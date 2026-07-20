El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales

Ismael “El Mayo” Zambada García llegó al mundo del narcotráfico a los 19 años sembrando marihuana en las montañas de Sinaloa. Más de medio siglo después, el cofundador del Cártel de Sinaloa aguarda este 20 de julio su sentencia en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, tras haberse declarado culpable en agosto de 2025.

Detrás de él quedó una familia de proporciones inusuales incluso para el mundo del crimen organizado: 16 hijos con cinco mujeres, varios de ellos procesados por tribunales de Estados Unidos, y una facción criminal que no ha cesado el poder que construyó en México.

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El memorando que su abogado Frank Pérez presentó ante el juez Brian Cogan el pasado 6 de julio de 2026 confirmó la cifra de descendientes, con edades que van de los 6 a los 55 años. El documento precisa que Zambada García procuró mantener contacto con cada uno de ellos a pesar de las circunstancias. Solo 10 han sido identificados públicamente en registros judiciales o listas de sanciones.

La facción que construyó en décadas no dejó de moverse luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, lo secuestrara y entregara a las autoridades de Estados Unidos en julio de 2024. Su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, tomó el mando de “Los Mayos” y conduce la guerra contra “Los Chapitos” que estalló en septiembre de ese año.

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Dos de sus otros hijos protagonizaron los episodios más recientes del clan: Mónica del Rosario fue detenida y liberada desde un helicóptero de la Marina en un operativo en marzo de 2026, e Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “El Mayito Gordo”, presuntamente habría regresado a México para sumarse a los combates.

Cinco hijos con su primera esposa, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Rosario Niebla Cardoza fue la primera mujer de “El Mayo”. Se conocieron en Culiacán cuando él repartía carne para su tío y ella trabajaba en una refinería de azúcar. Se casaron en 1968 y tuvieron cinco hijos en dos décadas de matrimonio: María Teresa, Midiam Patricia, Jesús Vicente, Mónica del Rosario y Modesta.

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Las tres hijas mayores —María Teresa, Midiam y Modesta— quedaron registradas en listas de sanciones del gobierno de Estados Unidos por su presunto papel en operaciones de lavado de dinero para las redes de su padre. Se mantuvieron alejadas del liderazgo criminal y del escrutinio público.

El Vicentillo tras ser capturado por elementos federales en la Ciudad de México. FOTO: ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM

Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, fue durante años el heredero más visible de la organización. Cayó preso en la Ciudad de México en 2009. Extraditado a EEUU al año siguiente, terminó declarando contra “El Chapo” Guzmán en el juicio que le costó a este último cadena perpetua más 30 años de cárcel. Su cooperación le redujo la condena y salió libre en 2021 con medidas de protección.

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El señalamiento como presunta participe de una red de empresas fachada fue hecho por autoridades de EEUU. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

Mónica del Rosario Zambada Niebla protagonizó el episodio más reciente del clan en México. En marzo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina intervinieron un domicilio en El Salado vinculado a Los Mayos. Mónica fue detenida e ingresada a un helicóptero. Las autoridades federales negaron su captura en un primer momento, pero la publicación de videos los obligó a rectificar.

Quedó libre porque no tenía cargos penales en México, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en sus listas de sanciones desde 2007.

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“El Mayito Flaco” lidera Los Mayos y “El Gordo” habría vuelto a México

De sus relaciones posteriores nacieron los hijos que asumieron roles operativos dentro del cártel. Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro, encabeza “Los Mayos” desde que su padre fue sacado de México.

Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, es quien estaría detrás de la ofensiva de la facción tras el secuestro y entrega de su padre. Imagen: Infobae

Según datos del centro de investigación InSight Crime, opera desde Culiacán y es el principal artífice de la guerra contra “Los Chapitos” que ha dejado miles de muertos en el estado. La DEA lo tiene como objetivo prioritario y permanece prófugo. Sobre su cabeza existe una recompensa de 15 millones de dólares, lanzada por el gobierno estadounidense.

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El Mayito Gordo antes de su captura. Crédito: Especial

Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, hijo de Margarita Imperial López, tuvo un recorrido distinto. Detenido en Culiacán en 2014 por la Marina, fue extraditado a San Diego cinco años después. En 2022 llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense: se declaró culpable, pagó el decomiso de 5 millones de dólares y recuperó la libertad bajo supervisión en California.

Recientemente el periodista Luis Chaparro reportó en Pie de Nota que Zambada Imperial habría cruzado de regreso a México en mayo de 2026, en violación de las condiciones de su libertad supervisada, para incorporarse a los combates en Durango junto a la familia Cabrera Sarabia, aliada de “Los Mayos”.

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En junio de 2026, imágenes de cámaras de vigilancia en un mercado de Yautepec, Morelos, circularon en redes sociales con la afirmación de que había sido detenido. El Registro Nacional de Detenciones desmintió la versión: el arrestado fue Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, señalado por su presunto vínculo con el homicidio de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada. Esa confusión volvió a poner los ojos sobre “El Mayito Gordo”.

Serafín cooperó y “El Chavo” se declaró culpable en San Diego

Serafín Zambada Ortiz, “El Sera”, hijo de Leticia Ortiz Hernández, nació en 1990 en San Diego, California. Según los datos disponibles, es el único del clan con nacionalidad estadounidense. Estudió Agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa antes de seguir los pasos de su padre. Agentes de la DEA lo detuvieron en el cruce fronterizo de Nogales en noviembre de 2013. Se declaró culpable de conspiración para importar cocaína y marihuana, y salió libre en 2018 tras cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con una condena reducida a cinco años.

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Serafín y El Mayito Gordo en una fiesta. (Foto: Archivo)

Su regreso a México lo puso de nuevo en los titulares. El 25 de abril de 2022, un tráiler impactó el vehículo en que viajaba en la carretera Sonoyta-Caborca, en Sonora. Presuntamente fue intervenido quirúrgicamente de urgencia en un hospital privado de Hermosillo y trasladado en avión a Culiacán en estado grave. La mujer que lo acompañaba, identificada como Norma, murió en el traslado al hospital. Algunos medios reportaron que había contraído matrimonio recientemente con Zambada Ortiz.

Teresa Zambada Ortiz, hermana de Serafín e hija también de Leticia Ortiz Hernández, mantuvo un perfil discreto. Su nombre apareció en el expediente judicial de su esposo: Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, señalado como uno de los principales operadores de Los Mayos.

Fotografía de Teresa y su esposo, El --Chavo Félix. (X/@illicitinv)

El 26 de junio de 2026, Félix Gastélum se declaró culpable ante una corte federal de San Diego de narcotráfico y lavado de dinero. Admitió haber coordinado la producción de metanfetamina en Sinaloa y Durango. Su sentencia está programada para marzo de 2027.

Ana María Zambada Lara, hija de Alicia Lara Camberos, es la menos documentada del árbol familiar. De los seis hijos restantes no se conocen identidades, madres ni vínculo con el cártel.

En conclusión, el clan que Zambada García construyó en paralelo al cártel sigue activo: un hijo prófugo conduce la guerra en Sinaloa, otro habría vuelto a México a pelear, una hija fue bajada de un helicóptero de la Marina y su yerno negoció su culpabilidad en San Diego.

En 2010, cuando el periodista Julio Scherer García lo entrevistó en las montañas del Triángulo Dorado para Proceso, “El Mayo” lo anticipó: “El narco está en la sociedad, metido en sus entrañas. Si me agarran o me matan, nada cambia”.