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José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

La selección española dominó a la Albiceleste durante 120 minutos

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José Ramón Fernández criticó el intercambio de palabras que tuvo Messi y Cucurella durante la Final del Mundial 2026
José Ramón Fernández criticó el intercambio de palabras que tuvo Messi y Cucurella durante la Final del Mundial 2026 (REUTERS)

La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó una escena de tensión protagonizada por Lionel Messi, quien señaló un gesto de Marc Cucurella ante los árbitros en los minutos finales del partido. La acción, contemplada como expulsión directa bajo los nuevos lineamientos de la FIFA, provocó la reacción de José Ramón Fernández y diversos analistas, así como exfutbolistas sobre el carácter mostrado por el capitán argentino en el cierre de su sexta Copa del Mundo.

La selección española dominó a la Albiceleste durante 120 minutos, con un 65% de posesión y 12 tiros al arco, frente a una Argentina que apenas logró una llegada clara hasta el alargue.

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20/07/2026 La Selección Española alzando la Copa del Mundo tras su victoria en la final contra Argentina. Tras un partido duro e intenso marcado por las patadas y broncas de los argentinos, impotentes porque la superioridad de España fue clara de principio a fin, 'La Roja' conquistaba su segundo Mundial con un gol agónico de Ferrán Torres al inicio de la segunda parte de la prórroga, cuando muchos ya se veían abocados a que fuera la tanda de penalties la que decidiese el nombre del ganador de la Copa del Mundo 2026 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Yersey este domingo 19 de julio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
20/07/2026 La Selección Española alzando la Copa del Mundo tras su victoria en la final contra Argentina. Tras un partido duro e intenso marcado por las patadas y broncas de los argentinos, impotentes porque la superioridad de España fue clara de principio a fin, 'La Roja' conquistaba su segundo Mundial con un gol agónico de Ferrán Torres al inicio de la segunda parte de la prórroga, cuando muchos ya se veían abocados a que fuera la tanda de penalties la que decidiese el nombre del ganador de la Copa del Mundo 2026 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Yersey este domingo 19 de julio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

“Un final impropio de una leyenda”: la crítica de José Ramón Fernández

En este contexto, el periodista José Ramón Fernández manifestó su inconformidad desde su cuenta de X (antes Twitter) al calificar la reacción de Messi como un cierre “impropio de una leyenda”. Fernández escribió: “Un futbolista del tamaño de Messi debería imponer respeto con su fútbol, no proyectar más frustración que liderazgo”.

En la emisión especial tras la final, Fernández y otros analistas subrayaron que el argentino se marchó del Mundial sin lograr imponer su autoridad futbolística en los minutos decisivos. Para Javier Alarcón, la falta de ocasiones de gol demostró las limitaciones del equipo dirigido por Scaloni. Sergio Dipp agregó que la superioridad española fue tal que “ni Messi, ni el árbitro ni el VAR podían evitar que España terminara humillando futbolísticamente a Argentina”.

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José Ramón Fernández manifestó su inconformidad desde su cuenta de X (antes Twitter) al calificar la reacción de Messi como un cierre “impropio de una leyenda” (captura de pantalla)
José Ramón Fernández manifestó su inconformidad desde su cuenta de X (antes Twitter) al calificar la reacción de Messi como un cierre “impropio de una leyenda” (captura de pantalla)

La frustración de Messi en la cancha y la reacción al dialogar con Cucurella se convirtieron en uno de los puntos más comentados en redes y medios deportivos. El gesto de cubrirse la boca, considerado motivo de expulsión en el reglamento FIFA vigente, terminó por enardecer los ánimos en la recta final del partido, con la figura del astro argentino en el centro del debate sobre liderazgo y conducta deportiva.

Lionel Messi: récords y trayectoria en los Mundiales

Lionel Messi disputó seis Mundiales, marca que igualó a Cristiano Ronaldo. De Alemania 2006 a México, Estados Unidos y Canadá 2026, el argentino sumó 33 partidos jugados, 21 goles y 12 asistencias en Copas del Mundo. Su primer gol lo anotó ante Serbia y Montenegro en 2006, convirtiéndose en el anotador más joven de la selección argentina en la historia del torneo.

En Brasil 2014 llevó a Argentina hasta la final y recibió el Balón de Oro del torneo. En Qatar 2022 conquistó la Copa del Mundo con siete goles y fue elegido mejor jugador del campeonato. En el Mundial de 2026, Messi marcó tres goles en fase de grupos y consiguió dos más en rondas finales, manteniéndose como máximo goleador histórico del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after receiving his runners up medal on the podium after losing the World Cup Final REUTERS/Dylan Martinez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after receiving his runners up medal on the podium after losing the World Cup Final REUTERS/Dylan Martinez

Lionel nunca recibió una tarjeta roja en los seis mundiales que disputó y apenas acumuló dos amonestaciones. Sus 21 goles lo colocaron como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, superando a Miroslav Klose. Además, igualó el récord de Just Fontaine y Jairzinho al marcar en seis encuentros consecutivos del torneo.

Con su participación en la edición de este año, Messi se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, sumando logros individuales y colectivos que lo consolidaron como una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol internacional.

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