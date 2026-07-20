Así reaccionó Karina Torres al confirmarse que Fede Vigevani entra a La Casa de los Famosos México

Fede Vigevani es confirmado como el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y el anuncio sorprendió a Karina Torres.

La confirmación de Fede Vigevani como el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 no solo sorprendió a los seguidores del reality, también tomó por sorpresa a Karina Torres. Durante una transmisión en vivo, la influencer reaccionó al anuncio mientras conversaba con sus seguidores, quienes le preguntaron qué opinaba del creador de contenido uruguayo.

La segunda participante confirmada del programa mostró desconcierto apenas escuchó el nombre del nuevo integrante. Entre preguntas y comentarios del chat, respondió de manera espontánea: "¿Qué opinas de Fede?... Ay, no me digan. A ver, ¿quién es Fede?... No manches. Sí conozco a Fede, ¿pero Fede qué o qué?“, dejando claro que desconocía que él sería parte del elenco.

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La incorporación de Fede Vigevani ha generado expectativa entre el público debido a la enorme comunidad que ha construido en plataformas digitales. Ahora, el influencer enfrentará un escenario muy distinto al de las redes sociales, donde deberá convivir las 24 horas con otras figuras del entretenimiento dentro de la casa más famosa de México.

Karina Torres reconoce quién es Fede Vigevani, pero aclara que nunca lo ha tratado

Karina Torres reaccionó en una transmisión en vivo y dice que no sabía que Fede Vigevani sería parte del elenco del reality.

Después de su primera reacción, Karina Torres explicó que sí identifica al creador de contenido por su trayectoria en internet, aunque admitió que nunca ha tenido un acercamiento personal con él.

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"Es el que hace contenido para nenis, para nenas. Es un youtuber muy famoso aquí en México. Creo que es paraguayo, ¿no? Que salió con Mr. Beast y todos esos trucos“, comentó mientras intentaba recordar algunos aspectos de la carrera del influencer, quien se ha convertido en uno de los creadores digitales más populares de habla hispana.

Durante la conversación también respondió con humor a los mensajes de sus seguidores cuando comenzaron a bromear sobre una supuesta cercanía entre ambos. "¿Quiere...? ¿No me digas que me stalkea? Ya, no estés de payaso. Dime la verdad“, dijo entre risas, dejando que el momento se desarrollara con el estilo relajado que caracteriza sus transmisiones.

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“No he tenido el gusto de conocerlo”, afirma la influencer

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia el próximo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX. - (Infobae México Especial)

Karina Torres aprovechó el mismo en vivo para terminar con cualquier especulación sobre una amistad o relación previa con Fede Vigevani. La influencer aseguró que, aunque conoce su trabajo, nunca ha coincidido con él.

"No, hermana, no lo conozco, no he tenido el gusto de conocerlo. Ojalá y pronto lo conozca“, expresó, dejando abierta la posibilidad de que el primer encuentro ocurra durante la convivencia del reality, donde ambos compartirán espacio con el resto de los habitantes confirmados.

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Sus declaraciones llamaron la atención entre los seguidores del programa, ya que la noticia sobre la incorporación del creador uruguayo se confirmó apenas unas horas antes. La reacción espontánea de Karina rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos que siguen cada anuncio previo al estreno.

Fede Vigevani llega como uno de los nombres más esperados del reality

La producción confirma que Fede Vigevani suma más de 75 millones de suscriptores en YouTube y registra colaboraciones en entretenimiento, retos y música. - (Instagram)

Fede Vigevani fue confirmado el 19 de julio como el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. El creador de contenido uruguayo llega respaldado por una trayectoria en YouTube, donde acumula más de 75 millones de suscriptores, además de colaboraciones en proyectos de entretenimiento, retos y música.

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Hasta ahora, los participantes son Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez y Fede Vigevani. Sin embargo, la producción aún no completa el elenco definitivo, por lo que todavía se esperan nuevos anuncios antes del estreno.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el próximo 26 de julio, a las 20:30 horas, por Las Estrellas y ViX.

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