Preocupación por la salud intestinal ante alerta por “diarrea explosiva” en México: probióticos para prevenir

La Secretaría de Salud emite una alerta este 19 de julio por el riesgo de ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud emite una alerta este 19 de julio por el riesgo de ciclosporiasis, un tipo de “diarrea explosiva” causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y asociada a brotes recientes en Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas piden extremar medidas de higiene, sobre todo en el lavado de manos y la desinfección de vegetales, para evitar contagios que alteran la flora intestinal y pueden generar síntomas intensos.

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La advertencia subraya que el parásito es resistente al cloro, por lo que el simple lavado no garantiza su eliminación de frutas y verduras. La Secretaría de Salud recomienda cocinar perfectamente los alimentos de hoja verde o usar métodos rigurosos de desinfección, así como acudir de inmediato al médico ante síntomas de diarrea aguda, dolor abdominal, fiebre o signos de deshidratación. Esta medida busca contener la propagación y evitar complicaciones, especialmente en menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Secretaría de Salud: alerta por brote de ciclosporiasis y resistencia del parásito

El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, vinculado a la importación de productos agrícolas, motiva la alerta emitida en México. El Cyclospora cayetanensis es un protozoo que se transmite principalmente por el consumo de alimentos contaminados. Según la Secretaría de Salud, este parásito es altamente resistente a las concentraciones habituales de cloro empleadas en el lavado doméstico, lo que incrementa el riesgo de infección si los vegetales no se cocinan o desinfectan adecuadamente.

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Una infografía detalla pasos de higiene para el lavado de frutas y verduras, con consejos específicos para distintos alimentos, para prevenir la ciclosporiasis según Erika Noel, pediatra y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro clínico incluye episodios de diarrea líquida, dolor abdominal, náusea, fiebre y, en algunos casos, deshidratación severa. Las autoridades enfatizan que la automedicación puede ocultar síntomas y retrasar el diagnóstico oportuno. La atención médica especializada es indispensable para un tratamiento seguro y efectivo.

Probióticos: apoyo para la recuperación intestinal, no tratamiento del parásito

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán coinciden en que los probióticos no eliminan el parásito, pero sí contribuyen a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal alterada por infecciones diarreicas. Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, ayudan a fortalecer las defensas del tracto digestivo y pueden reducir la duración y severidad de la diarrea asociada a diversas causas.

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Saccharomyces boulardii: protección de la mucosa intestinal

El Saccharomyces boulardii es una levadura probiótica recomendada por la UNAM en episodios de diarrea aguda. Diversos estudios realizados en México muestran que su administración puede reducir la frecuencia y duración de la diarrea, al proteger la mucosa intestinal y disminuir la inflamación. El consenso de expertos en probióticos avala su uso como complemento para quienes presentan cuadros diarreicos, especialmente en niños.

Un dato relevante: la administración de Saccharomyces boulardii reduce en hasta 30% la duración de la diarrea aguda, según reportes presentados en el Consenso Mexicano sobre Probióticos.

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Lactobacillus rhamnosus GG: restauración de la flora bacteriana

El Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) es una de las cepas más estudiadas y recomendadas a nivel clínico por instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Su uso está respaldado por evidencia científica que demuestra su eficacia para restaurar la flora bacteriana después de episodios de diarrea y reducir el tiempo de recuperación.

El Consenso Mexicano sobre Probióticos indica que el LGG puede disminuir la duración de la diarrea infecciosa en 24 a 48 horas y favorecer una recuperación más rápida del equilibrio intestinal.

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Lactobacillus rhamnosus GG: restauración de la flora bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bacillus clausii: alternativa en infecciones diarreicas

El Bacillus clausii es frecuentemente utilizado por gastroenterólogos en México para el tratamiento de desequilibrios en la flora intestinal debido a infecciones diarreicas. De acuerdo con la UNAM, esta bacteria probiótica es resistente a varios antibióticos, lo que la convierte en una opción útil cuando la diarrea está asociada al uso de estos medicamentos.

La administración de Bacillus clausii se asocia con una mejoría significativa en los síntomas y una disminución en la recurrencia de las infecciones gastrointestinales, según los datos presentados en el Consenso Mexicano sobre Probióticos y estudios clínicos nacionales.

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Recomendaciones prácticas: manejo de alimentos y consulta médica

La principal recomendación de la Secretaría de Salud es reforzar las medidas de higiene en la preparación de alimentos, especialmente verduras de hoja verde. La cocción adecuada y la desinfección rigurosa son fundamentales para evitar la transmisión del parásito. Ante la presencia de diarrea aguda, fiebre, dolor abdominal o deshidratación, se debe acudir de inmediato con un médico y evitar la automedicación.

No todos los probióticos tienen la misma función. Las instituciones de salud recomiendan consultar fuentes confiables como el Consenso Mexicano sobre Probióticos antes de elegir un producto, y seguir las guías oficiales para la atención de casos de diarrea aguda.

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Recomendaciones prácticas: manejo de alimentos y consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)