EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quizás hable acerca de su participación en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, a la que asistió por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Asimismo, la mandataria quizás hable sobre la audiencia de El “Mayo” Zambada, en la que se definirá su sentencia.

La agenda de la mandataria está sujeta a cambios.