México

Rafael Inclán habla sobre las acusaciones contra su primo Alfonso Obregón, voz de Shrek: “El acoso es de muchas formas”

El actor platicó por primera vez sobre la situación que enfrenta su familiar y aseguró que todavía desconoce los detalles del caso mientras espera conocer su versión

Guardar
Google icon
RAFAEL INCLAN - MEXICO - 24032021
Rafael Inclán se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones de presunto acoso contra su primo, el actor de doblaje Alfonso Obregón. - Foto: Cuartoscuro.

Rafael Inclán se pronunció por primera vez sobre las acusaciones de presunto acoso que enfrenta su primo, el actor de doblaje Alfonso Obregón. Aunque reconoció que está preocupado por la situación, dejó claro que todavía no conoce los detalles de la investigación y prefirió no emitir conclusiones antes de hablar directamente con él.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor fue cuestionado sobre el caso que involucra a la voz de Shrek, quien enfrenta una denuncia penal por presunto abuso sexual y acoso. Ante los señalamientos, Inclán respondió que desconoce qué ocurrió y pidió prudencia mientras las autoridades realizan su trabajo.

PUBLICIDAD

Al escuchar que las acusaciones estaban relacionadas con presunto acoso, Rafael Inclán reaccionó con una reflexión sobre el significado de esa conducta. "¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan“, expresó durante la entrevista.

Rafael Inclán evita emitir un juicio sin conocer la investigación

La trayectoria actoral de Rafael Inclán en el cine de ficheras y las telenovelas mexicanas
El actor pide prudencia y dice que desconoce los detalles mientras las autoridades realizan la investigación por denuncia penal. - (Rafael Inclán)

El actor insistió en que no cuenta con información suficiente para fijar una postura sobre lo que enfrenta Alfonso Obregón y reiteró que primero buscará conocer la versión de su primo antes de hacer cualquier comentario.

PUBLICIDAD

"Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar“, afirmó cuando fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra del actor de doblaje.

También explicó que desconoce cómo avanza el proceso legal y prefirió no especular. "La verdad, no estoy enterado como para no decir cosas que no son ciertas“, comentó, dejando claro que no pretende emitir opiniones sin información confirmada.

“No sé nada”, admite sobre la situación de su primo

Alfonso 'N' Obregón, actor de doblaje de Shrek
Alfonso 'N' Obregón, actor de doblaje de Shrek. (Instagram)

Durante la conversación, Rafael Inclán fue cuestionado sobre versiones que aseguraban que Alfonso Obregón había salido del país. Sin embargo, respondió que no ha tenido contacto reciente con él y desconoce cuál es su situación.

"No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo“, señaló, insistiendo en que necesita conocer de primera mano lo que ocurre antes de sacar conclusiones.

Cuando los reporteros le preguntaron si confiaba plenamente en la inocencia de Obregón, el actor optó por una respuesta cautelosa. "No confío... Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida“, expresó.

La investigación continúa mientras surgen nuevos señalamientos

sherk
Alfonso Obregón, actor de doblaje. (Instagram)

Las declaraciones de Rafael Inclán ocurren mientras Alfonso Obregón enfrenta una investigación derivada de una denuncia presentada por Brenda Rivero, quien lo acusa de presunto abuso sexual. Según la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía 16 años, además de asegurar que cuenta con mensajes y un video que forman parte de los elementos entregados a las autoridades.

El caso podría ampliarse, ya que el representante legal de la denunciante informó que dos personas más habrían manifestado haber vivido situaciones similares. No obstante, aclaró que únicamente se promoverán nuevas acciones legales si existen pruebas suficientes que respalden esos señalamientos.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha respondido públicamente a estas nuevas acusaciones. En 2024 enfrentó otro proceso relacionado con denuncias de exalumnas, aunque en esa ocasión no fue vinculado a proceso por falta de elementos.

Temas Relacionados

Rafael InclánAlfonso Obregónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio: regulación de celulares, “antidemocrático” el voto por familia o grado de estudios, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de julio: regulación de celulares, “antidemocrático” el voto por familia o grado de estudios, entre lo relevante

Los puntos amarillos en los ojos pueden ser por sol o por problemas en el hígado: los expertos explican qué dice cada uno sobre tu salud

Las enfermedades del hígado son la cuarta causa de muerte en México, y reconocer si una mancha amarilla es señal de daño hepático depende de su localización y coloración, informan expertos

Los puntos amarillos en los ojos pueden ser por sol o por problemas en el hígado: los expertos explican qué dice cada uno sobre tu salud

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

A casi dos años de su detención, el cofundador del Cártel de Sinaloa deberá pasar el resto de su vida en prisión y pagar una multa de 15 mil millones de dólares

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

La selección española dominó a la Albiceleste durante 120 minutos

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: vialidad sobre Calz. Minas de Arena permanece cerrada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de julio: vialidad sobre Calz. Minas de Arena permanece cerrada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU va por la fortuna de El Mayo Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

EEUU va por la fortuna de El Mayo Zambada con una estratosférica multa de 15 mil mdd

EEUU dicta cadena perpetua a El Mayo Zambada tras una inédita negociación para evitar el mismo fin que El Chapo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: caen 10 presuntos integrantes del CJNG en Nayarit, capturan a operador que sucedió a “El Jardinero”

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

“El Mayo” Zambada, la columna vertebral del Cártel de Sinaloa: los hechos que marcaron cinco décadas de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Paty Díaz cree que el divorcio de Alexis Ayala puede ser por karma tras acusarlo por presunta violencia

Paty Díaz cree que el divorcio de Alexis Ayala puede ser por karma tras acusarlo por presunta violencia

Así reaccionó Karina Torres al confirmarse que Fede Vigevani entra a La Casa de los Famosos México

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

DEPORTES

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

Jorge Pietrasanta explota y pide la salida de Ricardo Lavolpe de México tras su polémica declaración: “Es malagradecido”

Mexicano y argentino protagonizan polémica discusión durante la Final del Mundial 2026 | VIDEO

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”