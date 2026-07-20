Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

Rafael Inclán se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones de presunto acoso contra su primo, el actor de doblaje Alfonso Obregón. - Foto: Cuartoscuro.

Rafael Inclán se pronunció por primera vez sobre las acusaciones de presunto acoso que enfrenta su primo, el actor de doblaje Alfonso Obregón. Aunque reconoció que está preocupado por la situación, dejó claro que todavía no conoce los detalles de la investigación y prefirió no emitir conclusiones antes de hablar directamente con él.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor fue cuestionado sobre el caso que involucra a la voz de Shrek, quien enfrenta una denuncia penal por presunto abuso sexual y acoso. Ante los señalamientos, Inclán respondió que desconoce qué ocurrió y pidió prudencia mientras las autoridades realizan su trabajo.

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Al escuchar que las acusaciones estaban relacionadas con presunto acoso, Rafael Inclán reaccionó con una reflexión sobre el significado de esa conducta. "¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan“, expresó durante la entrevista.

Rafael Inclán evita emitir un juicio sin conocer la investigación

El actor pide prudencia y dice que desconoce los detalles mientras las autoridades realizan la investigación por denuncia penal. - (Rafael Inclán)

El actor insistió en que no cuenta con información suficiente para fijar una postura sobre lo que enfrenta Alfonso Obregón y reiteró que primero buscará conocer la versión de su primo antes de hacer cualquier comentario.

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"Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar“, afirmó cuando fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra del actor de doblaje.

También explicó que desconoce cómo avanza el proceso legal y prefirió no especular. "La verdad, no estoy enterado como para no decir cosas que no son ciertas“, comentó, dejando claro que no pretende emitir opiniones sin información confirmada.

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“No sé nada”, admite sobre la situación de su primo

Alfonso 'N' Obregón, actor de doblaje de Shrek. (Instagram)

Durante la conversación, Rafael Inclán fue cuestionado sobre versiones que aseguraban que Alfonso Obregón había salido del país. Sin embargo, respondió que no ha tenido contacto reciente con él y desconoce cuál es su situación.

"No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo“, señaló, insistiendo en que necesita conocer de primera mano lo que ocurre antes de sacar conclusiones.

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Cuando los reporteros le preguntaron si confiaba plenamente en la inocencia de Obregón, el actor optó por una respuesta cautelosa. "No confío... Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida“, expresó.

La investigación continúa mientras surgen nuevos señalamientos

Alfonso Obregón, actor de doblaje. (Instagram)

Las declaraciones de Rafael Inclán ocurren mientras Alfonso Obregón enfrenta una investigación derivada de una denuncia presentada por Brenda Rivero, quien lo acusa de presunto abuso sexual. Según la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía 16 años, además de asegurar que cuenta con mensajes y un video que forman parte de los elementos entregados a las autoridades.

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El caso podría ampliarse, ya que el representante legal de la denunciante informó que dos personas más habrían manifestado haber vivido situaciones similares. No obstante, aclaró que únicamente se promoverán nuevas acciones legales si existen pruebas suficientes que respalden esos señalamientos.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha respondido públicamente a estas nuevas acusaciones. En 2024 enfrentó otro proceso relacionado con denuncias de exalumnas, aunque en esa ocasión no fue vinculado a proceso por falta de elementos.

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