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Claudia Sheinbaum revela pláticas breves con Greer, Lutnick y Rubio en la final del Mundial 2026

La jefa del Ejecutivo señala que el diálogo trilateral toma fuerza después de que Washington descarta una extensión por 16 años

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La mandataria dice en su mañanera de este lunes que intercambia comentarios con Jamieson Greer, Howard Lutnick y Marco Rubio en Nueva York, además de un saludo posterior con Donald Trump y Mark Carney

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relató este lunes, durante su conferencia matutina, que sostuvo conversaciones breves con distintos funcionarios del gobierno de Estados Unidos durante su asistencia a la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva York. Entre ellos mencionó al representante comercial Jamieson Greer, al secretario de Comercio Howard Lutnick y al secretario de Estado, Marco Rubio, además de un intercambio posterior con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Diálogos cortos, pero con contenido comercial

Según explicó la mandataria, los momentos de conversación fueron breves, principalmente por el contexto del evento deportivo, aunque suficientes para tocar de manera general el tema comercial. En el caso de Carney, la presidenta indicó que también se abordaron asuntos de seguridad, en referencia a la pertenencia de Canadá a la OTAN.

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De acuerdo con reportes de medios que dieron seguimiento a la conferencia, la mandataria calificó el ambiente del encuentro como cordial y respetuoso, tanto con la delegación estadounidense como con la comitiva española encabezada por el rey Felipe VI, a quien describió como cordial y respetuoso, además de destacar la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá y los breves intercambios sobre comercio y seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Segunda ronda de revisión del T-MEC

Sheinbaum señaló que este lunes arrancó formalmente la segunda ronda de conversaciones en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y expresó la expectativa de cerrar algunos acuerdos durante la semana. El proceso de revisión había tomado relevancia desde principios de mes, luego de que Washington confirmara que no renovaría el tratado por 16 años adicionales, sino que este permanecerá vigente hasta 2036, sujeto a revisiones anuales, de acuerdo con lo anunciado previamente por Greer.

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Visita del embajador Greer a México, aún sin fecha precisa

La presidenta adelantó que esta semana recibirá en la Ciudad de México al embajador Greer, aunque no precisó el día exacto de la visita; mencionó como posibilidades el miércoles o el jueves. Hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente la fecha ni la agenda detallada del encuentro, por lo que se espera que la Presidencia difunda mayor información en los próximos días.

Puntos clave de la mañanera

  • Sheinbaum habló con Greer, Lutnick y Rubio durante la final del Mundial, en encuentros que ella misma calificó de breves.
  • Con Trump y Carney comentó temas comerciales; con Carney también se tocó el tema de seguridad por su pertenencia a la OTAN.
  • Este lunes inició la segunda ronda de revisión del T-MEC.
  • El embajador Greer visitará México esta semana, sin fecha confirmada oficialmente.
  • Describió también un ambiente cordial con el rey Felipe VI y el gobierno de España.

La mandataria no dio más detalles sobre el contenido específico de los diálogos ni adelantó si habrá encuentros bilaterales formales antes de que concluya la revisión del tratado.

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