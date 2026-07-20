“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

La actriz cubana posteó un nuevo mensaje tras la pérdida de su hijo. (Instagram: Aylín Mujica)

Aylín Mujica publicó este domingo 20 de julio en su cuenta de Instagram un carrusel de ocho fotografías junto a su hijo Mauro Menéndez, fallecido el pasado 17 de julio en Barbados a los 30 años.

“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad”, escribió la actriz cubana, en su tercer mensaje luego de que se confirmó la muerte del joven DJ y productor musical. El post fue acompañado de la canción In The Stars de Benson Boone.

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“Mi corazón sigue buscándote”

En el texto, Mujica describe con precisión el tipo de ausencia que deja la muerte de un hijo: no la de los grandes momentos, sino la del día a día. “Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele”, escribió. “Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera”.

Aylín Mujica dedica nuevo mensaje a su hijo. (Instagram: Aylin Mujica)

El mensaje cierra con una línea directa: “Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro”.

Es la tercera vez que Mujica aparece en redes desde que comenzó el duelo. La primera fue horas después de confirmarse la muerte de Mauro, también el 17 de julio, con cinco palabras: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”. El 18 de julio publicó un texto más largo en el que describió a su hijo como “un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”, y cerró con: “Te amo con mi vida, mi Mau querido”.

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En ese mismo mensaje del 18, Mujica reconoció que enfrentar el duelo sería el mayor reto de su vida y le pidió a su hijo que le enviara fuerzas: “Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”.

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

Antes de ese primer mensaje, la actriz había permanecido en silencio total mientras viajaba de Bogotá a Barbados para reconocer el cuerpo. Se encontraba grabando Top Chef VIP para Telemundo cuando recibió la noticia. Sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta, permanecieron en Miami esperando el regreso de su madre.

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Neumonía, un viaje y dos infartos: lo que se sabe de la muerte de Mauro

Mauro Menéndez viajó a Barbados para participar en un partido de béisbol, pese a que su madre le había pedido que no lo hiciera. El joven atravesaba por un cuadro de neumonía. Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto. No sobrevivió al segundo.

Según información de la periodista Mandy Fridmann, publicada en Las Top News, Mujica habría presenciado a través de una videollamada el momento en que los médicos atendieron a su hijo tras el primer infarto. La llamada fue cortada de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control. Compañeros de la producción de Top Chef VIP habrían sido testigos del momento.

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La familia no ha emitido un comunicado formal con la causa oficial de muerte. Tanto Mujica como Osamu Menéndez, padre de Mauro y músico cubano, viajaron a Barbados para gestionar los trámites del traslado del cuerpo a Estados Unidos.

El músico Osamu Menéndez compartió un video dedicado a su hijo Mauro Menéndez

Osamu fue el primero de los dos en hablar públicamente. Lo hizo desde Facebook, sin rodeos: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”. Este domingo 20 de julio publicó además un video en Instagram dedicado a Mauro: “Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor y lo logró aunque no se daba cuenta. Vuela alto y siempre en mi corazón".

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Ana María Alvarado, Matilde Obregón y Maribel Guardia: las voces que acompañaron el duelo

Mientras la noticia circulaba el 17 de julio, varios periodistas y figuras del medio intentaron contactar a la familia sin éxito. Ana María Alvarado, de Sale el Sol, fue una de ellas: “Le escribí, sí le llegan los mensajes, pero entiendo que lo menos importante es contestarme. En caso de ser cierto quería tener la confirmación de alguien de la familia, nadie me ha contestado”, declaró al aire.

Telemundo confirmó el fallecimiento durante la emisión de En Casa con Telemundo y pidió que se respetara la privacidad de la familia: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”, señalaron los conductores.

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Matilde Obregón publicó en Facebook: “Nuestro más sentido pésame a la actriz cubana Aylin Mujica por el fallecimiento de su hijo Mauro Méndez, quien tenía 30 años de edad. Aylin se encontraba grabando en Colombia Top Chef VIP cuando recibió la triste noticia”.

Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, respondió al último mensaje de Mujica con una línea: “Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo”.

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Quién era Mauro Menéndez

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Mauro nació cuando Aylín Mujica tenía 19 años. Creció entre Cuba y Estados Unidos en un entorno ligado al arte y la música, influencia directa de sus padres: ella, actriz; él, músico.

Desarrolló su carrera bajo el nombre artístico MAAHEZ, especializándose en géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Colaboró con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho. Entre sus producciones figuran “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow” y “Matadora”.

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Diez días antes de su muerte publicó en redes una serie de fotografías desde un estudio de grabación, frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”. Esa fue su última publicación.