EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quizás hable acerca de su participación en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, a la que asistió por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Asimismo, la mandataria quizás hable sobre la audiencia de El “Mayo” Zambada, en la que se definirá su sentencia.
La agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
12:32 hsHoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.