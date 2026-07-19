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Dieta de la milpa: qué la hace especial y cómo ayuda a tu organismo

Con maíz, frijol, calabaza y chile como base, la dieta de la milpa es reconocida por organismos de salud por su impacto positivo en la prevención de obesidad y diabetes en México

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Infografía de la Dieta de la milpa. Texto, cuerno de la abundancia, alimentos como maíz, frijol, calabaza, mercado, plato, ultraprocesados tachados. Infobae.
Alimentos principales y recomendaciones nutricionales de la Dieta de la milpa, un modelo alimentario tradicional de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta de la milpa es un modelo alimentario respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud, que surge del sistema agrícola mesoamericano y se mantiene vigente en la actualidad por sus beneficios nutricionales, económicos y ambientales.

Este patrón, históricamente adoptado por comunidades indígenas y formalizado hoy por instituciones públicas, se basa en el consumo de maíz, frijol, calabaza y chile.

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Desde tiempos prehispánicos hasta hoy, ofrece una alimentación sostenible, asequible y protectora frente a enfermedades crónicas, de acuerdo con organismos de salud y académicos.

Instituciones mexicanas formalizan el modelo de la milpa

La UNAM ha presentado la dieta de la milpa como un modelo mexicano de referencia, resaltando la integración de productos nativos.

La universidad argumenta que la milpa aprovecha recursos locales, se perfeccionó durante siglos y utiliza menos agua y suelo que los sistemas agrícolas industriales.

Según la UNAM, esas características contribuyen a la sustentabilidad y a la pertinencia para la población y el ecosistema local.

Por su parte, la Secretaría de Salud institucionaliza la dieta en documentos oficiales y campañas públicas. Describe este patrón alimentario como saludable y culturalmente adecuado.

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El organismo recomienda priorizar alimentos frescos, locales y mínimamente procesados, y limitar el consumo de ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas.

Según la secretaría, la dieta ayuda a prevenir obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades hepáticas y renales.

Además, su enfoque flexible permite adaptarla a distintas regiones y condiciones socioeconómicas, lo que fortalece la seguridad alimentaria y la economía familiar.

Una mesa de madera al aire libre con cestas y cuencos llenos de maíz de colores, frijoles, calabazas, chiles, mangos, tunas, aguacates y verduras. Incluye pescado, pollo, bistec y huevos.
La dieta de la milpa integra saberes ancestrales y respaldo científico, promoviendo el consumo de alimentos frescos y locales para mejorar la salud y fortalecer la identidad cultural mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica: beneficios fisiológicos

El Instituto Nacional de Salud Pública respalda científicamente los efectos de la dieta de la milpa.

En revisiones y estudios recientes, el instituto reporta que el alto contenido de fibra, antioxidantes y proteínas vegetales, así como el bajo aporte de sodio y grasas saturadas, favorecen la regulación del peso, mejoran la glucosa y el perfil lipídico, y reducen la inflamación sistémica.

La dieta también protege órganos como el hígado y los riñones y contribuye al equilibrio ácido-base, lo que resulta relevante en contextos de enfermedad crónica.

En publicaciones científicas, el instituto destaca que la dieta tradicional mexicana, basada en la milpa, es clave para atender los problemas de salud pública que afectan a millones de personas en el país.

Datos recientes muestran que los esquemas basados en maíz, frijol y calabaza ayudan a regular la glucosa y el colesterol, y disminuyen la incidencia de enfermedades metabólicas.

Sostenibilidad y biodiversidad: visión de la FAO y CONABIO

Organismos internacionales como la FAO y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad reconocen los aportes ecológicos del sistema milpa y la dieta asociada.

La FAO describe la milpa como un policultivo eficiente en el uso de agua y suelo, capaz de conservar la biodiversidad agrícola y de adaptarse a condiciones adversas.

La CONABIO subraya que este sistema incrementa la resiliencia ante el cambio climático y promueve la sostenibilidad alimentaria en comunidades rurales y periurbanas.

La dieta de la milpa contribuye a conservar semillas nativas y prácticas agrícolas menos dependientes de fertilizantes y plaguicidas industriales.

Estas prácticas permiten mantener la diversidad genética de los cultivos y reducir el impacto ambiental, alineándose con los objetivos internacionales de salud y medio ambiente.

Infografía de fondo verde con texto sobre dietas tradicionales y la milpa, dibujos de maíz, frijol, calabaza, chile y un plato de comida mexicana
El valor de las dietas tradicionales y la milpa en México, según Ciencia UNAM. (UNAM)

Recomendaciones y aplicación práctica

La UNAM, la Secretaría de Salud y otras instituciones han desarrollado guías y pirámides nutricionales para orientar sobre la proporción ideal de alimentos en la dieta de la milpa.

Estas guías recomiendan colocar vegetales y frutas en la base, seguidos de granos integrales y leguminosas, con cantidades moderadas de productos animales.

Las recomendaciones institucionales incluyen obtener los alimentos en mercados locales y de temporada, aprovechar espacios urbanos para huertos, y adaptar recetas tradicionales a las necesidades actuales.

El modelo es flexible y busca ser adoptado tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, así como en hospitales y escuelas.

Las instituciones señalan que la milpa puede incorporarse en la vida cotidiana al elegir productos frescos y locales, y al reducir el consumo de ultraprocesados.

El enfoque también fomenta la economía familiar y el acceso a una dieta asequible y balanceada.

Reconocimiento nacional y proyección cultural

En campañas y comunicados, la UNAM y la Secretaría de Salud insisten en que la dieta de la milpa integra conocimientos ancestrales y respaldo científico.

Diversos programas educativos y de salud pública promueven este modelo como una respuesta a los problemas alimentarios y de salud que enfrenta México. La dieta, además de proteger la salud, refuerza la identidad cultural y la soberanía alimentaria.

La adopción de la dieta de la milpa es reconocida como una política sustentable y culturalmente pertinente para la alimentación en México.

Instituciones mexicanas y organismos internacionales coinciden en que este modelo alimentario ofrece soluciones concretas para la salud individual y colectiva, y contribuye a la preservación del entorno y la diversidad agrícola.

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