Jalisco. FGR

A partir de esa información, el MPF abrió una carpeta de investigación por el delito de resguardar, almacenar, distribuir, poseer, suministrar u ocultar hidrocarburos, petróleos o petroquímicos sin derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quienes puedan disponer de ellos conforme a la ley.

La investigación apuntó a personas físicas y morales aún no identificadas públicamente, y derivó en la solicitud y posterior autorización judicial de los cateos.

Combustible, pipas y equipos de análisis en Tlajomulco

También se aseguraron cantidades considerables de líquido traslúcido: 10 tambos azules con aproximadamente 2.000 litros, 11 bidones con cerca de 220 litros y dos cubos tanques con alrededor de 1.620 litros.

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El primer predio, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, concentró los hallazgos más voluminosos de la operación.

Tras denuncia anónima, autoridades aseguraron una bodega de huachicol en Jalisco. FGR

Los peritos del Centro Federal Pericial Forense y elementos de Defensa aseguraron 26 contenedores de combustible: seis grises, uno con el 3% de su capacidad, cinco con la leyenda Premium, uno al 60% y 15 con la leyenda Magna, dos con cargas del 15% y el 40%, respectivamente. Los restantes estaban vacíos.

En el mismo lugar se hallaron seis tanques casi llenos de capacidad desconocida, 30 tractocamiones, 21 pipas cilíndricas vacías, cuatro cilindros, 18 Frac tank y cinco cilindros verticales.

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Tras denuncia anónima, autoridades aseguraron una bodega de huachicol en Jalisco. FGR

También se aseguraron cantidades considerables de líquido traslúcido: 10 tambos azules con aproximadamente 2.000 litros, 11 bidones con cerca de 220 litros y dos cubos tanques con alrededor de 1.620 litros.

Los investigadores encontraron además seis aparatos especializados: un analizador de azufre, un analizador automático de punto de inflamación, un regulador de voltaje eléctrico, un densímetro digital de sobremesa, un espectrómetro y un probador automático de destilación.

Se aseguraron también dos laptops, un DVR, una computadora de escritorio, un vehículo particular y diversos documentos.

Arma, equipo digital y dinero en efectivo en Zapopan

El segundo predio, en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, presentó un perfil distinto: menor infraestructura de almacenamiento y mayor presencia de equipos de comunicación, tecnología y efectivo.

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Tras denuncia anónima, autoridades aseguraron una bodega de huachicol en Jalisco. FGR

Ahí fue asegurada un arma corta abastecida, junto con tres vehículos y numerario, cuya cantidad no fue especificada en el comunicado oficial.

En materia digital, la diligencia arrojó 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta, 19 memorias USB y un radio de comunicación.

FGR continúa las indagatorias

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones continúan para determinar la identidad y responsabilidad de las personas físicas y morales implicadas en los delitos de robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos.

Operativos previos contra el robo de hidrocarburos en Jalisco

Los operativos contra el robo de hidrocarburos en Jalisco se han intensificado en los últimos meses. En enero de 2026, la FGR aseguró más de 2 mil litros de hidrocarburo en Tototlán e inició una investigación por más de 6 mil litros en Ayotlán, ambos municipios jaliscienses. A escala nacional, fuerzas federales documentaron entre julio de 2025 y julio de 2026 el aseguramiento de al menos 27 millones 329 mil litros de hidrocarburos en Coahuila, Tamaulipas y Baja California.

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