EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado por el juez federal Brian M. Cogan a cadena perpetua este lunes 20 de julio durante su audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.
A casi dos años de su arresto, el narcotraficante fue presentado ante el juez a las 10:30 horas (tiempo local), en lo que representó su última aparición en una sala pública.
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Durante la audiencia de sentencia también se determinó que las autoridades estadounidenses le confiscarán un total de 15 mil millones de dólares, cifra que supera la impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, su exsocio.
“El Mayo” pidió perdón por sus actos: el juez recomendará que se encuentre en una prisión con asistencia médica
De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, el narcotraficante aceptó su condena y leyó una carta en la que dijo que “no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad”. Además, “El Mayo” comentó que la violencia había sido el único camino que aprendió, por lo que pidió perdón por sus actos.
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Su abogado, Frank A. Pérez, comentó desde meses pasados que no negociaron con las autoridades estadounidenses para brindar información sobre otros casos, lo que reafirmó este lunes 20 de julio tras declararse la sentencia.
Respecto a su solicitud de ser recluido en una prisión con asistencia médica, el juez Brian M. Cogan comentó durante la audiencia que “El Mayo” padece problemas mentales y físicos, por lo que aceptó recomendar al Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que sea ingresado a uno de estos centros para recibir atención.
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Dicha petición la realizó al juez Brian M. Cogan, luego de declararse culpable y aceptar la cadena perpetua, con el objetivo de ser enviado a una prisión con atención médica debido a que presenta diversos malestares que aquejan su salud a los 76 años de edad.
Fue el 6 de julio, a través de un memorándum enviado por su abogado defensor, Frank A. Pérez ante la Corte Federal, en la que se solicitó que el juez recomiende al Buró Federal de Prisiones (BOP) designar a Zambada a una de las instalaciones médicas federales: el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota o el MCFP Springfield en Missouri.
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Marcó distancia con su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar la ADX Florence
El narcotraficante, a través de su abogado, señaló que con esta solicitud no estaban pidiendo ningún trato preferente o permanecer en una prisión de baja seguridad, sino tener una buena salud durante sus últimos días.
Al mismo tiempo, en el documento señalaron que existen diferencias entre la conducta que adoptó Zambada García desde su detención el 25 de julio de 2024, luego de ser secuestrado y entregado a EEUU por su ahijado, Joaquín Guzmán López, con las que tuvo “El Chapo” durante su proceso legal.
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“El Mayo” Zambada dijo que incluso en el expediente se indica que de los dos, él era conocido por buscar, en primer lugar, otras soluciones para tratar de mantener la paz; haciendo referencia a una alternativa a la violencia.
“De hecho, fue precisamente la oportunidad de actuar como mediador para resolver diferencias en curso entre principales funcionarios electos de su estado natal, Sinaloa, la que fue utilizada como ‘gancho’ para atraer al Sr. Zambada a la reunión del 25 de julio de 2024 en la que fue golpeado, atado, secuestrado, llevado a un avión privado y traído a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López”, refiere el documento.
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Su postura es que el narcotraficante renunció a sus derechos de apelación o remedio posterior a la condena, así como el haber ahorrado al Departamento de Justicia de EEUU y al sistema judicial millones de dólares en costos para preparar un juicio penal “largo y altamente complejo” en su contra.
“El Mayo” señaló que con su decisión, asumió la plena responsabilidad y expresó remordimiento, además de que se puso a merced del Tribunal para la realización del procedimiento en su contra.
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En el memorándum también hacen referencia que “El Chapo”, por el contrario, requirió un juicio de 11 semanas que requirió la presentación de al menos 30 testigos y un gasto de millones de dólares, así como su posterior apelación de la condena y su postura desafiante “quejándose repetidamente de las condiciones de confinamiento y presentando mociones”.
La solicitud de “El Mayo” se realizó para evitar que las autoridades estadounidenses lo recluyan en la ADX Florence, en Colorado, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentra tanto “El Chapo” como el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
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“El Mayo” aceptó morir en prisión
La detención de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, luego de que acudió a una reunión en una finca de Culiacán, Sinaloa, a la que lo citó Joaquín Guzmán López.
De acuerdo con el narcotraficante, ese día se reuniría con los hijos de “El Chapo”, Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de resolver diferencias entre ambos funcionarios. Al arribar, Zambada fue golpeado y obligado a subir a una camioneta para posteriormente ser trasladado en un avión a Estados Unidos, donde fue arrestado junto al hijo de “El Chapo”.
Se trataría del primer líder de un grupo criminal que acepta la cadena perpetua sin cooperar con las autoridades estadounidenses, en lo que representa un hito en los procesos de narcotraficantes de alto nivel en ese país luego de aceptó morir en prisión.
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